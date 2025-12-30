ETV Bharat / international

बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या, गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के विरोध में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया ( ANI )

By ANI 3 Min Read

ढाका: बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है. एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या की खबर है. आरटीवी ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, मयमनसिंह के भालुका उपजिला में बजेंद्र बिस्वास (40) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्यारे आरोपी नोमान मिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अंसार सदस्य है. मृतक बजेंद्र बिस्वास भी अंसार सदस्य थे. बांग्‍लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के कार्यवाहक महासचिव मनिंद्रनाथ ने एएनआई को फोन पर बताया, "हां, घटना की पुष्टि हो गई है." रिपोर्ट में कहा गया है, "यह घटना सोमवार (29 दिसंबर) को शाम करीब 6:30 बजे उपजिला के मेहरबाड़ी इलाके में सुल्ताना स्वेटर्स लिमिटेड फैक्ट्री में हुई." रिपोर्ट के मुताबिक, "मृतक अंसार सदस्य बजेंद्र बिस्वास सिलहट सदर उपजिला के कादिरपुर गांव के प्रोबित्र बिस्वास का बेटा था. आरोपी नोमान मिया, सुनामगंज जिले के ताहेरपुर पुलिस स्टेशन के तहत बालुतुरी बाजार इलाके के लुत्फार रहमान का बेटा है." रिपोर्ट में कहा गया है, "पुलिस और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, सुल्ताना स्वेटर्स लिमिटेड फैक्ट्री में कुल 20 अंसार मेंबर ड्यूटी पर थे. घटना के समय, अंसार मेंबर नोमान मिया और बजेंद्र दास एक साथ बैठे थे. उसी दौरान, नोमान मिया के पास मौजूद शॉटगन से गोली चल गई, जिससे बजेंद्र दास की बाईं जांघ में गंभीर चोट लग गई. बाद में, उनके साथियों ने उन्हें बचाया और उपजिला हेल्थ कॉम्प्लेक्स ले गए, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया."