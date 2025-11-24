पाकिस्तान में अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय के पास आत्मघाती आतंकी हमला, तीन की मौत
पाकिस्तान के पेशावर में पैरामिलिट्री फोर्स हेडक्वार्टर पर बंदूकधारियों ने हमला किया. तीन जवानों की मौत की खबर है.
Published : November 24, 2025 at 10:35 AM IST|
Updated : November 24, 2025 at 10:46 AM IST
पेशावर: पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को एक अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय हमले की बड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि बंदूकधारियों और एक सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया. इस हमले में तीन लोगों की मौत की खबर है.
डॉन डेली ने सोमवार को रिपोर्ट किया कि अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय के पास हमला हुआ. एक सुसाइड बॉम्बर ने परिसर के गेट पर खुद को उड़ा लिया. डेली ने पेशावर में पुलिस और सिक्योरिटी सोर्स का हवाला दिया. इस घटना को देखते हुए इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई. सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय परिसर पर दो सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया और कम से कम तीन लोग मारे गए. बताया जा रहा है कि पहले सुसाइड बॉम्बर ने पहले अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय के मेन गेट पर हमला किया और दूसरा कंपाउंड में घुस गया.'
आर्मी और पुलिस समेत लॉ एनफोर्समेंट स्टाफ ने इलाके को घेर लिया. हालात को सावधानी से संभाल रहे हैं क्योंकि उन्हें शक है कि मुख्यालय के अंदर कुछ आतंकी घुस गए हैं. सुरक्षा बलों का मुख्यालय एक मिलिट्री कैंटोनमेंट के पास भीड़भाड़ वाले इलाके में है.
यह ताजा हमला ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान में कई जानलेवा हमले हुए हैं. इस साल की शुरुआत में क्वेटा में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर के बाहर एक जबरदस्त कार बम फटने से कम से कम दस लोगों की जान चली गई और कई दूसरे घायल हो गए. यह घटना बढ़ते इलाके के तनाव के बीच हुई.
3 सितंबर को क्वेटा में एक पॉलिटिकल रैली में एक सुसाइड ब्लास्ट में 11 लोग मारे गए और 40 से ज्यादा घायल हो गए. यह धमाका एक स्टेडियम की पार्किंग में हुआ जहाँ सैकड़ों बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के समर्थक जमा हुए थे. पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रहे विद्रोह का सामना कर रही है, जिसमें 2024 में 782 मौतें हुई.