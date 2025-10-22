तिब्बत में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.6 दर्ज
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, तिब्बत में 3.6 तीव्रता का भूकंप आया.
Published : October 22, 2025 at 2:40 PM IST
तिब्बत: नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, बुधवार को तिब्बत में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 थी. इस भूकंप की गहराई धरती से 10 किलोमीटर अंदर थी. इससे पहले मंगलवार को तिब्बत में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया था.
इस भूकंप के झटके में किसी तरह के जानमाल के नुकसान होने की कोई खबर नहीं है. उथले भूकंप (Shallow Earthquakes) आमतौर पर गहरे भूकंपों की तुलना में ज्यादा खतरनाक होते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि उथले भूकंपों से आने वाली भूकंपीय तरंगों की सतह तक पहुंचने की दूरी कम होती है, जिसके कारण जमीन ज्यादा हिलती है और इमारतों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है. इसके साथ ही इसमें घायलों और मरने वालों की संख्या भी अधिक हो सकती है.
तिब्बती पठार टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव के कारण होने वाली भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है. तिब्बत और नेपाल एक प्रमुख जियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन पर स्थित हैं जहां भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, और इसके कारण भूकंप आने का खतरा हमेशा बना रहता है.
पश्चिमी नेपाल में 4.9 तीव्रता का भूकंप
इससे पहले 16 अक्टूबर को पश्चिमी नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत में 4.9 तीव्रता का भूकंप आया था. भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली थी.
राष्ट्रीय भूकंप निगरानी केंद्र के अनुसार, भूकंप सुबह 1:08 बजे दर्ज किया गया, जिसका केंद्र बझांग जिले के दंतोला क्षेत्र में स्थित था. बझांग जिला काठमांडू से लगभग 475 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है. पड़ोसी जिलों बाजुरा, बैतड़ी और दारचुला में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप से किसी भी तरह के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं है.
नेपाल सबसे सक्रिय विवर्तनिक क्षेत्रों (भूकंपीय क्षेत्र चार और पांच) में से एक में स्थित है, जो इसे भूकंपों के प्रति बेहद संवेदनशील बनाता है. यहां हर साल कई भूकंप आते हैं.
