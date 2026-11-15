दक्षिण चीन सागर में शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून जरूरी, ASEAN सम्मेलन में बोले फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस
मार्कोस बोले, शांति-सुरक्षा के तहत, हमने उन हालात पर ध्यान दिया जो हमारे इलाके को शांतिपूर्ण, स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने में मदद करते हैं.
By ANI
Published : November 15, 2026 at 10:27 AM IST
मनीला: फिलीपींस के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने रविवार को आसियान मेंबर देशों के बीच मजबूत समुद्री सहयोग और साउथ चाइना सी में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (UNCLOS) समेत इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एक असरदार और ठोस कोड ऑफ कंडक्ट (COC) बनाने की कोशिशों की अपील की.
मनीला में 49वें आसियान शिखर सम्मेलन के शुरुआती सत्र को संबोधित करते हुए मार्कोस ने फिलीपींस की आसियान चेयरमैनशिप में समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को मुख्य प्राथमिकताएं बताया, और शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय नियमों और बातचीत को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया.
मार्कोस ने कहा, 'शांति और सुरक्षा के तहत, हमने उन हालात पर ध्यान दिया है जो हमारे इलाके को शांतिपूर्ण, स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने में मदद करते हैं, नियमों और बातचीत को मजबूत करते हैं, समुद्री सहयोग को मजबूत करते हैं, 1982 के UNCLOS समेत अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक, साउथ चाइना सी में एक असरदार और ठोस कोड ऑफ़ कंडक्ट पर कोशिशों को आगे बढ़ाते हैं.'
फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा कि देश की आसियान चेयरमैनशिप तीन जरूरी बातों पर बनी है, यानी शांति और सुरक्षा को लेकर स्थिर करने वाली ताकतें, खुशहाली के रास्ते और लोगों को मजबूत बनाना, जिसका मकसद इलाके की स्थिरता, आर्थिक संपर्क और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास को मजबूत करना है.
शांति और सुरक्षा के पिलर के तहत, उन्होंने आपदाओं और क्लाइमेट रिस्क के लिए तैयारी करने और ट्रांसनेशनल और उभरते खतरों के लिए रीजनल रिस्पॉन्स को मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया. मार्कोस ने कहा कि तीनों प्राथमिकताएं आपस में जुड़ी हुई हैं और उन्होंने आसियान इंस्टीट्यूशन्स में ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की अपील की, जिसमें सरकारें, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, एकेडेमिया और पूरे रीजन के लोग शामिल हों.
उन्होंने कहा, 'हमारे लोगों की शांति, खुशहाली और भलाई तेजी से जुड़ती जा रही है. इसलिए, हमारे इंस्टीट्यूशन्स को अलग-अलग पिलर और सेक्टर में काम करने में बेहतर बनना होगा.' रीजनल कोऑपरेशन के लेवल पर जोर देते हुए मार्कोस ने कहा कि मेंबर देशों और उनके पार्टनर्स के बीच महीनों तक चले करीबी कोऑर्डिनेशन, बातचीत और कोलेबोरेशन के बाद आसियान समिट और उससे जुड़े समिट्स में 100 से ज़्यादा आउटकम डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए.
उन्होंने आसियान की एक्सटर्नल पार्टनरशिप को मजबूत करने की जरूरत पर भी ज़ोर दिया और कहा कि अगला काम यह पक्का करना है कि पार्टनर्स का बढ़ता नेटवर्क इस रीजन के लोगों को ठोस फायदे दे. फिलीपींस ने अपनी चेयरमैनशिप के दौरान साउथईस्ट एशिया में एमिटी और कोऑपरेशन ट्रीटी में सात नए हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियों, आसियान के 12वें डायलॉग पार्टनर के तौर पर तुर्किये, और सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर्स के तौर पर डेनमार्क, जर्मनी और कतर का स्वागत किया.
मार्कोस ने बड़ी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को ठोस सहयोग में बदलने और इंडो-पैसिफिक पर आसियान आउटलुक को खुले, सबको साथ लेकर चलने वाले और प्रैक्टिकल क्षेत्रीय जुड़ाव के फ्रेमवर्क के तौर पर बनाने की अपील की. आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने कहा कि फिलीपींस की चेयरमैनशिप के सभी 19 जरूरी आर्थिक काम 2026 के आखिर तक पूरे होने की उम्मीद है, जिसमें आसियान डिजिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर साइन करना भी शामिल है.
उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा का भी स्वागत किया, और दोनों देशों के साथ आसियान की पार्टनरशिप को गहरा करने और सहयोग को बढ़ाने के मौकों पर जोर दिया. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा भी समिट में खास मेहमानों में शामिल थीं. अपनी बात खत्म करते हुए मार्कोस ने कहा कि आसियान को न सिर्फ इस बात पर सोचना चाहिए कि रीजनल ग्रुप किस तरफ जा रहा है, बल्कि आसियान 2045 विजन के तहत अपने लंबे समय के लक्ष्यों को पाने के लिए उसे क्या बनने की जरूरत है.
इसके बाद उन्होंने 49वें आसियान शिखर सम्मेलन को शुरू करने की घोषणा की. होस्ट देश ने अपनी लीडरशिप को हमारे भविष्य को एक साथ नेविगेट करना थीम के आस-पास बनाया है, जिसमें ऑफिशियल फिलीपीन चेयरशिप ने बदलती जियोपॉलिटिकल और ग्लोबल डायनामिक्स के बीच रीजनल ब्लॉक को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने के लिए एक जैसी लीडरशिप की जरूरत पर जोर दिया.
फिलीपीन न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह शिखर सम्मेलन एक ऐसी बैठक है जहाँ अलग-अलग आसियान सदस्य देशों और उनके खास डायलॉग पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करने वाले लीडर्स एक जैसी रीजनल प्रायोरिटीज को आगे बढ़ाने और डिप्लोमैटिक अलायंस को मज़बूत करने के लिए इकट्ठा होते हैं.
हाई-लेवल डिस्कशन और डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट के अलावा, होस्ट देश अपनी चेयरपर्सनशिप का स्ट्रेटेजी के साथ इस्तेमाल करके अपनी रिच कल्चरल लेगेसी, खास टूरिज्म अट्रैक्शन, बढ़ते हुए घरेलू एंटरप्राइज और मशहूर लोकल हॉस्पिटैलिटी को स्पॉटलाइट कर रहा है.