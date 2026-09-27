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जयशंकर ने UNGA में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को जमकर सुनाया, कहा-'लगातार आतंकवाद फैलाने वाला देश'

उन्होंने कहा, 'भारत सभी पार्टियों से संयम बरतने, तनाव कम करने, आम लोगों की सुरक्षा पक्का करने और एनर्जी और कॉमर्स के बिना रुकावट वाले फ्लो को पक्का करने की अपील करता है.' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समुद्री इलाके में नई चुनौतियों ने जमीन पर लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों में और इज़ाफा कर दिया है.

खाड़ी संघर्ष का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा कि दुनिया एक ऐसे संघर्ष को देख रही है जो पहले से ही मुश्किल हालात को और खराब कर रहा है. उन्होंने कहा, 'हम लगातार हो रही दुश्मनी को लेकर बहुत चिंतित हैं.' मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना बिल्कुल मंजूर नहीं है.'

जयशंकर ने दुनिया के नेताओं से कहा कि आतंकवाद शांति के लिए एक लगातार खतरा रहा है. उन्होंने कहा, 'यह सरकार द्वारा प्रायोजित हो सकता है, जिसका मकसद सीमा पार हो, यह ग्लोबल ऑर्डर का सीधा अपमान है.' उन्होंने ऐसी हरकतों में शामिल सरकारों को जिम्मेदार ठहराने की मांग की. उन्होंने कहा, 'आतंकवाद के प्रति हमारे ज़ीरो-टॉलरेंस के नजरिए में कोई कमी नहीं आनी चाहिए. खासकर इसके फाइनेंशियल पहलुओं को सामने लाया जाना चाहिए और उनका मुकाबला किया जाना चाहिए.'

पाकिस्तान और शरीफ के भाषण का नाम लिए बिना, जयशंकर ने कहा कि 'आतंकवाद को नॉर्मल बनाने और उसके नतीजों से बचने का दावा करने' के लिए तर्क दिए गए. उन्होंने जोर देकर कहा, 'ऐसा नहीं चलेगा.' जयशंकर ने कहा, 'आतंकवाद के खिलाफ खुद को बचाने के हमारे अधिकार का इस्तेमाल किया जाएगा,' उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि दोस्ती और सद्भावना आतंकवाद के साथ नहीं रह सकती.' उन्होंने कहा, 'और इस आधार पर बनी समझ पर स्वाभाविक रूप से सवाल उठेंगे. आतंकवाद को पनाह देने वालों को अपने तरीके सुधारने होंगे.'

जयशंकर ने कहा, 'कल, आतंकवाद के एक लगातार काम करने वाले ने इस महासभा के सामने गलत बातें बताईं, उनका इशारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ था, जिन्होंने शुक्रवार को महासभा में अपने भाषण में कश्मीर का मुद्दा उठाया था.

अपने भाषण के दौरान जयशंकर ने दुनिया के नेताओं से यह भी कहा कि 'अब कभी न खत्म होने वाली लड़ाई की जगह टकराव खत्म होना चाहिए,' उन्होंने खाड़ी में चल रही लड़ाई पर चिंता जताई और यूक्रेन के हालात को 'उतना ही परेशान करने वाला' बताया.

संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में अपने भाषण के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना 'बिल्कुल मंजूर नहीं है'

संयुक्त राष्ट्र: भारत ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें में पाकिस्तान पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि 'टेररिज्म के सीरियल प्रैक्टिशनर' की इस बुराई को नॉर्मल मानने और इसके नतीजों से बचने का दावा करने की दलीलें टिक नहीं पाएंगी.

जयशंकर ने कहा, 'खाड़ी में और रेड सी से लेकर ब्लैक सी तक कमर्शियल जहाजों और नाविकों पर हमले हुए हैं. भारतीय नाविकों ने अपनी जान गंवाई है, और दूसरे देशों के भी नाविकों ने अपनी जान गंवाई है. यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है.' उन्होंने सत्र में बताया कि भारत, लाइबेरिया और 23 दूसरे पार्टनर्स के साथ मिलकर इस तरह के बेवजह टारगेटिंग के खिलाफ ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन बनाने की पहल में शामिल हुआ है.

हमें यह पक्का करना होगा कि शिपिंग और नाविकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी से कभी समझौता न हो. इंटरनेशनल कानून का पूरी तरह से पालन करना इस कोशिश का एक ज़रूरी हिस्सा है.' भारत और लाइबेरिया ने शुक्रवार को शिपिंग और नाविकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर ग्रुप ऑफ़ फ्रेंड्स बनाने का ऐलान किया, जो कमर्शियल शिपिंग पर लगातार हमलों के बीच शुरू की गई एक अहम समुद्री पहल है.

उनकी यह बात ओमान की खाड़ी में एंटीगुआ और बारबुडा के झंडे वाले बल्क कैरियर एमवी केप डाओ पर हुए हमले के कुछ दिनों बाद आई, जिसमें एक भारतीय नाविक की जान चली गई थी. इससे पहले होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय पनामा के झंडे वाला एक ऑयल टैंकर एल गैया टकरा गया था. इस घटना के बाद एक भारतीय क्रू मेंबर लापता हो गया.

इन इलाकों में चलने वाले या इनसे गुजरने वाले भारतीय और विदेशी झंडे वाले जहाजों पर बड़ी संख्या में भारतीय नाविक काम करते हैं, जिससे उन्हें समुद्री सुरक्षा से जुड़े खतरों का सामना करना पड़ता है. यह कहते हुए कि यूक्रेन में संघर्ष, जो अब अपने पांचवें साल में है, उतना ही चिंताजनक है. जयशंकर ने अगस्त में बिश्केक में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन (SCO) समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था, 'अब कभी न खत्म होने वाली लड़ाई की जगह युद्ध को खत्म करना होगा.'

जयशंकर ने कहा कि भारत शांति लाने के लिए चल रही कोशिशों का समर्थन करता है. उन्होंने कहा, 'जब यह सब चल रहा है, तब भी नाविकों की सुरक्षा और खाने-पीने की चीज़ों और एनर्जी की सप्लाई पर ध्यान देने की तुरंत जरूरत है. भारत इस स्थिति को सुधारने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार है, खासकर खाने और एनर्जी की सुरक्षा के मामले में.'

भारत ने पश्चिम एशिया में हिंसा पर भी अफ़सोस जताया।

उन्होंने कहा, 'हमारा पक्का मानना ​​है कि एक टिकाऊ और लंबे समय तक चलने वाली शांति के लिए टू स्टेट सॉल्यूशन की जरूरत है. इस बीच, भारत फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय मदद और राहत के कामों में मदद कर रहा है.' उन्होंने कहा कि दुनिया 'हर चीज का हथियारीकरण देख रही है, जहां बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन की सोच संस्थाओं को कमज़ोर कर रही है और रुकावटें पैदा कर रही है.

यह बताते हुए कि शांति का मतलब सिर्फ युद्ध का न होना नहीं है, जयशंकर ने कहा, 'अगर दुनिया पर लगातार खतरे और दबाव बने रहते हैं, तो हम सच में एक खाई के किनारे पर जी रहे हैं. हमें धकेलने के लिए बस एक और कदम की जरूरत है.' जयशंकर ने जोर देकर कहा कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और अंदाज़ा लगाने की क्षमता को मजबूत करना जरूरी है, और इन्हें शांति के लिए माहौल बनाने वाले जरूरी एलिमेंट बताया. उन्होंने कहा, 'अगर इनमें से किसी को भी कमजोर किया जाता है, तो शांति जरूर कमजोर हो जाएगी.'