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इजराइल : नेतन्याहू को बहुमत नहीं, लिकुड सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ( AP )

तेल अवीव : जैसे-जैसे वोटों की गिनती खत्म होने के करीब है, स्थानीय मीडिया के अनुमान के मुताबिक नेतन्याहू की लिकुड और सहयोगी पार्टियों को 53 सीटें, आइसेनकोट की यशार और सहयोगी पार्टियों को 48 सीटें, और अरब-नेतृत्व वाली पार्टियों को 19 सीटें मिल सकती हैं.इन अनुमानों के अनुसार, कोई भी पार्टी अकेले 61 सीटों के बहुमत तक नहीं पहुंच रही है. अंतिम नतीजे इस हफ्ते के आखिर तक आने की उम्मीद है.

इजराइल के तीन प्रमुख प्रसारणकर्ताओं के अनुसार, देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को सत्तारूढ़ गठबंधन से अधिक सीट मिलने का अनुमान है यानी संसदीय चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने के आसार नहीं हैं.