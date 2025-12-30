बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या, गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार
बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के कार्यवाहक महासचिव मनिंद्रनाथ ने एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या की पुष्टि की है.
By ANI
Published : December 30, 2025 at 6:41 PM IST
ढाका: बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है. एक और हिंदू व्यक्ति की हत्या की खबर है. आरटीवी ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार, मयमनसिंह के भालुका उपजिला में बजेंद्र बिस्वास (40) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्यारे आरोपी नोमान मिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो अंसार सदस्य है. मृतक बजेंद्र बिस्वास भी अंसार सदस्य थे.
बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के कार्यवाहक महासचिव मनिंद्रनाथ ने एएनआई को फोन पर बताया, "हां, घटना की पुष्टि हो गई है."
रिपोर्ट में कहा गया है, "यह घटना सोमवार (29 दिसंबर) को शाम करीब 6:30 बजे उपजिला के मेहरबाड़ी इलाके में सुल्ताना स्वेटर्स लिमिटेड फैक्ट्री में हुई."
रिपोर्ट के मुताबिक, "मृतक अंसार सदस्य बजेंद्र बिस्वास सिलहट सदर उपजिला के कादिरपुर गांव के प्रोबित्र बिस्वास का बेटा था. आरोपी नोमान मिया, सुनामगंज जिले के ताहेरपुर पुलिस स्टेशन के तहत बालुतुरी बाजार इलाके के लुत्फार रहमान का बेटा है."
रिपोर्ट में कहा गया है, "पुलिस और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, सुल्ताना स्वेटर्स लिमिटेड फैक्ट्री में कुल 20 अंसार मेंबर ड्यूटी पर थे. घटना के समय, अंसार मेंबर नोमान मिया और बजेंद्र दास एक साथ बैठे थे. उसी दौरान, नोमान मिया के पास मौजूद शॉटगन से गोली चल गई, जिससे बजेंद्र दास की बाईं जांघ में गंभीर चोट लग गई. बाद में, उनके साथियों ने उन्हें बचाया और उपजिला हेल्थ कॉम्प्लेक्स ले गए, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया."
आरटीवी ऑनलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, "मामले की पुष्टि करते हुए, लैबिब ग्रुप के साथ ड्यूटी पर मौजूद अंसार मेंबर और घटना के चश्मदीद APC मोहम्मद अज़हर अली ने कहा कि घटना के समय नोमान मिया और बजेंद्र दास उसके कमरे में एक साथ बैठे थे. अचानक, नोमान मिया ने बजेंद्र दास की जांघ पर शॉटगन सटा दी और कहा, "क्या मैं गोली चलाऊं?" और फिर गोली चला दी. इसके बाद, नोमान मौके से भाग गया. उसने यह भी कहा कि उसने घटना से पहले उनके बीच कोई बहस या विवाद नहीं देखा."
रिपोर्ट में कहा गया, "मंगलवार सुबह करीब 1:00 बजे इस मामले पर बात करते हुए, मैमनसिंह जिले के एएसपी (वित्त और प्रशासन) एमडी अब्दुल्ला अल-मामून ने कहा कि आरोपी नोमान को तुरंत एक ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया गया." उन्होंने कहा कि घटना का असली कारण पता लगाने के लिए पूरी जांच शुरू कर दी गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए मैमनसिंह मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भेज दिया गया है, और कानूनी कार्रवाई चल रही है."
हिंदुओं की हत्या की तीसरी घटना
हाल के दिनों में बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों विशेष रूप से हिंदुओं पर हमले और हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है. कुछ दिनों में हिंदुओं की हत्या की यह तीसरी घटना है. इससे पहले, फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास की हत्या हुई थी. उसके बाद अमृत मंडल नाम के व्यक्ति की एक्सटॉर्शन के आरोपों में हत्या कर दी गई थी.
पिछले शनिवार को, भारत ने इन हत्यों पर अपनी चिंता जाहिर की थी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार दुश्मनी... गंभीर चिंता का विषय है."
