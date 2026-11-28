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वाशिंगटन एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला: टैक्सी करते समय आपस में टकराए अमेरिकन एयरलाइंस के दो विमान

अमेरिका में विमान हादसा टला ( PTI )

वाशिंगटन डीसी: अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन स्थित रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट (DCA) पर शुक्रवार शाम एक बड़ा विमान हादसा होने से टल गया. उड़ान भरने के लिए रनवे की ओर बढ़ते (टैक्सी करते) समय अमेरिकन एयरलाइंस के दो यात्री विमानों के पंख (विंग्स) आपस में टकरा गए। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री या क्रू सदस्य को कोई चोट नहीं आई है और सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं.

कैसे हुई यह टक्कर?

संघीय विमानन प्रशासन (FAA) के अनुसार, यह घटना स्थानीय समयानुसार शुक्रवार, 27 नवंबर की शाम 5 बजे के कुछ ही देर बाद हुई. डलास जाने वाली अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 638 का पंख, शिकागो जाने वाली फ्लाइट 2152 के पंख से टकरा गया. उस समय दोनों विमान उड़ान भरने की तैयारी में टैक्सीवे पर आगे बढ़ रहे थे. टक्कर के तुरंत बाद दोनों विमानों को रोक लिया गया.

यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और जांच

घटना के बाद एहतियात के तौर पर दोनों विमानों को वापस उनके संबंधित गेट पर ले जाया गया. एयरलाइन ने एक बयान जारी कर बताया कि दोनों विमानों को सेवा से हटा दिया गया है और तकनीकी व रखरखाव टीम द्वारा उनकी गहन जांच की जा रही है. साथ ही, दोनों फ्लाइट्स में सवार यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए उन्हें वैकल्पिक विमानों में समायोजित कर शुक्रवार देर शाम ही उनके गंतव्य के लिए रवाना करने की व्यवस्था की गई.