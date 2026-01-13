बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच एक और हिंदू की हत्या
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हत्या की घटनाएं चिंताजनक है. ताजा मामले में एक ऑटो-रिक्शा चालक समीर दास की बेहरमी से हत्या की गई.
By IANS
Published : January 13, 2026 at 7:41 AM IST
ढाका: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का परेशान करने वाला सिलसिला बढ़ता जा रहा है. इसी बीच फेनी जिले के डागनभुइयां उपजिला में बदमाशों ने एक और हिंदू व्यक्ति की धारदार हथियार से काटकर और चाकू मारकर हत्या कर दी, स्थानीय मीडिया ने यह रिपोर्ट दी है.
बांग्लादेश के जगतपुर गांव में सोमवार को एक खेत से 27 साल के ऑटो-रिक्शा ड्राइवर समीर दास का शव बरामद किया गया. परिवार के सदस्यों और पुलिस के हवाले से बांग्लादेश के बंगाली अखबार डेली मानबकंठा ने बताया कि समीर रविवार शाम को अपनी ऑटो-रिक्शा से घर से निकला था. जब वह देर रात तक घर नहीं लौटा, तो उसके रिश्तेदारों ने अलग-अलग जगहों पर उसकी तलाश शुरू की.
बाद में स्थानीय लोगों ने उपजिला के सदर यूनियन के जगतपुर गांव में एक खेत में समीर का जमा हुआ शव पड़ा हुआ पाया. सूचना मिलने के बाद पुलिस कथित तौर पर घटनास्थल पर पहुंची और शव को बरामद किया. रिपोर्ट के अनुसार शव पर चाकू के कई निशान थे और पुलिस के शुरुआती आकलन से पता चला कि समीर को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी ऑटो रिक्शा चुराने की कोशिश में बेरहमी से मार डाला गया.
घटना की पुष्टि करते हुए, डागनभुइयां पुलिस स्टेशन के ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) मुहम्मद फैजुल अजीम नोमान ने कहा, 'शव बरामद कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए फेनी जनरल हॉस्पिटल के मॉर्चरी में भेज दिया गया है. उसकी ऑटो-रिक्शा नहीं मिली है.'
पुलिस ने हत्या में शामिल लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने और ऑटो-रिक्शा बरामद करने के लिए एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया है. यह 24 दिनों में नौवीं घटना थी, जो पूरे बांग्लादेश में हिंदू समुदायों को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा में खतरनाक बढ़ोतरी को दिखाती है.
इससे पहले 9 जनवरी को भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर बार-बार हो रहे हमलों के परेशान करने वाले पैटर्न पर गहरी चिंता जताई थी, और कहा था कि वह पड़ोसी देश में हालात पर नजर रखे हुए है और उम्मीद करता है कि सांप्रदायिक हिंसा की ऐसी घटनाओं से सख्ती से निपटा जाएगा.