ETV Bharat / international

डोनाल्ड ट्रंप के आवास मार-ए-लागो में घुसा हथियारबंद व्यक्ति, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने किया ढेर

ट्रंप के आवास मार-ए-लागो में हथियारबंद व्यक्ति ने घुसने की कोशिश, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने किया ढेर ( AP )

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थिति घर में रविवार को एक हथियारबंद व्यक्ति ने घुसने की कोशिश की. हालांकि, मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने उसे ढेर कर दिया. रविवार को अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स और पाम बीच काउंटी शेरिफ ऑफिस के एक डिप्टी ने 20 साल के संदिग्ध को मार-ए-लागो के सुरक्षित एरिया में घुसने के बाद गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

सीक्रेट सर्विस के एक बयान के अनुसार, यह घटना रात को लगभग 1:30 बजे (स्थानीय समय) हुई जब एक व्यक्ति को मार-ए-लागो के नॉर्थ गेट के पास एक शॉटगन और एक फ्यूल कैन लिए हुए देखा गया. बयान में कहा गया, "22 फरवरी को, रात के करीब 1:30 बजे, यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट्स और पाम बीच काउंटी शेरिफ ऑफिस (PBSO) के एक डिप्टी ने 20 साल के व्यक्ति को मार-ए-लागो के सुरक्षित एरिया में बिना अनुमित के घुसने के बाद गोली मार दी.

सीक्रेट सर्विस ने कहा कि बाद में उसे मृत घोषित कर दिया है, फिलहाल संदिग्ध की पहचान गुप्त रखी गई है. सीक्रेट सर्विस ने बताया कि उस व्यक्ति को मार-ए-लागो प्रॉपर्टी के नॉर्थ गेट पर देखा गया, जिसके पास एक शॉटगन और एक फ्यूल कैन जैसा कुछ था.

इस घटना पर FBI डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) एक हथियारबंद व्यक्ति के मार-ए-लागो में घुसने की जांच के लिए "सभी जरूरी संसाधन" लगा रहा है, जिसने कथित तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर मार-ए-लागो के घेरे में घुसकर हमला किया था.