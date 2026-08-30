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उत्तरी साइप्रस में बड़ा हादसा, 270 लोगों को ले जारी नाव पलटी, 7 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

साइप्रस के उत्तरी तट के पास 270 लोगों को ले जा रही नाव (फेरी वोट) तट से निकलने के कुछ समय बाद पलट गई.

Boat capsizes in Northern Cyprus
उत्तरी साइप्रस में नाव पलटी (AP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 30, 2026 at 7:21 PM IST

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बोडरम (तुर्की) : उत्तरी साइप्रस के तट पर रविवार को बड़ा हादसा हो गया. इसमें 270 लोगों को ले जा रही नाव (फेरी वोट) तट से निकलने के कुछ समय बाद ही पलट गई. यह मर्सिन प्रांत में तुर्की के तासुकु पोर्ट जा रही है. हादसे में सात लोगों की मौत हो गई. हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

उत्तरी साइप्रस के प्रधानमंत्री उनाल उस्टेल ने तुर्की के सरकारी टीआरटी न्यूज़ चैनल को बताया कि करीब 237 लोगों को बचा लिया गया है. उन्होंने कहा कि बाकी 24 लोगों की तलाश जारी है.

उस्टेल ने कहा कि फेरी खराब मौसम की वजह से रवाना होने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही उसमें पानी भरने लगा. उन्होंने कहा कि इसके तुरंत बाद मदद के लिए कॉल किया गया.

काइरेनिया के मेयर मूरत सेनकुल ने कहा कि यह जहाज़ फिलो डेनिज़सिलिक फेरी कंपनी का था और साइप्रस के उत्तरी तट पर डायना बीच के पास डूब गया.

टीआरटी ने बताया कि फेरी में तट से लगभग 7.5 किलोमीटर (4 नॉटिकल मील) दूर पानी भरने लगा. मौके के वीडियो फुटेज में लोग पलटी हुई नाव के आसपास पानी में लाइफ-वेस्ट पहने तैरते हुए दिख रहे हैं.

वहीं नॉर्थ साइप्रस के ट्रांसपोर्टेशन मंत्री एरहान अरिकली ने कहा कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. मंत्री ने आगे बताया, हमें नहीं पता कि जहाज में पानी किस वजह से भरा है. हालांकि, कई कंपनियां कायरिनिया और तासुकु के बीच व्यस्त मार्ग पर फेरी चलाती हैं.

बता दें कि मेडिटेरियन सागर में नाव के हादसे का शिकार होना आम बात है। पिछले साल मार्च में साइप्रस के केप ग्रेको के पास एक नाव पलटी थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी.

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उत्तरी साइप्रस में नाव डूबी
उत्तरी साइप्रस में बड़ा हादसा
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