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एलएनजी टर्मिनल पर हमले से एनर्जी मार्केट में उथल-पुथल, भारत पर पड़ेगा बड़ा असर

कतर के 120 अरब घन मीटर से अधिक गैस के निर्यात की तुलना में ईरान अपेक्षाकृत कम, लगभग 9 अरब घन मीटर गैस का निर्यात करता है. ईरान के निर्यात ग्राहक तुर्की और आर्मेनिया हैं, जो दोनों ही वैकल्पिक आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं.

ईरान की कहानी कुछ अलग है. प्रतिबंधों और निवेश की कमी के कारण ईरान अपनी गैस को अपने ही पाइपलाइन सिस्टम में भेजता है और घरेलू स्तर पर खाना पकाने, घरों को गर्म करने, बिजली उत्पादन और उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग करता है.

युद्ध से पहले कतर अपने रास लाफान संयंत्र से इसका निर्यात करता था. वहां, गैस को ठंडा करके तरल रूप में परिवर्तित किया जाता है और टैंकरों में भरकर एशिया में ग्राहकों को भेजा जाता है, जो इसे वापस गैस में परिवर्तित कर देते हैं. यह एक लाभदायक व्यवसाय है और कतर को दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से की एलएनजी का आपूर्तिकर्ता बना दिया है.

ईरान ठंडी जलवायु से बचने के लिए हीटिंग का उपयोग करता है और इसके लिए गैस का उपयोग किया जाता है. ईरान में इस उपयोग का अधिकांश हिस्सा सब्सिडी पर निर्भर है. गैस आपूर्ति में व्यवधान के कारण ईरान में बिजली की कमी हो गई है. लेकिन एक ही गैस फील्ड का दोनों देशों ने अलग-अलग उपयोग किया है. कतर, जिसकी आबादी काफी कम है, ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस के स्रोत के रूप में इस क्षेत्र को विकसित करने में अरबों डॉलर का निवेश किया है.

दरअसल, खाड़ी के नीचे स्थित गैस क्षेत्र (पार्स) दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है. यह ईरान और कतर के बीच साझा है. ईरानी हिस्से में इसे साउथ पार्स और कतरी हिस्से में नॉर्थ फील्ड कहा जाता है.

कतर की तरह ही ईरान के पास साउथ पार्स नेचुरल गैस क्षेत्र है. यह दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है. बुधवार को यहां असलुयेह के पास हमला किया गया. हमला इजराइल की ओर से किया गया था. ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस हमले की जानकारी नहीं थी. इस हमले के बाद ईरान ने कतर के टर्मिनल पर हमला किया. अब ट्रंप का कहना है कि क्योंकि इजराइल ने गुस्से में ईरान पर हमला किया था, इसलिए ईरान को और अधिक हमले नहीं करने चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने कतर पर हमला किया, तो वह पूरे पार्स क्षेत्र को ही उड़ा देगा.

वैश्विक बाजार में आने वाली कुल एलएनजी में से करीब 30 फीसदी कतर के रास लफान से आता है. खुद कतर की अर्थव्यवस्था का यह बड़ा आधार है. रास लफान एक इंडस्ट्रियल हब की तरह है. यहां पर 14 बड़े प्रोडक्शन यूनिट हैं. इनमें गैस को तैयार कर ठंडा कर उसे रखा जाता है.

नई दिल्ली : ईरान के गैस क्षेत्र पर किए गए हमले ने युद्ध की तस्वीर बदल दी है. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कतर के एलएनजी टर्मिनल (रास लफान) पर हमला कर दिया. इन दोनों हमलों से पूरी दुनिया के एनर्जी बाजार में उथल-पुथल मच गई है. भारत पर भी इसका गंभीर असर पड़ना तय है. भारत सबसे अधिक कतर से ही एलएनजी आयात करता है.

ईरान ने एक समय फारस की खाड़ी के तट पर तीन एलएनजी निर्यात परियोजनाओं की योजना बनाई थी, जिनमें से एक टोटल एनर्जीज के साथ और दूसरी शेल के साथ थी. लेकिन उसके परमाणु कार्यक्रम पर लगे प्रतिबंधों ने आवश्यक प्रौद्योगिकी और निवेश के आयात पर रोक लगाकर इन परियोजनाओं को अवरुद्ध कर दिया है. हमलों के स्थल के पास स्थित असुलायेह में तीसरी परियोजना का निर्माण लगभग 20 साल पहले शुरू हुआ था और अब इसके पूरा होने की खबर है.

अन्य प्रमुख पाइपलाइनों पर भी खतरा

सऊदी अरब में रस तनुरा बंदरगाह और रिफाइनरी - यह दम्माम के उत्तर-पूर्व में फारस की खाड़ी पर स्थित है. यह सऊदी अरामको की सबसे बड़ी रिफाइनरी और बड़े टैंकरों को संभालने वाला बंदरगाह है. ड्रोन के टकराने से लगी आग के बाद इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था.

सऊदी अरब की पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन - सऊदी अरामको कंपनी फारस की खाड़ी के पास स्थित अक़ाइक तेल प्रसंस्करण केंद्र से लाल सागर पर स्थित यानबू बंदरगाह तक इस पाइपलाइन का संचालन करती है. होर्मुज जलमार्ग के बंद होने से होने वाले नुकसान की पूरी भरपाई करने की क्षमता इस पाइपलाइन में नहीं है.

फुजैराह तेल टर्मिनल - संयुक्त अरब अमीरातओमान की खाड़ी में तेल टैंकरों के लिए एक महत्वपूर्ण टर्मिनल होने के नाते, यह अबू धाबी को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरे बिना अपने तेल का एक बड़ा हिस्सा निर्यात करने में सक्षम बनाता है. शुरुआत में लड़ाई के कारण इसमें व्यवधान आया था, लेकिन लॉयड्स लिस्ट शिपिंग उद्योग प्रकाशन के अनुसार, शुक्रवार तक तेल टर्मिनल ने परिचालन फिर से शुरू कर दिया था.रिस्क इंटेलिजेंस कंपनी वेरिसक मैपलक्रॉफ्ट के प्रमुख मध्य पूर्व विश्लेषक टोरजबोर्न सोल्टवेड्ट ने कहा, "ईरान द्वारा फुजैराह में तेल भंडारण को निशाना बनाना कोई संयोग नहीं है. यह फारस की खाड़ी में फंसे तेल के संभावित वैकल्पिक मार्गों में से एक पर हमला है."

ईरान का खारग द्वीपयह एक टैंकर टर्मिनल है, जहां से युद्ध से पहले ईरान के लगभग 16 लाख बैरल प्रतिदिन के कच्चे तेल का लगभग पूरा निर्यात होता था. इनमें से अधिकांश चीन को जाता था. युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने 137 लाख बैरल तेल का निर्यात किया है, और समुद्री खुफिया कंपनी टैकर ट्रैकर्स के अनुसार, बुधवार को उपग्रह चित्रों में खारग में कई टैंकरों को तेल लोड करते हुए देखा गया.

जास्क टर्मिनल - ईरान का यह टर्मिनल जलडमरूमध्य से गुजरे बिना ईरानी तेल के निर्यात को संभव बनाता है. क्षमता सीमित है, लेकिन डेटा और एनालिटिक्स फर्म केप्लर की रिपोर्ट के अनुसार, 7 मार्च को एक टैंकर ने 20 लाख बैरल तेल लोड किया, जो 2024 के बाद इस सुविधा से पहली खेप थी.

लेवियाथन प्राकृतिक गैस क्षेत्र, इजराइलके ऊर्जा मंत्रालय ने ऑपरेटर शेवरॉन को सुरक्षा स्थिति के कारण इस क्षेत्र को बंद करने का निर्देश दिया है, जिसका परिचालन प्लेटफॉर्म डोरा से 10 किलोमीटर (6 मील) दूर है. यह भूमध्य सागर में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार है और मिस्र का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है. जून में ईरान के साथ इज़राइल के 12 दिवसीय युद्ध के दौरान इसके बंद होने के कारण मिस्र को उर्वरक उत्पादकों सहित उद्योगों को गैस की आपूर्ति में कटौती करनी पड़ी थी.

दक्षिणी इराकी तेल क्षेत्र - भंडारण में कमी के कारण इराक ने रुमैला और पश्चिम कुर्ना के प्रमुख तेल क्षेत्रों में उत्पादन कम कर दिया है. रुमैला क्षेत्र एक तथाकथित सुपरजायंट है, जिसका अर्थ है कि इसमें एक अरब बैरल से अधिक तेल का भंडार है.इराक और अन्य खाड़ी देशों के पास तेल रखने के लिए जगह कम होती जा रही है. इससे लंबे समय तक व्यवधान उत्पन्न हो सकता है क्योंकि एक बार बंद होने के बाद, तेल और गैस के कुओं को फिर से चालू होने में हफ्तों या महीनों लग सकते हैं.सोल्टवेड्ट ने कहा, "होर्मुज जलडमरूमध्य के फिर से खुलने पर भी, इनमें से कुछ क्षेत्रों में उत्पादन फिर से शुरू होने में समय लगेगा. यह कोई स्विच नहीं है जिसे चालू और बंद किया जा सके."

दुनिया के सामने क्या है विकल्प

सालों बाद यूरोप ने परमाणु ऊर्जा के लिए फाइनेंशियल सिस्टम को दुरुस्त करने का निर्णय लिया. चीन, जो कि पहले से रेन्यूएवल एनर्जी में लीडर है, उसने भी देश को नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने की प्रक्रिया तेज कर दी है. बड़े उपभोक्ता देशों ने आपातकालीन भंडारों की रिकॉर्ड-स्तरीय समन्वित रिलीज का विकल्प चुना है. ताइवान को एलएनजी की आपूर्ति कतर से होती है, इसने भी परमाणु ऊर्जा के बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया है.

यूरोपीय यूनियन के कुल गैस आयात में एलएनजी का हिस्सा 45 फीसदी है. 2021 में यह 20 फीसदी था. यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोपीय देशों को रूसी पाइपलाइन गैस को एलएनजी से बदलना पड़ा था और अब यहां भी संकट आ गया है.

होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया की लगभग 20 फीसदी ऊर्जा प्रभावित हुई है. तेल और गैस सेवाएं बाधित हो गई हैं. आईएईए के अनुसार वर्तमान संकट ऊर्जा सप्लाई के इतिहास में सबसे गंभीर है. यूक्रेन युद्ध ने पहले से ही यूरोप में ऊर्जा संकट को बढ़ाकर रखा था और ऊपर से होर्मुज संकट ने सही-सही कसर पूरी कर दी है.

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