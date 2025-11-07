अगले साल 2026 में भारत का दौरा करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप! पीएम मोदी को बताया महान और अच्छा मित्र
इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि ट्रंप दोनों देशों के रिश्तों को लेकर काफी गंभीर हैं.
Published : November 7, 2025 at 7:23 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है. उन्होंने तारीफ करते हुए उन्हें 'एक महान व्यक्ति' और 'एक मित्र' बताया है. इसके साथ-साथ ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि वह दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के चल रहे प्रयासों के तहत अगले साल 2026 में भारत का दौरा भी कर सकते हैं.
वजन घटाने वाली दवाओं की कीमतें कम करने के लिए एक नए सौदे की घोषणा के बाद व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी बातचीत 'बहुत अच्छी चल रही है.' ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने (प्रधानमंत्री मोदी ने) रूस से खरीदारी काफी हद तक बंद कर दी है. और वह मेरे दोस्त हैं, और हम बातचीत करते हैं. उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि मैं वहां (भारत) आऊं. हम इसका हल निकाल लेंगे, मैं जाऊंगा. पत्रकारों ने जब उनसे सीधे पूछा कि क्या वह अगले साल भारत की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया, ' हां, हो सकता है.'
#WATCH | Washington DC | On questions of talks over trade deals with PM Narendra Modi, US President Donald Trump says, " they are going good, he stopped buying oil from russia largely. he is a friend of mine, and we speak and he wants me to go there. we will figure that out, i… pic.twitter.com/jWvcphukfi— ANI (@ANI) November 6, 2025
बता दें, यह बात द न्यूयॉर्क टाइम्स की अगस्त की रिपोर्ट के कुछ महीने बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि अब इस साल के अंत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत का दौरा करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वाशिंगटन ने भारी टैरिफ लगाने का फैसला किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत दौरे का यह बयान दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने का संकेत है.
इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने भी बुधवार को अमेरिका और भारत के आपसी रिश्तों को बेहतर करने को लेकर ट्रंप की प्रतिबद्धता की पुष्टि भी थी. उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है. लेविट ने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप भारत को लेकर काफी गंभीर हैं. वहीं, व्हाइट हाउस में दीवाली का त्योहार मनाने के बाद उन्होंने पीएम मोदी से बात भी की थी.ट्रंप ने ये बयान व्हाइट हाउस में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान दिया, जहां अधिकारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय वजन घटाने वाली दवाओं की लागत को कम करने के उद्देश्य से एक नई पहल का अनावरण किया.
ट्रंप की यह टिप्पणी भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता के बीच आई है, जिसके बाद वाशिंगटन ने भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क सहित 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है. ट्रंप का यह बयान यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच प्रतिबंधों और ऊर्जा प्रतिबंधों के माध्यम से रूस को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के उनके प्रशासन के व्यापक प्रयास के अनुरूप है. इस महीने की शुरुआत में, भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने ट्रंप की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए में दोहराया गया कि देश के ऊर्जा स्रोत संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हितों और उपभोक्ता कल्याण पर आधारित हैं.
पढ़ें: ट्रंप के रूसी तेल दावे पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, कहा- मोदी छुपा रहे, ट्रंप बता रहे हैं
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दिवाली, पीएम मोदी को बताया 'महान व्यक्ति', बोले- रूस से अब ज्यादा तेल नहीं खरीदेगा भारत
ट्रंप की भारत को खुली धमकी, रूसी तेल खरीदना बंद नहीं किया तो लगाएंगे भारी टैरिफ
ट्रंप बोले- पीएम मोदी महान व्यक्ति, मुझे आश्वासन दिया अब मॉस्को से तेल नहीं खरीदेगा भारत