वेनेजुएला की राजधानी काराकस में कम से कम सात विस्फोट, इमरजेंसी की एलान

वेनेजुएला की राजधानी काराकस में कम से कम 7 धमाके और विमानों की आवाज सुनी गई.

Smoke raises at La Carlota airport after explosions and low-flying aircraft were heard in Caracas, Venezuela, Saturday, Jan. 3, 2026
वेनेजुएला के काराकस में शनिवार, 3 जनवरी, 2026 को धमाकों और नीचे उड़ते विमानों की आवाज़ के बाद ला कार्लोटा एयरपोर्ट पर धुआं उठता दिखा। (AP)
By AP (Associated Press)

Published : January 3, 2026 at 1:41 PM IST

काराकस : वेनेजुएला की राजधानी काराकस में कम ऊंचाई पर उड़ते कई विमानों और कम से कम सात विस्फोटों की आवाज सुनी गई. शुक्रवार देर रात स्थानीय समयानुसार करीब दो बजे हुई इस घटना को लेकर वेनेजुएला सरकार ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है.

विमानों और विस्फोट की आवाज सुनाई देने के बाद विभिन्न इलाकों में लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए. यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी सेना हाल के दिनों में कथित रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली नौकाओं को निशाना बना रही है.

शुक्रवार को वेनेजुएला ने कहा था कि वह मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर बातचीत के लिए तैयार है.

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पहले से रिकॉर्ड किए गए और गुरुवार को प्रसारित एक साक्षात्कार में कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला में सरकार बदलने के लिए दबाव बनाना और उसके विशाल तेल भंडार तक पहुंच हासिल करना चाहता है.

उन्होंने कहा था कि दबाव बनाने का यह अभियान अगस्त में कैरिबियाई सागर में बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य तैनाती के साथ शुरू हुआ था और कई महीनों से जारी है.

मादुरो पर अमेरिका में नार्को-टेररिज्म का आरोप है. सीआईए पिछले हफ़्ते एक डॉकिंग एरिया पर ड्रोन स्ट्राइक के पीछे थी, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका इस्तेमाल वेनेज़ुएला के ड्रग कार्टेल ने किया था. यह सितंबर में यूएस द्वारा नावों पर हमले शुरू करने के बाद से वेनेजुएला की जमीन पर पहला सीधा ऑपरेशन था.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महीनों से धमकी दे रहे थे कि वह जल्द ही वेनेज़ुएला की जमीन पर टारगेट पर हमले का ऑर्डर दे सकते हैं. अमेरिका ने वेनेज़ुएला के तट से तेल टैंकरों को भी जब्त कर लिया है, और ट्रंप ने दूसरों की नाकाबंदी का ऑर्डर दिया है. ऐसा लगता है कि यह कदम साउथ अमेरिकन देश की इकॉनामी पर और अधिक पकड़ बनाने के लिए बनाया गया था.

अमेरिकी मिलिट्री सितंबर की शुरुआत से ही कैरेबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में नावों पर हमला कर रही है. ट्रंप प्रशासन के बताए गए नंबरों के मुताबिक, शुक्रवार तक, नाव हमलों की संख्या 35 है और मारे गए लोगों की संख्या कम से कम 115 है. इसके बाद साउथ अमेरिका के पानी में अमेरिकी सेना की बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई, जिसमें नवंबर में देश का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल था, जिससे इस इलाके में पीढ़ियों में सबसे बड़ी मिलिट्री मौजूदगी में हजारों और सैनिक जुड़ गए.

ट्रंप ने नाव हमलों को अमेरिका में ड्रग्स के फ्लो को रोकने के लिए एक जरूरी बढ़ोतरी बताया है और कहा है कि यूएस ड्रग कार्टेल के साथ एक हथियारबंद लड़ाई में लगा हुआ है. इस बीच, ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने शनिवार को काराकास में हुए धमाकों की रिपोर्ट दी, जिसमें वेनेजुएला की राजधानी की तस्वीरें दिखाई गईं. ईरान कई सालों से वेनेज़ुएला के करीब है, कुछ हद तक यूएस से उनकी साझा दुश्मनी की वजह से.

