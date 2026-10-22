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सऊदी अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, एक की मौत, आठ घायल

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

By ANI 4 Min Read

रियाद: हूतियों द्वारा सऊदी अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक बार फिर निशाना बनाकर किए गए हमले में बड़ा नुकसान हुआ है. एविएशन अथॉरिटी (GACA) ने बताया कि बुधवार शाम को गए इस हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए.

एविएशन अथॉरिटी के एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक आठ घायलों को मेडिकल केयर के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है. इनमें से कुछ की हालत गंभीर है. सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में एविएशन अथॉरिटी ने कहा, 'दम्मम में किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार, 21 अक्टूबर, 2026 की शाम को हमला किया गया, जो 10 जुमादा अल-अव्वल 1448 AH के बराबर है.'

सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आगे कहा कि हमले में प्रॉपर्टी को भी नुकसान हुआ है, और नुकसान कितना हुआ है, इसकी जांच की जा रही है. उन्होंने कहा, 'हमले में एक निवासी की मौत हो गई, अल्लाह उस पर अपनी रहमत बरसाए और 8 अन्य लोग मामूली से लेकर गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायल व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया. हमले में संपत्ति का नुकसान भी हुआ, जिसकी सीमा का वर्तमान में आकलन किया जा रहा है. आगे की अपडेट प्रदान की जाएगी.' इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब में केवल गैर-आपातकालीन अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए प्रस्थान का आदेश जारी किया. ईरान समर्थित हूतियों ने सऊदी अरब के खिलाफ लड़ाई में तेजी से भाग लिया. इसमें नागरिक हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले शामिल हैं. इसके परिणामस्वरूप नागरिक हताहत हुए हैं और यात्रा में गंभीर बाधा पहुंची है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने एक्स पर लिखा, 'डिपार्टमेंट के लोगों और उनके परिवारों की सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है. हम उनकी सुरक्षा और मदद के लिए सभी जरूरी कदम उठाते रहेंगे.' अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि यमनी मिलिट्री के प्रवक्ता कर्नल माजिद अल-नाजिली ने कन्फर्म किया है कि हूती फोर्स ने एक ही दिन में चौथी बार अल-रायन एयरपोर्ट को निशाना बनाया. सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार हमलों की निंदा करते हुए कर्नल अल-नाज़िली ने जानबूझकर किया गया कदम बताया. उन्होंने आगे जोर दिया कि एयरपोर्ट पर हमला करने से सीधे तौर पर यमन के लोगों के हितों को नुकसान होता है और उनके आने-जाने की आजादी पर बहुत ज़्यादा रोक लगती है.