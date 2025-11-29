ETV Bharat / international

ऑस्ट्रेलियाई PM अल्बनीज ने 62 साल की उम्र में की दूसरी शादी, बनाया यह रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलियाई PM अल्बनीज ने 62 साल की उम्र में अपनी पार्टनर जोडी हेड से शादी की ( AP )

मेलबर्न: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को अपनी पार्टनर जोडी हेडन (Jodie Haydon) से शादी की. ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में 62 साल के अल्बनीज के आधिकारिक आवास पर एक सीक्रेट और प्राइवेट सेरेमनी में विवाह संपन्न हुआ. अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया की संघीय सरकार के 124 साल के इतिहास में पद पर रहते हुए शादी करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं. शनिवार दोपहर को द लॉज के ग्राउंड में हुए समारोह में ऑस्कर विजेता अभिनेता रसेल क्रो और कई कैबिनेट मंत्रियों समेत करीब 60 मेहमानों के सामने कपल ने एक-दूसरे का हाथ थामा और जीवन भर साथ रहने की कस्में खाई. हालांकि इस हाईप्रोफाइल शादी समारोह के संपन्न होने के बाद तक मीडिया में इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई. शादी के बाद एंथनी अल्बनीज और जोडी हेडन ने एक बयान में कहा, "हम अपने परिवार और करीबी दोस्तों के सामने, अपनी आने वाली जिंदगी साथ बिताने के अपने प्यार और कमिटमेंट को शेयर करके बहुत खुश हैं." ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज ने 62 साल की उम्र में जोडी हेडन से शादी की (AP) बयान में कहा गया कि दोनों ने अपनी प्रतिज्ञा खुद लिखीं और उनके कुत्ते टोटो ने उन तक अंगूठी (ring bearer) पहुंचाई. हेडन की 5 साल की भतीजी एला फ्लावर गर्ल (शादी समारोह में दुल्हन या जोड़े के सामने फूल लेकर जाने वाली लड़की) थी.