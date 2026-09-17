ETV Bharat / international

नाइजीरिया में संदिग्ध मेथनॉल मिश्रित पेय पदार्थ पीने से 48 लोगों की मौत, 100 लोग अस्पताल में भर्ती

नाइजीरिया में जहरीला पेय पीने से 48 लोगों की मौत हो गई. वहीं 100 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

48 people die in Nigeria after drinking suspected methanol-laced beverages
नाइजीरिया में संदिग्ध मेथनॉल मिश्रित पेय पदार्थ पीने से 48 लोगों की मौत, (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : September 17, 2026 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अबुजा (नाइजीरिया) : नाइजीरिया के ओंडो राज्य में एक स्थानीय पेय का सेवन करने से कम से कम 48 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 अन्य का इलाज चल रहा है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

ओंडो पुलिस के प्रवक्ता अबायोमी जिमोह ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 15 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसे पेय का उत्पादन कर रहा था. उन्होंने बताया कि पेय में ‘‘मेथनॉल होने का संदेह है और आरोपी फिलहाल जांच में पुलिस की मदद कर रहा है."

राज्य के स्वास्थ्य आयुक्त बांजी अजाका ने बताया कि हाल के दिनों में ओंडो के ओडिग्बो और इरेले क्षेत्रों में इस पेय का सेवन करने के बाद 100 से अधिक अन्य लोग बीमार हो गए हैं.

उन्होंने कहा, 'यह सब बहुत तेजी से हुआ. सेवन करने के बाद मात्रा के आधार पर गुर्दे खराब हो जाएंगे, आंखें काम करना बंद कर देंगी, मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि तरल पदार्थ का सेवन करने के बाद बीमार हुए कुछ लोगों को बाद में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है.

दो हफ्ते पहले हुई थी पहली मौत
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पहली मौत की सूचना लगभग दो सप्ताह पहले मिली थी. अफ्रीका के सबसे अधिक आबादी वाले देश में, विशेष रूप से नाइजीरिया के ग्रामीण इलाकों में, जहां स्थानीय रूप से निर्मित शराब अधिक सस्ती होती है, वहां इसका सेवन करना सामान्य बात है.

ये भी पढ़ें- भारत, भूटान की प्रगति के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध : जयशंकर

TAGGED:

नाइजीरिया में मौत
नाइजीरिया पुलिस
नाइजीरिया मेथनॉल
NIGERIA DRINK DEATHS
NIGERIA DRINK METHANOL DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.