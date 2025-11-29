ऑस्ट्रेलियाई PM अल्बनीज ने 62 साल की उम्र में की दूसरी शादी, बनाया यह रिकॉर्ड
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने 62 साल की उम्र में जोडी हेडन से शादी की. वह पद पर रहते हुए शादी करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं.
Published : November 29, 2025 at 4:09 PM IST
मेलबर्न: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को अपनी पार्टनर जोडी हेडन (Jodie Haydon) से शादी की. ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में 62 साल के अल्बनीज के आधिकारिक आवास पर एक सीक्रेट और प्राइवेट सेरेमनी में विवाह संपन्न हुआ. अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार के 124 साल के इतिहास में पद पर रहते हुए शादी करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं.
शनिवार दोपहर को द लॉज के ग्राउंड में हुए समारोह में ऑस्कर विजेता अभिनेता रसेल क्रो और कई कैबिनेट मंत्रियों समेत करीब 60 मेहमानों के सामने कपल ने एक-दूसरे का हाथ थामा और जीवन भर साथ रहने की कस्में खाई. हालांकि इस हाईप्रोफाइल शादी समारोह के संपन्न होने के बाद तक मीडिया में इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई.
शादी के बाद एंथनी अल्बनीज और जोडी हेडन ने एक बयान में कहा, "हम अपने परिवार और करीबी दोस्तों के सामने, अपनी आने वाली जिंदगी साथ बिताने के अपने प्यार और कमिटमेंट को शेयर करके बहुत खुश हैं."
बयान में कहा गया कि दोनों ने अपनी प्रतिज्ञा खुद लिखीं और उनके कुत्ते टोटो ने उन तक अंगूठी (ring bearer) पहुंचाई. हेडन की 5 साल की भतीजी एला फ्लावर गर्ल (शादी समारोह में दुल्हन या जोड़े के सामने फूल लेकर जाने वाली लड़की) थी.
वैलेंटाइन डे पर हेडन को किया था प्रपोज
62 साल के अल्बनीज की यह दूसरी शादी है. इससे वह पहले तलाकशुदा थे और उनका एक बड़ा बेटा भी है. अल्बनीज ने पिछले साल वैलेंटाइन डे पर द लॉज में 46 वर्षीय हेडन को प्रपोज किया था. उन्होंने शुरू में इस साल मई में हुए चुनाव से पहले एक बड़े लेवल पर शादी करने का प्लान बनाया था. अल्बनीज ने सिडनी के एक रेडियो प्रोग्राम में बताया था कि वह कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बुलाने पर विचार कर रहे हैं, जिन्हें वह अपना करीबी दोस्त मानते हैं.
लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सत्तारूढ़ सेंटर-लेफ्ट लेबर पार्टी के रणनीतिकारों को डर था कि देश में महंगाई संकट के दौरान एक भव्य शादी, सरकार के दूसरे तीन साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने की उम्मीदों को नुकसान पहुंचा सकती है.
इसके बाद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने चुनाव के बाद तक शादी को टालने का फैसला किया था. अल्बनीज ने कहा था कि शादी 2025 में होगी, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं बताई थी. यह हाईप्रोफाइल शादी बीते गुरुवार को संसद के साल खत्म होने के दो दिन बाद हुई.
जोडी हेडन वित्त क्षेत्र में काम करती हैं. वह 2020 में मेलबर्न में एक बिजनेस डिनर में प्रधानमंत्री अल्बनीज से मिली थीं.
