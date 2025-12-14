ETV Bharat / international

ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर फायरिंग, 10 लोगों की मौत

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर रविवार को हुई मास शूटिंग में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबिक कई लोग घायल हो गए. मरने वालों में कथित तौर पर एक शूटर भी शामिल है. पुलिस के अनुसार दूसरे अन्य शूटर की हालत गंभीर है.

पुलिस ने कहा कि आज सुबह बॉन्डी बीच पर दो लोगों द्वारा पब्लिक प्लेस पर की गई शूटिंग के बाद पुलिस ऑपरेशन जारी है. 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जिसमें एक आदमी भी शामिल है जो शूटरों में से एक माना जा रहा है. दूसरे कथित शूटर की हालत गंभीर है. इस समय 11 और लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से दो पुलिस ऑफिसर हैं.

इससे पहले पुलिस ने लोगों को ऑस्ट्रेलिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट में से एक से दूर रहने की चेतावनी दी. न्यू साउथ वेल्स एम्बुलेंस सर्विस ने कहा कि उसे कई लोगों को गोली लगने की खबर मिली, जिसके बाद वे शाम करीब 6 बजकर 45 मिनच (लोकल टाइम) बॉन्डी बीच पर पहुंची. जानकारी के मुताबिक स्टेट एम्बुलेंस अधिकारियों ने कई घायल लोगों का मौके पर ही इलाज किया और फिर उन्हें पास के हॉस्पिटल ले जाया गया.

पुलिस ने अलर्ट जारी किया

न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने लोगों को बीच और आस-पास के इलाकों से दूर रहने के लिए अलर्ट जारी किए हैं. पुलिस ने X पर एक पोस्ट में कहा, “मौके पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को पनाह लेनी चाहिए. अधिकारी मौके पर हैं और जानकारी मिलने पर और जानकारी दी जाएगी."