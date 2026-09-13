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बिक गया अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बचपन का घर, रेनोवेशन के बाद करोड़ों में बिका ऐतिहासिक मकान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 4 साल की उम्र तक ट्यूडर स्टाइल की क्वींस एस्टेट में रहे. विस्तार से पढ़ें.

DONALD TRUMP CHILDHOOD HOME SELLS
न्यूयॉर्क में प्रेसिडेंट-इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप का बचपन का घर (File AP)
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By AP (Associated Press)

Published : September 13, 2026 at 10:54 AM IST

3 Min Read
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न्यूयार्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बचपन का घर बिक गया है. खबर है कि यह ऐतिहासिक मकान लगभग $1.93 मिलियन में बिका है. न्यूयॉर्क शहर का यह घर फफूंद से भरे हुए अवारा बिल्लियों का अड्डा बन गया था, जिसे रेनोवेशन के बाद एक मॉडर्न घर में बदल दिया गया.

राष्ट्रपति ट्रंप अपने बचपन के 4 साल ट्यूडर-स्टाइल क्वींस एस्टेट में रहे. उनके पिता और डेवलपर फ्रेड ट्रंप ने 1940 में यह घर बनाया था. परिवार के पास कई सालों से यह घर नहीं है. ट्यूडर स्टाइल में बने इस मकान काफी समय से खाली पड़ा था और बेहद जर्जर हो गया था. इस घर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि पाइप लाइन फट गई थी और पानी का रिसाव हो रहा था.

रेनोवेट कराने के बाद हुई घर की डील
इस मकान को पिछले साल 2025 में एक डेवलपर टॉमी लिन ने करीब 8,35,000 डॉलर में खरीदा था. इस मकान में 5 बेडरूम और 3 बाथरूम बने हुए हैं. टॉमी लिन ने इस ऐतिहासिक मकान के रेनोवेशन में करीब 8 महीनों में 4,78 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. रेनोवेशन के बाद इस मकान में शेफ किचन, हेरिंगबोन वुड फ्लोरिंग और स्पा जैसे लग्जरी बाथरूम बनाए गए हैं. इसकी सारी डिटेल्स शुक्रवार को रियल एस्टेट वेबसाइट पर जारी की गई है. इस मकान की खास बात ये है कि इसकी कई बार खरीद-फरोख्त हुई है. ट्रंप ने 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद इसी मकान को करीब 2.14 डॉलर में खरीदा था.

खरीदार ट्रंप बर्थ होम LLC नाम की एक कंपनी थी और घर को कुछ समय के लिए Airbnb पर किराए पर दे दिया था, जिसमें ट्रंप के आदमकद कार्डबोर्ड कटआउट की कॉपी, उनकी किताब 'द आर्ट ऑफ द डील' की कॉपी और ट्रंप वाला पीपल मैगजrन का फ़्रेम किया हुआ कवर शामिल था. इसे 2019 में फिर से $2.9 मिलियन की कीमत पर बेचने के लिए लिस्ट किया गया था, लेकिन यह बिका नहीं.

राष्ट्रपति ट्रंप अब 80 वर्ष के हैं, रियल एस्टेट व्यवसाय से अमीर बने. उन्होंने मैनहट्टन में अपने नाम का ट्रम्प टॉवर बनवाया और दशकों तक वहां रहे. इससे पहले कि उन्होंने अपनी प्रसिद्धि और धन को राजनीति में लगा दिया. राष्ट्रपति के तौर पर, वह अपने घर के ओवरहॉल की देखरेख कर रहे हैं. व्हाइट हाउस में एक बड़ा बॉलरूम जोड़ रहे हैं और ओवल ऑफिस को गोल्ड-प्लेटेड फिक्स्चर से सजा रहे हैं जो उनकी प्रॉपर्टी और खूबसूरती की पहचान हैं.

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