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अमेरिकी स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने का जश्न: ट्रंप ने माउंट रशमोर संबोधन से पहले 6 लोगों को माफी दी

ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन के तहत जिन 6 लोगों के खिलाफ केस चला था, उनके लिए माफी पर हस्ताक्षर किए.

Trump proclaims July 4 as America's 250th Independence Anniversary; issues 6 pardons ahead of Mt Rushmore address
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 4, 2026 at 7:20 AM IST

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वॉशिंगटन: संयुक्त राज्य अमेरिका 4 जुलाई, 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मना रहा है. इस अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (4 जुलाई, 2026) को 'डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस' को अपनाने पर जोर दिया.

अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के अवसर पर ट्रंप ने घोषणा करते हुए कहा, वे अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान और कानूनों द्वारा उनमें निहित अधिकार के आधार पर, 4 जुलाई, 2026 को स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाने की 250वीं वर्षगांठ के रूप में घोषित करते हैं.

उन्होंने कहा कि, वे सभी अमेरिकियों से इस दिन को सम्मान देने के लिए पूरे समारोह के साथ गर्व से मनाने का आग्रह करते हैं. इस दौरान उन्होंने बाइडेन प्रशासन के तहत जिन 6 लोगों के खिलाफ केस चला था, उनके लिए माफी पर हस्ताक्षर किए. उसके बाद ट्रंप माउंट रशमोर में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भाषण देने के लिए साउथ डकोटा के लिए रवाना हो गए.

इस घोषणा में देश की स्थापना, इसके ऐतिहासिक पड़ावों का जश्न मनाया गया और ट्रंप के उस विजन को बताया गया जिसे उन्होंने 'नया अमेरिकी गोल्डन एज' बताया. घोषणा में कहा गया, "हम कॉसमॉस में एडवेंचर करते रहेंगे, अमेरिकियों को हमेशा के लिए चांद की सतह पर वापस ले जाएंगे और मंगल के लाल टीलों के बीच स्टार्स एंड स्ट्राइप्स लगाने के लिए आगे बढ़ेंगे. हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम डिस्कवरी की नई सीमाओं पर कब्जा करेंगे, अपनी धरती के नीचे मौजूद बेहिसाब ऊर्जा को बाहर निकालेंगे, और अमेरिकी लोगों की दौलत और खुशहाली को बढ़ाएंगे."

ट्रंप ने घोषणा में कहा, "आज, एक अमेरिकी नागरिक के तौर पर, हम फिलाडेल्फिया में हमारे फाउंडर्स द्वारा जगाई गई और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में शामिल की गई भावना का जश्न मनाते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं. ट्रंप ने कहा कि, ईश्वर की मदद से, हम अपने प्यारे देश को पहले से कहीं ज्यदा मजबूत, गर्व करने वाला, अमीर और महान बनाने में कामयाब होंगे." ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने छह लोगों को माफ कर दिया है, जिन पर बाइडेन प्रशासन के तहत केस चला था.

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, उन्होंने कहा, "यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैंने अभी-अभी उन छह लोगों के लिए माफी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिन्हें बाइडेन प्रशासन ने सताया था. हालांकि मुझे पता है कि यह सुनने में अजीब लगता है, फिर भी यह एक सच्चाई है, और उस हथियार बनाने और बेवकूफी का हिस्सा है जिसे हमारे देश को सुस्त जो बाइडेन के चार लंबे सालों के दौरान सहना पड़ा. मैं उन सभी को अभी आजाद कर रहा हूं."

CNN के मुताबिक, ट्रंप ने उन छह लोगों की पहचान नहीं बताई और न ही उन पर लगे आरोपों के बारे में और जानकारी दी. CNN ने व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया कि ट्रंप ने शुक्रवार (लोकल टाइम) को सीनियर अधिकारियों से मिलकर माफी पर चर्चा की, जो क्लीन एयर एक्ट का उल्लंघन करने के दोषी लोगों से जुड़ी है.

यह एक फेडरल कानून है जिसका मकसद उत्सर्जन कम करना और हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है. यह माफी "250 साल के लिए 250 माफी" पहल के तहत आती है, जो देश के खास मौके के जश्न का मुख्य केंद्र है. इस बीच, व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप शुक्रवार (लोकल टाइम) को साउथ डकोटा के लिए एयर फोर्स वन में सवार हुए, जहां उन्हें शनिवार (लोकल टाइम) को माउंट रशमोर में स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देना है.

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