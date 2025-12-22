उस्मान हादी के बाद एक और नेता मोतालेब शिकदार को गोली मारी, सुलग रहा बांग्लादेश!
यह घटना तब हुई जब उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा की नई लहर के बाद अशांति फैली हुई है.
By ANI
Published : December 22, 2025 at 2:58 PM IST|
Updated : December 22, 2025 at 3:10 PM IST
ढाका: बांग्लादेश के दक्षिण-पश्चिमी शहर खुलना में सोमवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने एक अन्य नेता को गोली मार दी है. शिकदार को दोपहर के करीब गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया. यह घटना प्रमुख युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के कुछ दिनों बाद हुई है.
बीडी न्यूज के मुताबिक, नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) से जुड़ी जातीय श्रमिक शक्ति के एक और पॉलिटिकल नेता मोतालेब शिकदार को खुलना में दिनदहाड़े गोली मार दी गई. एनसीपी से जुड़ी लेबर विंग जातीय श्रमिक शक्ति के लीडर मोतालेब शिकदार को दोपहर के करीब गंभीर हालत में खुलना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया.
पुलिस के मुताबिक, हमला शहर के सोनाडांगा इलाके में हुआ. एनसीपी की जॉइंट चीफ ऑर्गेनाइजर महमूदा मिटू ने भी गोलीबारी की पुष्टि की. उन्होंने सोशल मीडिया पर घटना के बारे में पोस्ट किया और एक तस्वीर शेयर की जिसमें शिकदर घायल दिख रहे थे.
उन्होंने कहा पोस्ट में कि, एनसीपी के खुलना डिवीजन के हेड और एनसीपी श्रमिक शक्ति के सेंट्रल ऑर्गेनाइजर, मोटालेब शिकदर को कुछ देर पहले गोली मार दी गई. बीडी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने कहा कि हमले के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत बीच-बचाव किया और शिकदर को इमरजेंसी इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया.
बीडी न्यूज ने बताया कि क्राइम सीन और हॉस्पिटल दोनों जगह पुलिस तैनात कर दी गई है. उसने कहा कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, आगे की जानकारी शेयर की जाएगी. यह घटना तब हुई जब उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा की नई लहर के बाद अशांति फैली हुई है.
शरीफ उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका के बिजॉयनगर इलाके में रिक्शा में जाते समय पास से गोली मारी गई थी. 15 दिसंबर को उन्हें एडवांस इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर ले जाया गया, जहां 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई.
हादी की मौत के बाद, ढाका में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. वे लोग मारे गए नेता के लिए न्याय की मांग कर रहे थे. हादी 12 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में उम्मीदवार थे. हादी पिछले साल हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों के एक प्रमुख नेता थे, इन प्रदर्शनों के बाद ही प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी थी.
ये भी पढ़ें: हादी के हत्यारे का खास सुराग नहीं लगा पाई बांग्लादेश पुलिस