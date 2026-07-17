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एंडी बर्नहैम के लेबर पार्टी का नया नेता बनने की पुष्टि हुई, बनेंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री

एंडी बर्नहैम सत्ताधारी लेबर पार्टी का नेता बनने के साथ ही मनोनीत पीएम बन गए हैं.

Andy Burnham
एंडी बर्नहैम (AP)
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By PTI

Published : July 17, 2026 at 6:40 PM IST

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लंदन : एंडी बर्नहैम के शुक्रवार को ब्रिटेन की सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता बनने की पुष्टि हो गई, जिससे वह अगले सप्ताह 10 डाउनिंग स्ट्रीट का कार्यभार संभालने के लिए मनोनीत प्रधानमंत्री बन गए हैं.

लेबर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की अध्यक्ष शबाना महमूद ने लंदन में पार्टी के एक विशेष सम्मेलन में यह घोषणा की.

उन्होंने कहा, ‘‘सिर्फ एक ही नामित सांसद था… इसलिए इस मुकाबले में कोई खास रोमांच या सस्पेंस नहीं था.’’ सोमवार को, निवर्तमान प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर द्वारा आधिकारिक तौर पर सम्राट को अपना इस्तीफा सौंपे जाने के बाद, महाराजा चार्ल्स तृतीय द्वारा बर्नहैम को नयी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा.

कई हफ्तों से अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जा रहे ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर बर्नहैम ने अपनी नीति की प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कम जानकारी दी है.

संसद की एक सीट के लिए एक महीने पहले हुए विशेष चुनाव में जीत के बाद उन्होंने ‘‘एकता और उम्मीद पर आधारित’’ राजनीति तथा ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया, जिससे पूरे देश में समान रूप से विकास हो.

उन्होंने कोई संवाददाता सम्मेलन नहीं किया है और बहुत कम साक्षात्कार दिए हैं. मैनचेस्टर के बाहर के मतदाताओं के लिए वह काफी हद तक अनजान व्यक्ति रहे हैं.

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