सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे नहीं झुके ट्रंप, ग्लोबल टैरिफ रेट 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया, तुरंत लागू किया आदेश
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है.
Published : February 21, 2026 at 10:13 PM IST
वाशिंगटन: सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान कर दिया. समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह नया टैरिफ का ऐलान अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के उनके बड़े टैरिफ को काफी हद तक खत्म करने के एक दिन बाद आई है.
ट्रंप ने कहा है कि वे अमेरिका में आने वाले सामान पर दुनिया भर में लगने वाले टैरिफ को 15 प्रतिशत किया जा रहा है, जो तुरंत लागू होगा. ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा कि कोर्ट के शुक्रवार के 'बहुत ज्यादा एंटी-अमेरिकन फैसले' की पूरी तरह से समीक्षा के बाद, जिसमें उनके टैरिफ प्रोग्राम पर लगाम लगाने की बात कही गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन इंपोर्ट लेवी को पूरी तरह से मंजूर और कानूनी तौर पर टेस्ट किए गए 15 फीसदी के स्तर तक बढ़ा रहा है.
🇺🇸 President Donald Trump says he is raising the worldwide tariffs on goods entering the United States from 10 percent to 15 percent " effective immediately," a day after the supreme court largely struck down his sweeping duties.— AFP News Agency (@AFP) February 21, 2026
trump said on his truth social platform that after… pic.twitter.com/LInnnqfCT7
कुछ नहीं बदलेगा, भारत को शुल्क देना होगा, ट्रंप ने कहा था
इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्यापक शुल्कों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर कहा था कि भारत के साथ व्यापार समझौते में कुछ नहीं बदलेगा और भारत को शुल्क देना होगा. अमेरिका में अदालत के फैसले के बाद ट्रंप द्वारा देश में आयातित वस्तुओं पर नया वैश्विक शुल्क लगाए जाने की घोषणा के बाद भारत पर अब 18 प्रतिशत के बजाय 10 प्रतिशत का शुल्क (टैरिफ) लागू होगा. अब ट्रंप ने टैरिफ को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का ऐलान कर दिया है.
बता दें कि, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को अवैध करार दिया. अदालत ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा था कि ट्रंप ने आपातकालीन कानून का गलत इस्तेमाल किया और अपने अधिकारों से आगे बढ़कर टैरिफ लगाए.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करके कई टैरिफ लगाए, जिससे ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़ा. इसके साथ ही कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के अपने इकोनॉमिक एजेंडा को लागू करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ग्लोबल टैरिफ पर रोक लगा दी.
वहीं, ट्रंप ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैसले का वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच इस महीने की शुरुआत में घोषित व्यापार समझौते पर कोई असर नहीं पड़ेगा, साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने अच्छे संबंधों पर भी चर्चा की थी.
