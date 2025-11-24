ETV Bharat / international

पाकिस्तान में अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय के पास आत्मघाती आतंकी हमला, तीन की मौत

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

पेशावर: पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को एक अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय हमले की बड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि बंदूकधारियों और एक सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया. इस हमले में तीन लोगों की मौत की खबर है. डॉन डेली ने सोमवार को रिपोर्ट किया कि अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय के पास हमला हुआ. एक सुसाइड बॉम्बर ने परिसर के गेट पर खुद को उड़ा लिया. डेली ने पेशावर में पुलिस और सिक्योरिटी सोर्स का हवाला दिया. इस घटना को देखते हुए इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई. सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय परिसर पर दो सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया और कम से कम तीन लोग मारे गए. बताया जा रहा है कि पहले सुसाइड बॉम्बर ने पहले अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय के मेन गेट पर हमला किया और दूसरा कंपाउंड में घुस गया.'