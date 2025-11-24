ETV Bharat / international

पाकिस्तान में अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय के पास आत्मघाती आतंकी हमला, तीन की मौत

पाकिस्तान के पेशावर में पैरामिलिट्री फोर्स हेडक्वार्टर पर बंदूकधारियों ने हमला किया. तीन जवानों की मौत की खबर है.

GUNMEN ATTACKED PESHAWAR PAKISTAN
प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 24, 2025 at 10:35 AM IST

|

Updated : November 24, 2025 at 10:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पेशावर: पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार को एक अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय हमले की बड़ी खबर सामने आई है. बताया जा रहा है कि बंदूकधारियों और एक सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया. इस हमले में तीन लोगों की मौत की खबर है.

डॉन डेली ने सोमवार को रिपोर्ट किया कि अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय के पास हमला हुआ. एक सुसाइड बॉम्बर ने परिसर के गेट पर खुद को उड़ा लिया. डेली ने पेशावर में पुलिस और सिक्योरिटी सोर्स का हवाला दिया. इस घटना को देखते हुए इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई. सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय परिसर पर दो सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया और कम से कम तीन लोग मारे गए. बताया जा रहा है कि पहले सुसाइड बॉम्बर ने पहले अर्धसैनिक बलों के मुख्यालय के मेन गेट पर हमला किया और दूसरा कंपाउंड में घुस गया.'

आर्मी और पुलिस समेत लॉ एनफोर्समेंट स्टाफ ने इलाके को घेर लिया. हालात को सावधानी से संभाल रहे हैं क्योंकि उन्हें शक है कि मुख्यालय के अंदर कुछ आतंकी घुस गए हैं. सुरक्षा बलों का मुख्यालय एक मिलिट्री कैंटोनमेंट के पास भीड़भाड़ वाले इलाके में है.

यह ताजा हमला ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान में कई जानलेवा हमले हुए हैं. इस साल की शुरुआत में क्वेटा में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर के बाहर एक जबरदस्त कार बम फटने से कम से कम दस लोगों की जान चली गई और कई दूसरे घायल हो गए. यह घटना बढ़ते इलाके के तनाव के बीच हुई.

3 सितंबर को क्वेटा में एक पॉलिटिकल रैली में एक सुसाइड ब्लास्ट में 11 लोग मारे गए और 40 से ज्यादा घायल हो गए. यह धमाका एक स्टेडियम की पार्किंग में हुआ जहाँ सैकड़ों बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के समर्थक जमा हुए थे. पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रहे विद्रोह का सामना कर रही है, जिसमें 2024 में 782 मौतें हुई.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में हुए धमाके में अब तक 20 की मौत, फैक्ट्री मालिक गिरफ्तार, बाकियों की तलाश
Last Updated : November 24, 2025 at 10:46 AM IST

TAGGED:

GUNMEN ATTACKED IN PAKISTAN
SUICIDE ATTACK IN PAKISTAN
पाकिस्तान आत्मघाती आतंकी हमला
अर्धसैनिक बल मुख्यालय
ATTACKED PESHAWAR PAKISTAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.