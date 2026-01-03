वेनेजुएला की राजधानी काराकस में कम से कम सात विस्फोट, इमरजेंसी की एलान
वेनेजुएला की राजधानी काराकस में कम से कम 7 धमाके और विमानों की आवाज सुनी गई.
Published : January 3, 2026 at 1:41 PM IST
काराकस : वेनेजुएला की राजधानी काराकस में कम ऊंचाई पर उड़ते कई विमानों और कम से कम सात विस्फोटों की आवाज सुनी गई. शुक्रवार देर रात स्थानीय समयानुसार करीब दो बजे हुई इस घटना को लेकर वेनेजुएला सरकार ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है.
विमानों और विस्फोट की आवाज सुनाई देने के बाद विभिन्न इलाकों में लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए. यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी सेना हाल के दिनों में कथित रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली नौकाओं को निशाना बना रही है.
शुक्रवार को वेनेजुएला ने कहा था कि वह मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर बातचीत के लिए तैयार है.
🚨HAPPENING NOW: New video of Caracas Venezuela as the US hits multiple locations. The US has not commented but we all know what’s happening. Maduro is finding out the hard way. Prayers up for our troops. pic.twitter.com/RbMnKI0SRb— Andrew (@AllegedlyDrew) January 3, 2026
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पहले से रिकॉर्ड किए गए और गुरुवार को प्रसारित एक साक्षात्कार में कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला में सरकार बदलने के लिए दबाव बनाना और उसके विशाल तेल भंडार तक पहुंच हासिल करना चाहता है.
उन्होंने कहा था कि दबाव बनाने का यह अभियान अगस्त में कैरिबियाई सागर में बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैन्य तैनाती के साथ शुरू हुआ था और कई महीनों से जारी है.
मादुरो पर अमेरिका में नार्को-टेररिज्म का आरोप है. सीआईए पिछले हफ़्ते एक डॉकिंग एरिया पर ड्रोन स्ट्राइक के पीछे थी, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका इस्तेमाल वेनेज़ुएला के ड्रग कार्टेल ने किया था. यह सितंबर में यूएस द्वारा नावों पर हमले शुरू करने के बाद से वेनेजुएला की जमीन पर पहला सीधा ऑपरेशन था.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महीनों से धमकी दे रहे थे कि वह जल्द ही वेनेज़ुएला की जमीन पर टारगेट पर हमले का ऑर्डर दे सकते हैं. अमेरिका ने वेनेज़ुएला के तट से तेल टैंकरों को भी जब्त कर लिया है, और ट्रंप ने दूसरों की नाकाबंदी का ऑर्डर दिया है. ऐसा लगता है कि यह कदम साउथ अमेरिकन देश की इकॉनामी पर और अधिक पकड़ बनाने के लिए बनाया गया था.
अमेरिकी मिलिट्री सितंबर की शुरुआत से ही कैरेबियन सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में नावों पर हमला कर रही है. ट्रंप प्रशासन के बताए गए नंबरों के मुताबिक, शुक्रवार तक, नाव हमलों की संख्या 35 है और मारे गए लोगों की संख्या कम से कम 115 है. इसके बाद साउथ अमेरिका के पानी में अमेरिकी सेना की बड़ी संख्या में बढ़ोतरी हुई, जिसमें नवंबर में देश का सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल था, जिससे इस इलाके में पीढ़ियों में सबसे बड़ी मिलिट्री मौजूदगी में हजारों और सैनिक जुड़ गए.
ट्रंप ने नाव हमलों को अमेरिका में ड्रग्स के फ्लो को रोकने के लिए एक जरूरी बढ़ोतरी बताया है और कहा है कि यूएस ड्रग कार्टेल के साथ एक हथियारबंद लड़ाई में लगा हुआ है. इस बीच, ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने शनिवार को काराकास में हुए धमाकों की रिपोर्ट दी, जिसमें वेनेजुएला की राजधानी की तस्वीरें दिखाई गईं. ईरान कई सालों से वेनेज़ुएला के करीब है, कुछ हद तक यूएस से उनकी साझा दुश्मनी की वजह से.
