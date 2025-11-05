न्यूयॉर्क के लिए फेडरल फंडिंग खतरे में...जोहरान ममदानी की जीत से भड़के ट्रंप! ट्रुथ सोशल पर किया पलटवार
क्या भारतीय मूल के जोहरान ममदानी की जीत से न्यूयॉर्क के लिए फेडरल फंडिंग खतरे में पड़ गई है.
Published : November 5, 2025 at 3:01 PM IST
न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पर न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत पर पलटवार किया. समर्थकों से बात करते हुए ममदानी ने कहा था, "डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि मुझे पता है कि आप देख रहे हैं, मेरे पास आपके लिए चार शब्द हैं, आप अपनी वॉल्यूम बढ़ाएं!"
अपने आधिकारिक अकाउंट पर ट्रंप ने लिखा, "...एंड सो इट बिगिन्स" यह बात 34 वर्षीय डेमोक्रेट ममदानी द्वारा अपने विजय भाषण के दौरान सीधे राष्ट्रपति को संबोधित करने के कुछ घंटों बाद कही गई.
रिपब्लिकन राष्ट्रपति और डेमोक्रेटिक समाजवादी मेयर के बीच इस तरह की बयानबाजी संभावित रूप से राजनीतिक टकराव की शुरुआत का संकेत देता है. ममदानी ने ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों और सत्तावादी प्रवृत्तियों का विरोध करने को अपने प्रशासन का मुख्य फोकस बनाने की कसम खाई है, जबकि ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ममदानी के नेतृत्व में न्यूयॉर्क शहर के लिए फेडरल फंडिंग खतरे में पड़ सकता है.
डेमोक्रेट्स ने मंगलवार को तीन प्रमुख दौड़ जीतीं. 9 महीने पहले ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद से पहला बड़ा चुनाव, नेताओं की एक नई पीढ़ी को ऊपर उठाया और अगले साल के कांग्रेस चुनावों से पहले पार्टी को ऊर्जा से भर दिया.
ममदानी ने समर्थकों से कहा कि, अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप द्वारा धोखा दिए गए देश को दिखा सकता है कि उन्हें कैसे हराया जाए, तो वह शहर है जिसने उन्हें जन्म दिया.अगर किसी तानाशाह को डराने का कोई तरीका है, तो वह उन्हीं परिस्थितियों को खत्म करना है, जिन्होंने उसे सत्ता हासिल करने की अनुमति दी.
उन्होंने कहा कि, यह न केवल वह तरीका है जिससे हम ट्रंप को रोकते हैं, बल्कि यह वह तरीका है जिससे हम अगले को भी रोक सकते हैं. ट्रंप पहले भी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ राष्ट्रपति पद की शक्तियों का इस्तेमाल कर चुके हैं और चेतावनी दी थी कि अगर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी चुने गए, तो वे न्यूयॉर्क शहर को मिलने वाले अरबों डॉलर के संघीय अनुदान को रोक सकते हैं. यह कदम ट्रंप प्रशासन द्वारा शहर के डेमोक्रेटिक कांग्रेसी नेताओं के लिए धन में की गई कटौती के बाद उठाया गया है.
इससे पहले, ट्रंप प्रशासन ने शहर के डेमोक्रेटिक कांग्रेसी नेताओं के लिए धन में कटौती की थी. ममदानी ने स्वीकार किया कि 1940 के दशक के बाद से इस शहर में जीवन यापन की लागत के संकट से निपटने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी एजेंडा को लागू करना एक चुनौती होगी. उनके प्रस्तावों में किराये पर रोक, सार्वभौमिक बाल देखभाल और निजी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले अन्य उपाय शामिल हैं. चुनौतियों के बावजूद, ममदानी ने आगे बढ़ने का संकल्प लिया और इस लड़ाई में डटे रहने के अपने दृढ़ संकल्प पर जोर दिया.
