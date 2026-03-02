ETV Bharat / international

मस्कट में समुद्र में एक तेल टैंकर में मानवरहित नाव ने टक्कर मारी, एक भारतीय की मौत

दुबई में ईरान का हमला ( AP )

By PTI 2 Min Read

दुबई : ओमान में मस्कट प्रांत के तट पर सोमवार को विस्फोटकों से भरी एक मानवरहित नौका के तेल टैंकर से टकराने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई. खबरों से यह जानकारी सामने आयी है. ओमान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘समुद्री सुरक्षा केंद्र ने बताया कि मस्कट प्रांत के तट से 52 समुद्री मील दूर तेल टैंकर एमकेडी वीवाईओएम पर एक मानवरहित नाव द्वारा हमला किया गया था.’’ उसने कहा कि हमले के परिणामस्वरूप इंजन रूम में विस्फोट के बाद आग लग गयी एवं चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई. उसने कहा कि चालक दल के शेष 21 सदस्यों को सुरक्षित निकाला गया. मंत्रालय ने मृतक की राष्ट्रीयता का खुलासा नहीं किया, लेकिन स्थानीय मीडिया ने बताया कि वह टैंकर के चालक दल का एक भारतीय सदस्य था.'