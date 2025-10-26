ETV Bharat / international

ASEAN Summit: ट्रंप की मौजूदगी में कंबोडिया-थाईलैंड ने शांति समझौते पर किए हस्ताक्षर

कुआलालंपुर: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल हुए. इस दौरान ट्रंप की उपस्थिति में थाईलैंड और कंबोडिया ने युद्धविराम को आगे बढ़ाते हुए शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए. ट्रंप ने इस समझौते की मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए 'महत्वपूर्ण दिन' बताया और इस कदम की सराहना की.

कंबोडिया और थाईलैंड के बीच शांति समझौते से दोनों देशों के बीच वर्षों से चले आ रहे सीमा तनाव और सैन्य गतिरोध का अंत हो गया. कुआलालंपुर में कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट और थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने "कंबोडिया-थाईलैंड शांति समझौते" पर हस्ताक्षर किए, जिसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है. इस कार्यक्रम में वरिष्ठ राजनयिकों, आसियान प्रतिनिधियों और कई प्रमुख विश्व शक्तियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. समझौते में पारस्परिक सीमा सुरक्षा, संयुक्त विकास क्षेत्र और कार्यान्वयन की निगरानी के लिए द्विपक्षीय शांति आयोग की स्थापना के प्रावधान शामिल हैं.

समारोह की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति को बढ़ावा देने में आर्थिक कूटनीति की भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका ने शांति समझौते के साथ-साथ दो अलग-अलग समझौतों को अंतिम रूप दिया है: कंबोडिया के साथ एक नया व्यापार समझौता और थाईलैंड के साथ एक रणनीतिक खनिज साझेदारी. ट्रंप ने कहा, "जब तक दोनों देश शांति से रहेंगे, हम उनके साथ बहुत सारे लेन-देन करेंगे."

ट्रंप ने आगे कहा कि "जब हम सौदे करते हैं, और हम देखते हैं कि दो देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारा बहुत व्यापार होता है, तो हमें उस व्यापार का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए कि वे युद्ध में न उलझें."

इस मौके पर कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट ने राष्ट्रपति ट्रंप के "निर्णायक नेतृत्व" और समझौते को संभव बनाने में उनके "अथक प्रयासों" के लिए आभार व्यक्त किया. मानेट ने कहा, "कोई भी विवाद चाहे कितना भी कठिन और जटिल क्यों न हो, उसे शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाया जाना चाहिए." उन्होंने आगे कहा कि यह समझौता नोम पेन्ह और बैंकॉक के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ता है. उन्होंने वार्ता की मेजबानी और वार्ता प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का भी धन्यवाद किया.

थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने भी राष्ट्रपति ट्रंप की कूटनीतिक पहल की सराहना की और थाईलैंड की राजमाता के हाल ही में निधन पर उनकी संवेदनाओं के लिए आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "यह शांति समझौता हमारे लोगों को एक स्थिर और समृद्ध भविष्य की नई आशा देता है."