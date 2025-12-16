मेक्सिको में छोटे विमान हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत
उत्तरी अमेरिकी राज्य मेक्सिको में छोटे विमान हादसे की दुखद खबर है. दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है.
By IANS
Published : December 16, 2025 at 8:55 AM IST
मेक्सिको सिटी: उत्तरी अमेरिकी राज्य मेक्सिको के सेंट्रल स्टेट ऑफ मेक्सिको के सैन माटेओ एटेंको म्युनिसिपैलिटी में एक छोटे एयरक्राफ्ट के क्रैश होने से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई. स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी. स्टेट के सिविल प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेटर एड्रियन हर्नांडेज रोमेरो ने मीडिया को बताया कि एयरक्राफ्ट में पायलट और को-पायलट समेत 10 लोग सवार थे. हादसे के कारणों का पता नहीं चल सका है.
उन्होंने कहा कि पीड़ितों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. हर्नांडेज ने कहा कि प्राइवेट जेट में आठ पैसेंजर और दो क्रू मेंबर रजिस्टर्ड थे लेकिन क्रैश के कुछ घंटों बाद ही सिर्फ सात बॉडी ही मिल पाई. उन्होंने कहा कि प्लेन ने शायद एक फुटबॉल मैदान पर लैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन पास के एक बिजनेस की मेटल की छत से टकरा गया, जिससे बड़ी आग लग गई.
क्रैश की जांच चल रही है. शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक स्टेट सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी ने सोशल मीडिया पर कहा कि इमरजेंसी क्रू क्रैश साइट पर काम कर रहे हैं, और लोगों से उस इलाके से दूर रहने की अपील की है. यह क्रैश सोमवार को टोलुका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 5.7 किलोमीटर दूर एक इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ जो टोलुका वैली का एक अहम विमानन केंद्र है.
मेक्सिको के इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि यह हादसा लोकल टाइम के हिसाब से दोपहर करीब 12:31 बजे हुआ. सैन माटेओ एटेंको की मेयर एना मुनीज नेयरा ने मौके का दौरा किया और लोगों से उस इलाके से दूर रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि विमान जेट प्रो कंपनी का था और जमीन पर कोई भी घायल नहीं हुआ.