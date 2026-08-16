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इंडोनेशिया में आए तीन भूकंपों से मची तबाही, 47 लोगों की मौत, 157 घर क्षतिग्रस्त हो गए

एजेंसी के अनुसार 157 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, 41 घरों को मध्यम स्तर का नुकसान हुआ और 148 घरों को मामूली नुकसान पहुँचा.

Indonesia earthquakes damaged
इंडोनेशिया की नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी की जारी इस तस्वीर में शनिवार, 15 अगस्त, 2026 को इंडोनेशिया के ईस्ट नुसा तेंगारा प्रांत के मौमेरे में भूकंप के बाद बचावकर्मी एक क्षतिग्रस्त इमारत में पीड़ितों की तलाश करते हुए. (AP)
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By ANI

Published : August 16, 2026 at 2:45 PM IST

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जकार्ता: नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी (BNPB) के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक शनिवार सुबह इंडोनेशिया में आए 7.7 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप में कम से कम 47 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.

बीएनपीबी के शनिवार तक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सबसे ज़्यादा मौतें मंग्गाराई रीजेंसी में हुई, जहाँ 24 लोगों की जान गई. इसके बाद ईस्ट मंग्गाराई में 17 लोगों की मौत हुई. सिक्का (3), वेस्ट मंग्गाराई (1), न्गाडा (1) और एंडे (1) रीजेंसी में भी मौतें दर्ज की गई.

इस भूकंप से इंडोनेशिया के ईस्ट नुसा तेंगारा (NTT) प्रांत में इमारतों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुँचा. बीएनपीबी के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, 157 घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए, 41 घरों को मध्यम स्तर का नुकसान हुआ और 148 घरों को मामूली नुकसान पहुँचा. महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर भी असर पड़ा, जिसमें 87 शिक्षण संस्थान, 18 स्वास्थ्य केंद्र, छह प्रशासनिक कार्यालय और पांच पूजा स्थल शामिल हैं.

Indonesia earthquakes damaged
इंडोनेशिया के पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत के लाबुआन बाजो में शनिवार, 15 अगस्त, 2026 को आए भूकंप के बाद अस्पताल में मरीजों का इलाज किया जा रहा है. (AP)

राहत कार्यों में मदद के लिए बीएनपीबी ने प्रभावित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है. जकार्ता में हलिम परदानाकुसुमा एयर फ़ोर्स बेस से एक बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके तहत कुल 275 टन वजन वाले 50,000 राहत पैकेजों की खेप पहुंचाई गई. राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने तुरंत वितरण के लिए एयरबेस पर पहुंचे 10,500 पैकेजों की शुरुआती खेप भेजने की प्रक्रिया की निगरानी की.

शुरुआती झटके के बाद मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान और भू-भौतिकी एजेंसी (BMKG) ने सुनामी की शुरुआती चेतावनी जारी की थी. प्रभावित तटीय इलाकों में समुद्र के जलस्तर में कोई खतरनाक बढ़ोतरी न होने की पुष्टि होने के बाद, सुबह 7:30 बजे (स्थानीय समय) इस चेतावनी को आधिकारिक तौर पर हटा लिया गया.

इससे पहले शनिवार रात कुछ ही घंटों के भीतर इंडोनेशिया में तीसरा भूकंप आया, जबकि देश पहले से ही इस प्राकृतिक आपदा की तबाही से जूझ रहा है. एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी देते हुए नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने बताया कि शनिवार रात टोमिनी की खाड़ी (Gulf of Tomini) में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया.

एनसीएस के अनुसार भूकंप भारतीय समयानुसार 21:55 पर जो 68 किलोमीटर की गहराई पर था. यह घटना तब हुई जब शनिवार दोपहर इंडोनेशिया में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया. इससे कुछ घंटे पहले ही सुबह 7.7 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था.

यूएस जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) के अनुसार, पहला भूकंप इंडोनेशिया के फ्लोरेस इलाके में सुबह 5:58 बजे (स्थानीय समय) आया था. इसका केंद्र ईस्ट नुसा तेंगारा प्रांत के एंडे शहर से लगभग 68 किलोमीटर उत्तर-उत्तर-पश्चिम में था. शुरुआती भूकंप के बाद कई झटके (आफ्टरशॉक्स) महसूस किए गए. मौमेरे सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के प्रमुख फथुर रहमान ने बताया कि बचावकर्मी उन दो ग्रामीणों की तलाश कर रहे हैं, जिनके भूकंप के कारण हुए भूस्खलन में मिट्टी के नीचे दबे होने की आशंका है.

ईस्ट नुसा तेंगारा के पुलिस प्रमुख रूडी डारमोको ने कहा कि भूकंप से भारी नुकसान हुआ और कई इमारतें ढह गई. शहरों और गांवों में बिजली गुल होने से संचार व्यवस्था बाधित हुई और खोज व बचाव कार्यों में रुकावट आई.

स्थानीय टेलीविजन फुटेज में एहतियात के तौर पर कई अस्पतालों से मरीज़ों को बाहर निकालते हुए दिखाया गया. अस्पताल के कर्मचारियों ने बिस्तर, स्टैंड और ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे उपकरणों को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्थायी जगह बनाई.

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