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गुटेरेस ने सभी पार्टियों से बगैर टोल, भेदभाव के होर्मुज खोलने की अपील की

संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वैश्विक व्यापार और आर्थिक स्थिरता के लिए बिना रुकावट वाला समुद्री आवाजाही बहुत जरूरी है.

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संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस (फाइल फोटो) (IANS)
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By ANI

Published : April 28, 2026 at 7:12 AM IST

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वॉशिंगटन: संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सोमवार को होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने की अपील की. ​​उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक व्यापार और आर्थिक स्थिरता के लिए बिना रुकावट वाला समुद्री आवाजाही बहुत जरूरी है.

एक बयान में गुटेरेस ने कहा, 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर आवाजाही के अधिकारों और आजादी का सम्मान किया जाना चाहिए. मैं सभी पार्टियों से अपील करता हूँ. स्ट्रेट खोलें. जहाजों को गुजरने दें. कोई टोल नहीं. कोई भेदभाव नहीं. व्यापार फिर से शुरू होने दें. ग्लोबल इकॉनमी को सांस लेने दें. सुरक्षित, बिना रुकावट के रास्ता एक आर्थिक और मानवीय जरूरत है.'

इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ईरान की रणनीतिक समुद्री जलमार्ग से जहाज़ों की आवाजाही को नियमित करने या उससे पैसे कमाने की कथित कोशिशों की कड़ी आलोचना की. फ़ॉक्स न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में रुबियो ने चेतावनी दी कि ऐसे कदम अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा और यह एक अंतरराष्ट्रीय रास्ते पर नियंत्रण करने जैसा होगा.

उन्होंने कहा,'अगर स्ट्रेट्स खोलने से उनका मतलब यह है कि 'हाँ, स्ट्रेट्स तब तक खुले हैं जब तक आप ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं. हमारी परमिशन लो नहीं तो हम तुम्हें उड़ा देंगे और हमें पैसे दोगे. यह स्ट्रेट खोलना नहीं है. यह एक इंटरनेशनल वॉटरवे है. एक्सेस पर पाबंदियों को नॉर्मल करने के किसी भी कदम को मना कर दिया.'

हाल के हफ़्तों में होर्मुज स्ट्रेट के आसपास तनाव बढ़ गया है, जिससे ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सप्लाई चेन पर असर पड़ा है. यह पतला रास्ता दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रुकावटों में से एक है, जो दुनिया भर में तेल शिपमेंट का एक बड़ा हिस्सा संभालता है.

इससे पहले कीर स्टारमर और डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन पर बातचीत के दौरान स्ट्रेट के जरिए समुद्री ट्रैफिक को फिर से शुरू करने की तुरंत जरूरतट पर जोर दिया था. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऑफिस के मुताबिक दोनों नेताओं ने लंबे समय तक रुकावट के संभावित आर्थिक नतीजों पर जोर दिया, जिसमें दुनिया भर में रहने का बढ़ता खर्च भी शामिल है.

बयान में आगे कहा गया कि नेविगेशन की आजादी पक्का करने के लिए लगातार डिप्लोमैटिक और सिक्योरिटी कोशिशें चल रही हैं, जिसमें हाल ही में मिलिट्री प्लानिंग पर हुई बातचीत के बाद ब्रिटेन और फ्रांस की एक जॉइंट पहल भी शामिल है. इस बीच ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने बताया कि स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए नई शुरू की गई ट्रांजिट फीस से होने वाला रेवेन्यू देश के सेंट्रल बैंक में जमा कर दिया गया है.

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