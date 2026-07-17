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एंडी बर्नहैम के लेबर पार्टी का नया नेता बनने की पुष्टि हुई, बनेंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री

एंडी बर्नहैम ( AP )

By PTI 1 Min Read