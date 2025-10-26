ETV Bharat / international

ASEAN Summit: ट्रंप की मौजूदगी में कंबोडिया-थाईलैंड ने शांति समझौते पर किए हस्ताक्षर

मलेशिया में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में थाईलैंड और कंबोडिया ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए.

ASEAN summit Donald Trump Cambodia, Thailand sign historic peace deal in Malaysia
आसियान शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी थाईलैंड और कंबोडिया ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए. (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 26, 2025 at 2:03 PM IST

कुआलालंपुर: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल हुए. इस दौरान ट्रंप की उपस्थिति में थाईलैंड और कंबोडिया ने युद्धविराम को आगे बढ़ाते हुए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए. ट्रंप ने इस समझौते की मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए 'महत्वपूर्ण दिन' बताया और इस कदम की सराहना की.

कंबोडिया और थाईलैंड के बीच शांति समझौते से दोनों देशों के बीच वर्षों से चले आ रहे सीमा तनाव और सैन्य गतिरोध का अंत हो गया. कुआलालंपुर में कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट और थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने "कंबोडिया-थाईलैंड शांति समझौते" पर हस्ताक्षर किए, जिसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है. इस कार्यक्रम में वरिष्ठ राजनयिकों, आसियान प्रतिनिधियों और कई प्रमुख विश्व शक्तियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. समझौते में पारस्परिक सीमा सुरक्षा, संयुक्त विकास क्षेत्र और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए द्विपक्षीय शांति आयोग की स्थापना के प्रावधान शामिल हैं.

समारोह की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति को बढ़ावा देने में आर्थिक कूटनीति की भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका ने शांति समझौते के साथ-साथ दो अलग-अलग समझौतों को अंतिम रूप दिया है: कंबोडिया के साथ एक नया व्यापार समझौता और थाईलैंड के साथ एक रणनीतिक खनिज साझेदारी. ट्रंप ने कहा, "जब तक दोनों देश शांति से रहेंगे, हम उनके साथ बहुत सारे लेन-देन करेंगे."

ट्रंप ने आगे कहा कि "जब हम सौदे करते हैं, और हम देखते हैं कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारा बहुत व्यापार होता है, तो हमें उस व्यापार का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए कि वे युद्ध में न उलझें."

इस मौके पर कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट ने राष्ट्रपति ट्रंप के "निर्णायक नेतृत्व" और समझौते को संभव बनाने में उनके "अथक प्रयासों" के लिए आभार व्यक्त किया. मानेट ने कहा, "कोई भी विवाद चाहे कितना भी कठिन और जटिल क्यों न हो, उसे शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाया जाना चाहिए." उन्होंने आगे कहा कि यह समझौता नोम पेन्ह और बैंकॉक के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ता है. उन्होंने वार्ता की मेजबानी और वार्ता प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का भी धन्यवाद किया.

थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने भी राष्ट्रपति ट्रंप की कूटनीतिक पहल की सराहना की और थाईलैंड की राजमाता के हाल ही में निधन पर उनकी संवेदनाओं के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "यह शांति समझौता हमारे लोगों को एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की नई आशा देता है."

दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की एशिया-प्रशांत क्षेत्र की यह पहली यात्रा है. जिसकी शुरुआत उन्होंने मलेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेकर की. दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के इस तीन दिवसीय सम्मेलन में टैरिफ और दुर्लभ खनिजों तक पहुंच प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं. यह सम्मेलन अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध और रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता की पृष्ठभूमि में हो रहा है.

राष्ट्रपति ट्रंप की छह दिवसीय यात्रा में जापान और दक्षिण कोरिया भी जाएंगे और अपने दूसरे कार्यकाल में वह पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आमने-सामने मुलाकात कर सकते हैं.

आसियान सम्मेल में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला
ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला दा सिल्वा भी कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल हुए. उन्होंने कहा कि मलेशिया में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति का उद्देश्य उनके देश और एशियाई क्षेत्रीय समूह के बीच, विशेष रूप से व्यापार के क्षेत्र में, "नए संबंध बनाना" है. आसियान नेताओं की बैठक के दौरान आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन के दौरान लूला ने कहा, "मैं हमेशा कहता हूं कि सरकारें रास्ते खोलती हैं, लेकिन उद्यमियों को ही उन पर चलना चाहिए."

आसियान का सदस्य बना पूर्वी तिमोर
इस साल, पूर्वी तिमोर आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ. पूर्वी तिमोर 2002 में इंडोनेशिया से स्वतंत्र हुआ था और इसकी जनसंख्या 14 लाख है. इस शिखर सम्मेलन में म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति, वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग को छोड़कर, समूह के सभी सदस्य देशों के नेता एक साथ आएंगे.

आसियान शिखर सम्मेलन के साथ-साथ हर साल पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भी होता है, जिसमें आसियान देशों, अमेरिका, चीन, भारत, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नेता शामिल होते हैं. इस वर्ष, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, नवनियुक्त जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भाग लेंगे. रूस के उप-प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक मास्को का प्रतिनिधित्व करेंगे. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से समिट भाग लेंगे.

आसियान और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के देशों के नेताओं के अलावा, ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा भी इस सम्मेलन में भाल लेंगे.

