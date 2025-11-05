ETV Bharat / international

न्यूयॉर्क के लिए फेडरल फंडिंग खतरे में...जोहरान ममदानी की जीत से भड़के ट्रंप! ट्रुथ सोशल पर किया पलटवार

ट्रंप और जोहरान ममदानी ( ANI )

न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पर न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत पर पलटवार किया. समर्थकों से बात करते हुए ममदानी ने कहा था, "डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि मुझे पता है कि आप देख रहे हैं, मेरे पास आपके लिए चार शब्द हैं, आप अपनी वॉल्यूम बढ़ाएं!" अपने आधिकारिक अकाउंट पर ट्रंप ने लिखा, "...एंड सो इट बिगिन्स" यह बात 34 वर्षीय डेमोक्रेट ममदानी द्वारा अपने विजय भाषण के दौरान सीधे राष्ट्रपति को संबोधित करने के कुछ घंटों बाद कही गई. रिपब्लिकन राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक समाजवादी मेयर के बीच इस तरह की बयानबाजी संभावित रूप से राजनीतिक टकराव की शुरुआत का संकेत देता है. ममदानी ने ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों और सत्तावादी प्रवृत्तियों का विरोध करने को अपने प्रशासन का मुख्य फोकस बनाने की कसम खाई है, जबकि ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ममदानी के नेतृत्व में न्यूयॉर्क शहर के लिए फेडरल फंडिंग खतरे में पड़ सकता है. डेमोक्रेट्स ने मंगलवार को तीन प्रमुख दौड़ जीतीं. 9 महीने पहले ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद से पहला बड़ा चुनाव, नेताओं की एक नई पीढ़ी को ऊपर उठाया और अगले साल के कांग्रेस चुनावों से पहले पार्टी को ऊर्जा से भर दिया.