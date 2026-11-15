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दक्षिण चीन सागर में शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून जरूरी, ASEAN सम्मेलन में बोले फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस

फिलीपींस में आसियान शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्रियों की मीटिंग के दौरान एक फोटो के लिए पोज देते हुए नेता ( AP )

By ANI 5 Min Read

मनीला: फिलीपींस के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने रविवार को आसियान मेंबर देशों के बीच मजबूत समुद्री सहयोग और साउथ चाइना सी में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (UNCLOS) समेत इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से एक असरदार और ठोस कोड ऑफ कंडक्ट (COC) बनाने की कोशिशों की अपील की.

मनीला में 49वें आसियान शिखर सम्मेलन के शुरुआती सत्र को संबोधित करते हुए मार्कोस ने फिलीपींस की आसियान चेयरमैनशिप में समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा को मुख्य प्राथमिकताएं बताया, और शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय नियमों और बातचीत को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया.

मार्कोस ने कहा, 'शांति और सुरक्षा के तहत, हमने उन हालात पर ध्यान दिया है जो हमारे इलाके को शांतिपूर्ण, स्थिर और सुरक्षित बनाए रखने में मदद करते हैं, नियमों और बातचीत को मजबूत करते हैं, समुद्री सहयोग को मजबूत करते हैं, 1982 के UNCLOS समेत अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक, साउथ चाइना सी में एक असरदार और ठोस कोड ऑफ़ कंडक्ट पर कोशिशों को आगे बढ़ाते हैं.' फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा कि देश की आसियान चेयरमैनशिप तीन जरूरी बातों पर बनी है, यानी शांति और सुरक्षा को लेकर स्थिर करने वाली ताकतें, खुशहाली के रास्ते और लोगों को मजबूत बनाना, जिसका मकसद इलाके की स्थिरता, आर्थिक संपर्क और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास को मजबूत करना है. शांति और सुरक्षा के पिलर के तहत, उन्होंने आपदाओं और क्लाइमेट रिस्क के लिए तैयारी करने और ट्रांसनेशनल और उभरते खतरों के लिए रीजनल रिस्पॉन्स को मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया. मार्कोस ने कहा कि तीनों प्राथमिकताएं आपस में जुड़ी हुई हैं और उन्होंने आसियान इंस्टीट्यूशन्स में ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की अपील की, जिसमें सरकारें, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, एकेडेमिया और पूरे रीजन के लोग शामिल हों. उन्होंने कहा, 'हमारे लोगों की शांति, खुशहाली और भलाई तेजी से जुड़ती जा रही है. इसलिए, हमारे इंस्टीट्यूशन्स को अलग-अलग पिलर और सेक्टर में काम करने में बेहतर बनना होगा.' रीजनल कोऑपरेशन के लेवल पर जोर देते हुए मार्कोस ने कहा कि मेंबर देशों और उनके पार्टनर्स के बीच महीनों तक चले करीबी कोऑर्डिनेशन, बातचीत और कोलेबोरेशन के बाद आसियान समिट और उससे जुड़े समिट्स में 100 से ज़्यादा आउटकम डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए.