सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे नहीं झुके ट्रंप, ग्लोबल टैरिफ रेट 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया, तुरंत लागू किया आदेश

वाशिंगटन: सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान कर दिया. समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह नया टैरिफ का ऐलान अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उनके बड़े टैरिफ को काफी हद तक खत्म करने के एक दिन बाद आई है.

ट्रंप ने कहा है कि वे अमेरिका में आने वाले सामान पर दुनिया भर में लगने वाले टैरिफ को 15 प्रतिशत किया जा रहा है, जो तुरंत लागू होगा. ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा कि कोर्ट के शुक्रवार के 'बहुत ज्यादा एंटी-अमेरिकन फैसले' की पूरी तरह से समीक्षा के बाद, जिसमें उनके टैरिफ प्रोग्राम पर लगाम लगाने की बात कही गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन इंपोर्ट लेवी को पूरी तरह से मंजूर और कानूनी तौर पर टेस्ट किए गए 15 फीसदी के स्तर तक बढ़ा रहा है.

कुछ नहीं बदलेगा, भारत को शुल्क देना होगा, ट्रंप ने कहा था

इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्यापक शुल्कों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर कहा था कि भारत के साथ व्यापार समझौते में कुछ नहीं बदलेगा और भारत को शुल्क देना होगा. अमेरिका में अदालत के फैसले के बाद ट्रंप द्वारा देश में आयातित वस्तुओं पर नया वैश्विक शुल्क लगाए जाने की घोषणा के बाद भारत पर अब 18 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत का शुल्क (टैरिफ) लागू होगा. अब ट्रंप ने टैरिफ को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान कर दिया है.