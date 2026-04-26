'डेमोक्रेसी में हिंसा की कोई जगह नहीं है,' जानें दुनिया भर के नेताओं ने क्या कहा
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हमला को लेकर विश्व के नेताओं ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं.
By PTI
Published : April 26, 2026 at 3:04 PM IST
वाशिंगटन : विश्व नेताओं ने शनिवार रात यहां व्हाइट हाउस संवाददाताओं के लिए आयोजित रात्रिभोज कार्यक्रम में हुई गोलीबारी की घटना के बाद राहत जतायी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और अन्य मेहमान सुरक्षित हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है.
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वाशिंगटन हिल्टन होटल में हुई इस गोलीबारी को ‘‘चिंताजनक घटना’’ बताया.
कार्नी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘वाशिंगटन में व्हाइट हाउस संवाददाता रात्रिभोज के दौरान गोली चलने की खबरों के बाद मुझे राहत है कि राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और सभी अतिथि सुरक्षित हैं. राजनीतिक हिंसा किसी भी लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है और इस परेशान करने वाली घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं.’’
मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम ने कहा कि ‘‘यह अच्छी बात है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी हालिया घटनाक्रम के बाद सुरक्षित हैं.’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम उनके प्रति सम्मान जताते हैं। हिंसा से कभी कोई समाधान नहीं निकल सकता.’’
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि कार्यक्रम में शामिल सभी लोग सुरक्षित हैं. उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘हम त्वरित कार्रवाई के लिए सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कार्य की सराहना करते हैं.’’
भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उन्हें यह जानकर राहत मिली कि वाशिंगटन में ‘व्हाइट हाउस’ के संवाददाताओं के रात्रिभोज के दौरान हुई गोलीबारी की घटना के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जे डी वेंस सुरक्षित हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.
मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए.
मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘यह जानकर राहत मिली कि वाशिंगटन डीसी के एक होटल में हुई गोलीबारी की घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी पत्नी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित एवं सकुशल हैं. मैं उनकी निरंतर सुरक्षा और कुशलता की मंगल कामना करता हूं. लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए.’’
वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भी ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की.
उन्होंने कहा, ‘‘हम उन्हें और संवाददाता रात्रिभोज में मौजूद सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं. शांति के मूल्यों में विश्वास रखने वालों के लिए हिंसा कभी विकल्प नहीं हो सकती.’’
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सोशल मीडिया पर घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह खबर सुनकर वह ‘‘काफी स्तब्ध’’ हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘यह जानकर राहत मिली है कि राष्ट्रपति ट्रंप, प्रथम महिला और अन्य अतिथि सुरक्षित हैं.’’
अमेरिकी नेताओं ने भी हिंसा की निंदा की
रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टी के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है.
हमला होने के कुछ घंटे बाद एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया और कहा कि बढ़ते राजनीतिक तनाव व हिंसा के बावजूद अमेरिकियों को अपने मतभेद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने चाहिए.
ट्रंप ने कहा, ‘‘मैं सभी अमेरिकियों से अपील करता हूं कि वे पूरे दिल से अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हों। हमें ऐसा करना ही होगा, हमें अपने मतभेद दूर करने होंगे.''
इस दौरान उनके साथ प्रथम महिला (राष्ट्रपति की पत्नी) मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जे डी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, विदेश मंत्री मार्को रुबियो, एफबीआई निदेशक काश पटेल और अन्य शीर्ष अधिकारी मौजूद थे.
वरिष्ठ डेमोक्रेट नेता और ट्रंप की प्रमुख आलोचक नैन्सी पेलोसी ने कहा कि यह बड़ी राहत की बात है कि राष्ट्रपति, प्रथम महिला और व्हाइट हाउस संवाददाताओं के रात्रिभोज में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘घटनास्थल को सुरक्षित करने और वहां मौजूद लोगों की रक्षा करने के लिए अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बहादुर अधिकारियों की सराहना की जानी चाहिए। मेरा परिवार राजनीतिक हिंसा झेल चुका है, इसलिए घायल अधिकारी और इस घटना से प्रभावित सभी लोगों के लिए प्रार्थानाएं कर रही हूं.”
रिपब्लिकन नेता स्टीव स्केलीस ने शनिवार को रात्रिभोज में मौजूद सभी लोगों की सुरक्षा के लिए तेजी से कार्रवाई करने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘यह कार्यक्रम लोगों को जोड़ने के लिए होता है। हमारे देश में हिंसा की कोई जगह नहीं है.’’
मिशिगन से डेमोक्रेट सांसद श्री थानेदार ने कहा कि वह सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा कर्मियों के त्वरित कदमों के लिए आभारी हैं.
उन्होंने कहा, “मैं वहां मौजूद सभी लोगों के बारे में सोच रहा हूं। राजनीतिक हिंसा कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती.”
कार्यक्रम में मौजूद रहे डेमोक्रेट नेता सुहास सुब्रमण्यम ने बताया कि जब वह लॉबी से एस्केलेटर के जरिये नीचे उतर रहे थे, तब सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें गोलीबारी से बचाया.
उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, “मैं लॉबी से नीचे उतर रहा था, तभी नीचे दो सुरक्षा कर्मी बंदूक लिए दौड़ते हुए आए और चिल्लाए ‘क्रॉसफायर से बचिए.’ मैं एक अन्य व्यक्ति के साथ खंभे के पीछे छिप गया, फिर पीछे के रास्ते से बाहर निकला, जबकि बाहर पुलिस की हलचल सुनाई दे रही थी.’’
डेमोक्रेट नेता रो खन्ना ने कहा कि वह सभी लोगों की सुरक्षा के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के आभारी हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘जिस बहादुर सीक्रेट सर्विस एजेंट को गोली लगी, उसके लिए मेरी संवेदनाएं हैं. राजनीतिक हिंसा पूरी तरह अस्वीकार्य है. हमारे देश में इसकी कोई जगह नहीं है.’’
सीनेटर चक शूमर ने कहा कि वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई के लिए आभारी हैं और सभी की सुरक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं.
डेमोक्रेट नेता प्रमिला जयपाल ने कहा कि वह सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित कार्रवाई के लिए बेहद आभारी हैं, जिन्होंने लोगों की जान बचाई. उन्होंने कहा, ‘‘हिंसा कभी समाधान नहीं होती.’’
प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा कि वह और उनकी पत्नी केली कार्यक्रम में मौजूद थे और इस बात के लिए आभारी हैं कि कोई निर्दोष व्यक्ति घायल नहीं हुआ और सभी अब सुरक्षित हैं.
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