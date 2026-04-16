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दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट से मोदी गायब; भारत के एक शेफ को मिली एंट्री

सुंदर पिचाई और नील मोहन ने टाइम मैगजीन की लिस्ट में बनाई जगह: टाइम मैगजीन की ताजा लिस्ट में AI लीडर के तौर पर गूगल (Google) के सीईओ भारतीय-अमेरिकी सुंदर पिचाई को शामिल किया गया है. इसके अलावा यूट्यूब के सीईओ नील मोहन (YouTube CEO Neal Mohan) का नाम भी लिस्ट में हैं. नील मोहन भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं. वह 2023 में सुसान वोज्स्की के बाद यूट्यूब के सीईओ बने थे.

इसके अलावा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह (Nepal's Prime Minister, Balen Shah), बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान (Bangladesh PM Tariq Rahman) और न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी (New York Mayor Zohran Mamdani) जैसी हस्तियां भी इस सूची में जगह बनाने में कामयाब रहीं. मार्को रुबियो, कनाडा के पीएम मार्क कार्नी और मेक्सिको की क्लाउडिया शिनबॉम जैसी प्रमुख नेता भी लिस्ट में शामिल हैं.

टाइम मैगजीन की लिस्ट में कौन-कौन से नेता: टाइम मैगजीन की लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump), इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu) और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Chinese President Xi Jinping) जैसे दुनिया के चर्चित लीडर शामिल हैं.

Time Magazine's 100 Most Influential People List: दुनिया की प्रतिष्ठित और अमेरिका की जानी-मानी पत्रिका 'टाइम' (Time) ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है. इसमें खास बात ये है कि जहां अप्रैल 2025 में आई लिस्ट में एक भी भारतीय का नाम नहीं शामिल था लेकिन, इस ताजा सूची में 3 भारतीयों को जगह मिली है. हालांकि, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार भी सूची में शामिल नहीं किया गया. जबकि, 2014 से 6 बार मोदी लिस्ट में शामिल ही नहीं हुए. बल्कि, 2 बार मैगजीन के कवर पेज और कवर स्टोरी का हिस्सा भी रहे.

Bollywood अभिनेता और शेफ भी टाइम लिस्ट में: टाइम मैगजीन ने मनोरंजन के क्षेत्र में बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर को जगह दी है. इसके अलावा लिस्ट में एक भारतीय शेफ ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उनका नाम विकास खन्ना है, जो वैश्विक मंच पर भारतीय खान-पान को पहचान दिला रहे हैं. विकास खन्ना मूल रूप से भारतीय हैं लेकिन, वर्तमान में अमेरिका में रहते हैं.

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आलिया भट्ट बोलीं, ...शानदार बेबी: रणबीर की इस उपलब्धि पर उनकी पत्नी और अभिनेत्री आलिया भट्ट ने सोशल मीडिया पर लिखा है, 'बहुत शानदार बेबी'. उन्होंने इसके साथ ही उस फीचर का लिंक भी साझा किया है, जो रणबीर कपूर के लिए लिखा गया था. जिसे अभिनेता आयुष्मान खुराना ने लिखा था.

आयुष्मान खुराना ने की तारीफ: आयुष्मान ने रणबीर कपूर की तारीफ में लिखा था, ‘कुछ अभिनेता विरासत बनाने के लिए संघर्ष करते हैं और कुछ अपनी कला से ही विरासत बन जाते हैं. रणबीर कपूर इसी श्रेणी में आते हैं. भारतीय सिनेमा जैसी इंडस्ट्री में हम अक्सर महानता को शोर-शराबे से मापते हैं. लेकिन, कभी-कभी कोई अभिनेता कुछ ऐसा कर दिखाता है, जो शांत होते हुए भी कहीं अधिक स्थायी होता है. रणबीर यही काम अपनी फिल्मों के साथ करते आ रहे हैं.

टाइम मैगजीन की लिस्ट में शामिल कलाकार

रणबीर कपूर- एक्टर

जोए सालडाना- एक्ट्रेस

बेनिसियो डेल टोरो- एक्टर

ईथन हॉक- एक्टर

केट हडसन- एक्ट्रेस

डकोटा जॉनसन- एक्ट्रेस

क्लेयर डेन्स- एक्ट्रेस

केक पालमर- एक्ट्रेस

स्टर्लिंग के ब्राउन- एक्टर

नोआ वाइल- एक्टर

जोनाथन ग्रोफ- एक्टर

वैगनर मौरा- एक्टर

रिया सीहॉर्न- एक्ट्रेस

जफर पनाही- डायरेक्टर

निक्की ग्लासर- कॉमेडियन

टायरी जोन्स- उपन्यासकार

यीयुन ली- लेखिका

फ्रीडा मैकफैडेन- लेखिका

टाइम मैगजीन की लिस्ट में कब-कब आया मोदी का नाम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाइम मैगजीन की प्रभावशाली लोगों' की सूची में 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 और 2021 में शामिल रहे हैं. उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद और 2019 के आम चुनावों में जीत के बाद मैगजीन के कवर पेज पर जगह बनाई थी.

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टाइम मैगजीन के कवर पेज पर भी रहे मोदी: टाइम मैगजीन ने मई 2015 में "Why Modi Matters" (मोदी क्यों महत्वपूर्ण हैं) नाम से कवर स्टोरी प्रकाशित की थी. इसके बाद मैगजीन ने 2019 में उनके कार्यकाल पर कवर स्टोरी पब्लिश की थी. इस संस्करण में भी मोदी कवर पेज पर रहे लेकिन, उन्हें 'India's Divider In Chief' (विभाजन के मुख्य सूत्रधार) बताया गया था. इसके अलावा 2020 और 2021 में टाइम ने उनके शासनकाल, हिंदू राष्ट्रवाद, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता पर तीखी रिपोर्टिंग की थी.

टाइम मैगजीन की 2025 और 2026 की लिस्ट में मोदी क्यों नहीं: टाइम मैगजीन की 2025 और 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में पीएम मोदी का नाम न होना, वैश्विक परिदृश्य में बदलाव को माना जाता है. दरअसल, टाइम मैगजीन की सूची केवल ऑनलाइन वोटिंग पर नहीं, बल्कि संपादकों के अंतिम निर्णय पर निर्भर करती है. मैगजीन का फोकस अक्सर ऐसे व्यक्तियों पर होता है जिन्होंने दुनिया पर सबसे बड़ा प्रभाव डाला हो.

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