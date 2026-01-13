ETV Bharat / international

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच एक और हिंदू की हत्या

ढाका: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का परेशान करने वाला सिलसिला बढ़ता जा रहा है. इसी बीच फेनी जिले के डागनभुइयां उपजिला में बदमाशों ने एक और हिंदू व्यक्ति की धारदार हथियार से काटकर और चाकू मारकर हत्या कर दी, स्थानीय मीडिया ने यह रिपोर्ट दी है.

बांग्लादेश के जगतपुर गांव में सोमवार को एक खेत से 27 साल के ऑटो-रिक्शा ड्राइवर समीर दास का शव बरामद किया गया. परिवार के सदस्यों और पुलिस के हवाले से बांग्लादेश के बंगाली अखबार डेली मानबकंठा ने बताया कि समीर रविवार शाम को अपनी ऑटो-रिक्शा से घर से निकला था. जब वह देर रात तक घर नहीं लौटा, तो उसके रिश्तेदारों ने अलग-अलग जगहों पर उसकी तलाश शुरू की.

बाद में स्थानीय लोगों ने उपजिला के सदर यूनियन के जगतपुर गांव में एक खेत में समीर का जमा हुआ शव पड़ा हुआ पाया. सूचना मिलने के बाद पुलिस कथित तौर पर घटनास्थल पर पहुंची और शव को बरामद किया. रिपोर्ट के अनुसार शव पर चाकू के कई निशान थे और पुलिस के शुरुआती आकलन से पता चला कि समीर को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी ऑटो रिक्शा चुराने की कोशिश में बेरहमी से मार डाला गया.