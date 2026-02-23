डोनाल्ड ट्रंप के आवास मार-ए-लागो में घुसा हथियारबंद व्यक्ति, सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने किया ढेर

ETV Bharat / international

Armed man shot dead after entering perimeter of US President Trump Florida residence Mar-a-Lago
By ANI

Published : February 23, 2026 at 7:35 AM IST

3 Min Read
वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा स्थिति घर में रविवार को एक हथियारबंद व्यक्ति ने घुसने की कोशिश की. हालांकि, मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने उसे ढेर कर दिया. रविवार को अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स और पाम बीच काउंटी शेरिफ ऑफिस के एक डिप्टी ने 20 साल के संदिग्ध को मार-ए-लागो के सुरक्षित एरिया में घुसने के बाद गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

सीक्रेट सर्विस के एक बयान के अनुसार, यह घटना रात को लगभग 1:30 बजे (स्थानीय समय) हुई जब एक व्यक्ति को मार-ए-लागो के नॉर्थ गेट के पास एक शॉटगन और एक फ्यूल कैन लिए हुए देखा गया. बयान में कहा गया, "22 फरवरी को, रात के करीब 1:30 बजे, यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट्स और पाम बीच काउंटी शेरिफ ऑफिस (PBSO) के एक डिप्टी ने 20 साल के व्यक्ति को मार-ए-लागो के सुरक्षित एरिया में बिना अनुमित के घुसने के बाद गोली मार दी.

सीक्रेट सर्विस ने कहा कि बाद में उसे मृत घोषित कर दिया है, फिलहाल संदिग्ध की पहचान गुप्त रखी गई है. सीक्रेट सर्विस ने बताया कि उस व्यक्ति को मार-ए-लागो प्रॉपर्टी के नॉर्थ गेट पर देखा गया, जिसके पास एक शॉटगन और एक फ्यूल कैन जैसा कुछ था.

इस घटना पर FBI डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) एक हथियारबंद व्यक्ति के मार-ए-लागो में घुसने की जांच के लिए "सभी जरूरी संसाधन" लगा रहा है, जिसने कथित तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर मार-ए-लागो के घेरे में घुसकर हमला किया था.

पटेल ने एक्स पोस्ट में कहा कि FBI कई एजेंसियों के साथ मिलकर सुबह-सुबह हुई घटना की सक्रियता से जांच कर रही है. उन्होंने कहा, "FBI आज सुबह राष्ट्रपति ट्रंप के मार-ए-लागो में हुई घटना की जांच में सभी जरूरी संसाधन लगा रही है - जहां एक हथियारबंद व्यक्ति को गैर-कानूनी तरीके से इलाके में घुसने के बाद गोली मार दी गई थी."

FBI डायरेक्टर काश पटेल
FBI डायरेक्टर काश पटेल (ANI)

पटेल ने कहा कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, FBI अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के साथ-साथ राज्य और फेडरल इकाई के साथ मिलकर काम करती रहेगी. उन्होंने कहा, "हम सीक्रेट सर्विस के साथ-साथ अपने राज्य और फेडरल जांच अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे और आगे अपडेट्स देते रहेंगे."

रिपोर्ट के मुताबिक, सीक्रेट सर्विस एजेंट और एक PBSO डिप्टी ने संदिग्ध पर गोलियां चलाईं. हालांकि, इस घटना में कोई सुरक्षा कर्मी घायल नहीं हुआ. घटना के समय उस जगह पर कोई सीक्रेट सर्विस एजेंट मौजूद नहीं था.

इस घटना की जांच FBI, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस और पाम बीच काउंटी शेरिफ ऑफिस कर रहे हैं, जिसमें व्यक्ति का बैकग्राउंड, काम, संभावित उद्देश्य और बल का इस्तेमाल शामिल है. एजेंसी की पॉलिसी के अनुसार, जांच का नतीजा आने तक इसमें शामिल सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को रूटीन प्रशासनिक छुट्टी पर रखा जाएगा.

