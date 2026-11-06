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व्हाइट हाउस में दिवाली मनाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, जानें किस राष्ट्रपति ने शुरू की थी परंपरा

डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दिवाली मनाते दिख रहे हैं (फाइल फोटो) ( IANS )

वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को व्हाइट हाउस में दिवाली उत्सव में शामिल होंगे. यह उत्सव ओवल ऑफिस में आयोजित होने वाला है. इस परंपरा को पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने शुरू किया था, जिसे आगे भी जारी रखा जा रहा है.

इससे पहले ये समारोह ज्यादातर भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों और भारतीय राजनयिकों की उपस्थिति में आइजनहावर एग्जीक्यूटिव ऑफिस बिल्डिंग में आयोजित किए जाते थे. साल 2009 में, तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में एक समारोह के दौरान दीया जलाने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे.

तब से व्हाइट हाउस के विभिन्न स्थानों पर दीप जलाने के समारोह आयोजित किए जाते रहे हैं, जिनमें ओवल ऑफिस और रूजवेल्ट रूम शामिल हैं. पिछले साल पारंपरिक दीया जलाकर दिवाली मनाने के लिए ओवल ऑफिस में आयोजित समारोह में अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा भी ट्रंप के साथ शामिल हुए थे. अमेरिकी राज्यों के गर्वनरों ने दिवाली समारोह आयोजित किए

वहीं अमेरिका के पांच प्रशांत उत्तर-पश्चिम क्षेत्रीय राज्यों के गवर्नरों और 20 से अधिक मेयरों ने पहली बार राज्य की राजधानियों और सिटी हॉल में दिवाली उत्सव की मेजबानी की है, जहां नेताओं ने भारतीय-अमेरिकी समुदाय की विविधता और योगदान की सराहना की. सिएटल में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने गुरुवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि दिवाली समारोह मध्य अक्टूबर में शुरू हुए थे और 10 नवंबर तक जारी रहेंगे, जब ओरेगन के गवर्नर सलेम में अंतिम समारोह की मेजबानी करने वाले हैं. इन समारोहों में अमेरिकी सीनेटरों, अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के सदस्यों, स्थानीय मेयरों और बड़ी संख्या में भारतीय-अमेरिकी समुदाय के नेताओं ने भाग लिया. इस क्षेत्र के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व ने अपने-अपने राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय-अमेरिकी समुदाय की भूमिका और योगदान की सराहना की और सांस्कृतिक विविधता के महत्व पर जोर दिया.