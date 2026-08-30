ETV Bharat / international

उत्तरी साइप्रस में बड़ा हादसा, 270 लोगों को ले जारी नाव पलटी, 7 की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

उत्तरी साइप्रस में नाव पलटी ( AP )