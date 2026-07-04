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अमेरिकी स्वतंत्रता के 250 वर्ष पूरे होने का जश्न: ट्रंप ने माउंट रशमोर संबोधन से पहले 6 लोगों को माफी दी

वॉशिंगटन: संयुक्त राज्य अमेरिका 4 जुलाई, 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मना रहा है. इस अवसर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (4 जुलाई, 2026) को 'डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस' को अपनाने पर जोर दिया.

अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के अवसर पर ट्रंप ने घोषणा करते हुए कहा, वे अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान और कानूनों द्वारा उनमें निहित अधिकार के आधार पर, 4 जुलाई, 2026 को स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाने की 250वीं वर्षगांठ के रूप में घोषित करते हैं.

उन्होंने कहा कि, वे सभी अमेरिकियों से इस दिन को सम्मान देने के लिए पूरे समारोह के साथ गर्व से मनाने का आग्रह करते हैं. इस दौरान उन्होंने बाइडेन प्रशासन के तहत जिन 6 लोगों के खिलाफ केस चला था, उनके लिए माफी पर हस्ताक्षर किए. उसके बाद ट्रंप माउंट रशमोर में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भाषण देने के लिए साउथ डकोटा के लिए रवाना हो गए.

इस घोषणा में देश की स्थापना, इसके ऐतिहासिक पड़ावों का जश्न मनाया गया और ट्रंप के उस विजन को बताया गया जिसे उन्होंने 'नया अमेरिकी गोल्डन एज' बताया. घोषणा में कहा गया, "हम कॉसमॉस में एडवेंचर करते रहेंगे, अमेरिकियों को हमेशा के लिए चांद की सतह पर वापस ले जाएंगे और मंगल के लाल टीलों के बीच स्टार्स एंड स्ट्राइप्स लगाने के लिए आगे बढ़ेंगे. हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम डिस्कवरी की नई सीमाओं पर कब्जा करेंगे, अपनी धरती के नीचे मौजूद बेहिसाब ऊर्जा को बाहर निकालेंगे, और अमेरिकी लोगों की दौलत और खुशहाली को बढ़ाएंगे."

ट्रंप ने घोषणा में कहा, "आज, एक अमेरिकी नागरिक के तौर पर, हम फिलाडेल्फिया में हमारे फाउंडर्स द्वारा जगाई गई और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में शामिल की गई भावना का जश्न मनाते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं. ट्रंप ने कहा कि, ईश्वर की मदद से, हम अपने प्यारे देश को पहले से कहीं ज्यदा मजबूत, गर्व करने वाला, अमीर और महान बनाने में कामयाब होंगे." ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने छह लोगों को माफ कर दिया है, जिन पर बाइडेन प्रशासन के तहत केस चला था.