ETV Bharat / international

ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर फायरिंग, 10 लोगों की मौत

सिडनी के बोंडी बीच पर मास शूटिंग की खबर है. पुलिस ने लोगों को बीच से दूर रहने के लिए अलर्ट जारी किए हैं.

austrailia
ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर फायरिंग (X@sharmajasmine01)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 14, 2025 at 3:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर रविवार को हुई मास शूटिंग में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबिक कई लोग घायल हो गए. मरने वालों में कथित तौर पर एक शूटर भी शामिल है. पुलिस के अनुसार दूसरे अन्य शूटर की हालत गंभीर है.

पुलिस ने कहा कि आज सुबह बॉन्डी बीच पर दो लोगों द्वारा पब्लिक प्लेस पर की गई शूटिंग के बाद पुलिस ऑपरेशन जारी है. 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जिसमें एक आदमी भी शामिल है जो शूटरों में से एक माना जा रहा है. दूसरे कथित शूटर की हालत गंभीर है. इस समय 11 और लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें से दो पुलिस ऑफिसर हैं.

इससे पहले पुलिस ने लोगों को ऑस्ट्रेलिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट में से एक से दूर रहने की चेतावनी दी. न्यू साउथ वेल्स एम्बुलेंस सर्विस ने कहा कि उसे कई लोगों को गोली लगने की खबर मिली, जिसके बाद वे शाम करीब 6 बजकर 45 मिनच (लोकल टाइम) बॉन्डी बीच पर पहुंची. जानकारी के मुताबिक स्टेट एम्बुलेंस अधिकारियों ने कई घायल लोगों का मौके पर ही इलाज किया और फिर उन्हें पास के हॉस्पिटल ले जाया गया.

पुलिस ने अलर्ट जारी किया
न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने लोगों को बीच और आस-पास के इलाकों से दूर रहने के लिए अलर्ट जारी किए हैं. पुलिस ने X पर एक पोस्ट में कहा, “मौके पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को पनाह लेनी चाहिए. अधिकारी मौके पर हैं और जानकारी मिलने पर और जानकारी दी जाएगी."

प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने जताई संवेदनाएं
वहीं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने एक बयान जारी कर कहा, "बोंडी से जो दृश्य सामने आए हैं. वे चौंकाने वाले और परेशान करने वाले हैं. पुलिस और इमरजेंसी रेस्पॉन्डर जान बचाने के लिए मौके पर हैं. मेरी संवेदनाएं हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो प्रभावित हुआ है..."

इजराइल के विदेश मंत्री का बयान
वहीं, इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार एक्स पर पोस्ट किया, "मैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हनुक्का इवेंट में हुए जानलेवा शूटिंग हमले से हैरान हूं. ये पिछले दो सालों में ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर एंटी-सेमिटिक हिंसा का नतीजा है, जिसमें 'लोबलाइज द इंतिफदा' की एंटी-सेमिटिक और भड़काऊ आवाजें आज सच हो गईं."

सोशल मीडिया पर सामने आए घटना के वीडियो
इस बीच सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो सामने आए हैं .चल रहे वीडियो में बीच पर जाने वाले लोग इलाके से भागते हुए दिख रहे हैं. साथ ही इनमें गोलियों और पुलिस सायरन की आवाजें सुनाई दे रही थीं. हालांकि , ईटीवी भारत इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

लोकल मीडिया ने कहा कि इमरजेंसी सर्विस के मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने तुरंत बीच के कुछ हिस्सों और आस-पास की सड़कों को सील कर दिया. हथियारबंद अधिकारियों को पोजीशन लेते हुए देखा गया, जबकि एम्बुलेंस घायलों को ले जा रही थीं.

यह भी पढ़ें- इजराइल ने गाजा में हमास के शीर्ष कमांडर को मारने का दावा किया, संघर्ष विराम उल्लंघन के आरोप-प्रत्यारोप

TAGGED:

AUSTRAILIA
BONDI BEACH
ANTHONY ALBANESE
MASS FIRING IN AUSTRAILIA
AUSTRALIA SHOOTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.