इजराइल : नेतन्याहू को बहुमत नहीं, लिकुड सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी
इजराइल में किसकी सरकार बनेगी, इस पर असमंजस. राष्ट्रपति करेंगे फैसला.
Published : October 28, 2026 at 7:51 PM IST
तेल अवीव : जैसे-जैसे वोटों की गिनती खत्म होने के करीब है, स्थानीय मीडिया के अनुमान के मुताबिक नेतन्याहू की लिकुड और सहयोगी पार्टियों को 53 सीटें, आइसेनकोट की यशार और सहयोगी पार्टियों को 48 सीटें, और अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों को 19 सीटें मिल सकती हैं.इन अनुमानों के अनुसार, कोई भी पार्टी अकेले 61 सीटों के बहुमत तक नहीं पहुंच रही है. अंतिम नतीजे इस हफ्ते के आखिर तक आने की उम्मीद है.
इजराइल के तीन प्रमुख प्रसारणकर्ताओं के अनुसार, देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को सत्तारूढ़ गठबंधन से अधिक सीट मिलने का अनुमान है यानी संसदीय चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने के आसार नहीं हैं.
अगली सरकार बनाने के लिए किसी को चुनने में राष्ट्रपति इसाक हर्जोग की अहम भूमिका होती है. आगे के कदमों के बारे में उन्होंने कहा, "मुझे अगले हफ्ते चुनाव के आधिकारिक नतीजे मिल जाएंगे, जब (सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी प्रेसिडेंट) इन्हें मेरे सामने पेश करेंगे. इसके बाद मैं यहां विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू करूंगा, जिसमें हर गुट की बात सुनूंगा, सवाल पूछूंगा और चर्चा करूंगा."
उन्होंने आगे कहा, "एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, और मैंने चुनावों से पहले भी यही कहा था. हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए. खासकर कल के घटनाक्रम के बाद ताकि एक और चुनाव न करवाना पड़े. इसलिए, मेरी उम्मीद है कि जो भी यहां आए, वह खुले दिमाग से आए."आमतौर पर राष्ट्रपति सबसे अधिक वोट पाने वाली पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए चुनते हैं, लेकिन ऐसा करना उनके लिए अनिवार्य नहीं है.
केंद्रीय चुनाव समिति के अनुसार, चुनाव में 77.7 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया, जो 2022 की तुलना में 7.1 प्रतिशत अधिक है. यह 1999 के बाद सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है. इन नतीजों से चुनाव के बाद सरकार गठन के लिए होने वाली बातचीत में अरब पार्टियों का प्रभाव बढ़ सकता है. गठबंधन में शामिल हुए बिना उनका समर्थन या विश्वास मत के दौरान मतदान से दूर रहने का फैसला विपक्ष की अल्पमत सरकार बनाने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है.
इजराइल के सबसे बड़े अरब शहरों में से एक, नाजरेथ में, चुनाव के शुरुआती नतीजे कुछ उम्मीद जगा रहे हैं.ब्रॉस्ली एलियास ने इन शुरुआती नतीजों को जिनमें अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों का प्रदर्शन मजबूत दिख रहा है बेहतरीन बताया. उन्होंंने कहा, "ईश्वर ने चाहा तो सरकार में हमारे लिए भी कुछ होगा, जिससे हमें हमारे अधिकार मिल सकेंगे."यहां के निवासियों ने बढ़ते अपराध और रोजगार के अधिक अवसरों को मुख्य मुद्दे बताया. वहीं, अवनी जोआबी ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि देश में, जहां कट्टर बयानबाजी बढ़ गई है, वहां शायद फिर से समझदारी की वापसी हो रही है. जोआबी ने कहा, "आज अगर आप कहीं जाते हैं, तो कुछ जगहों पर लोग नहीं चाहते कि आप अरबी भाषा में बात करें. ऐसा लगता है जैसे अरबी भाषा बोलना कोई अपराध हो गया हो."
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