पाकिस्तान के पहले CDF बने आसिम मुनीर, शरीफ सरकार ने दी मंजूरी

पाकिस्तान के पहले CDF बने आसिम मुनीर

इस्लामाबाद (पाकिस्तान) : पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेन्स नियुक्त कर दिया गया है. बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से देश के सेनाध्यक्ष (सीओएएस) फील्ड मार्शल असीम मुनीर को पाकिस्तान के रक्षा बलों का कमांडर (सीडीएफ) नियुक्त करने का औपचारिक रूप से अनुरोध किया गया था. पिछले महीने, संसद ने 27वें संविधान संशोधन को पारित किया, जिसमें सीडीएफ के पद को सृजित करने का प्रावधान किया गया। ‘चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी’ (सीजेसीएससी) का पद समाप्त कर यहां सीडीएफ का पद शुरू किया गया है. प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री ने फील्ड मार्शल मुनीर को सेना प्रमुख और सीडीएफ के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और फिर इसे राष्ट्रपति भवन को भेज दिया. यह निर्णय प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का मुनीर को ज्यादा पावर देने की इच्छा को लेकर बहुत सारे अंदाजों के बाद आया है, क्योंकि शरीफ सरकार 29 नवंबर को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की नियुक्ति को नोटिफाई करने वाली थी, जिस दिन मुनीर का आर्मी चीफ के तौर पर ओरिजिनल तीन साल का टर्म खत्म हुआ था.