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'डेमोक्रेसी में हिंसा की कोई जगह नहीं है,' जानें दुनिया भर के नेताओं ने क्या कहा

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले के दौरान काउंटर करते सुरक्षाकर्मी ( AP )

By PTI 6 Min Read

वाशिंगटन : विश्व नेताओं ने शनिवार रात यहां व्हाइट हाउस संवाददाताओं के लिए आयोजित रात्रिभोज कार्यक्रम में हुई गोलीबारी की घटना के बाद राहत जतायी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और अन्य मेहमान सुरक्षित हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वाशिंगटन हिल्टन होटल में हुई इस गोलीबारी को ‘‘चिंताजनक घटना’’ बताया. कार्नी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘वाशिंगटन में व्हाइट हाउस संवाददाता रात्रिभोज के दौरान गोली चलने की खबरों के बाद मुझे राहत है कि राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और सभी अतिथि सुरक्षित हैं. राजनीतिक हिंसा किसी भी लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है और इस परेशान करने वाली घटना से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं.’’ मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम ने कहा कि ‘‘यह अच्छी बात है कि राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी हालिया घटनाक्रम के बाद सुरक्षित हैं.’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम उनके प्रति सम्मान जताते हैं। हिंसा से कभी कोई समाधान नहीं निकल सकता.’’ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि कार्यक्रम में शामिल सभी लोग सुरक्षित हैं. उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘हम त्वरित कार्रवाई के लिए सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कार्य की सराहना करते हैं.’’ भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उन्हें यह जानकर राहत मिली कि वाशिंगटन में ‘व्हाइट हाउस’ के संवाददाताओं के रात्रिभोज के दौरान हुई गोलीबारी की घटना के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जे डी वेंस सुरक्षित हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए. मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘यह जानकर राहत मिली कि वाशिंगटन डीसी के एक होटल में हुई गोलीबारी की घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी पत्नी और उपराष्ट्रपति सुरक्षित एवं सकुशल हैं. मैं उनकी निरंतर सुरक्षा और कुशलता की मंगल कामना करता हूं. लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और इसकी स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए.’’ वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भी ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की. उन्होंने कहा, ‘‘हम उन्हें और संवाददाता रात्रिभोज में मौजूद सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं. शांति के मूल्यों में विश्वास रखने वालों के लिए हिंसा कभी विकल्प नहीं हो सकती.’’ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी सोशल मीडिया पर घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह खबर सुनकर वह ‘‘काफी स्तब्ध’’ हैं. उन्होंने कहा, ‘‘यह जानकर राहत मिली है कि राष्ट्रपति ट्रंप, प्रथम महिला और अन्य अतिथि सुरक्षित हैं.’’ अमेरिकी नेताओं ने भी हिंसा की निंदा की रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टी के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि अमेरिका में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है. हमला होने के कुछ घंटे बाद एक संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया और कहा कि बढ़ते राजनीतिक तनाव व हिंसा के बावजूद अमेरिकियों को अपने मतभेद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने चाहिए.