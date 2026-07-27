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अमेरिका: सिएटल फूड फेस्टिवल में अंधाधुंध फायरिंग, कई घायल, पुलिस जांच में जुटी

पुलि ने अभी तक इस बात का खुलासा नहीं किया है कि संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है या नहीं.

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अमेरिका: सिएटल फूड फेस्टिवल में अंधाधुंध फायरिंग (IANS)
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By IANS

Published : July 27, 2026 at 12:08 PM IST

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सिएटल (अमेरिका): अमेरिका के सिएटल में रविवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब आइकॉनिक स्पेस नीडल के पास स्थित एक सेंटर में भीषण फायरिंग हुई. मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि सिएटल सेंटर के पास सालाना बाइट ऑफ सिएटल फूड फेस्टिवल के दौरान हुई गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए.

सिएटल पुलिस ने रविवार रात (लोकल टाइम) को सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि पुलिस केस की जांच कर रही है. कई लोग फायरिंग के शिकार हुए हैं. सिएटल सेंटर में गोलियां चली हैं और ज्यादा जानकारी जल्द ही सामने आएंगी. वहीं, पुलिस ने लोगों से उस इलाके में जाने से बचने की अपील भी की है. शूटिंग से फूड फेस्टिवल में मौजूद पर्यटकों में घबराहट फैल गई.

बता दें, पुलिस को जैसे ही घटना की जानकारी मिली वह मौके पर पहुंची और बड़े पैमाने पर इमरजेंसी कार्रवाई शुरू की. हालांकि, पुलिस ने अभी तक घायल लोगों की संख्या का खुलासा नहीं किया है. पुलिस ने यह भी नहीं बताया कि किसी संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है या नहीं.

जानकारी के मुताबिक सिएटल सेंटर एंटरटेनमेंट और कल्चर का हब है, जिसमें क्लाइमेट प्लेज एरिना और मशहूर स्पेस नीडल जैसे कई आकर्षण हैं. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक जब फायरिंग हुई तब उस जगह पर बाइट ऑफ सिएटल हो रहा था, जो शहर के सबसे लंबे समय से चलने वाले और सबसे पसंदीदा फ़ूड फेस्टिवल में से एक है.

वहीं, CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक, KOMO नाम की एक कंपनी का हवाला देते हुए, फेस्टिवल में मौजूद कुछ गवाहों ने बताया कि उन्होंने जगह के अंदर 7-8 गोलियों की आवाज सुनी गई है. उन्होंने बताया कि गोलियों की आवाज सुनकर लोग घबरा गए और इधर-उधर भागने लगे. पुलिस ने गिरफ़्तारी या किसी संभावित मकसद के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। जांच चल रही है, और आगे की जानकारी का इंतजार है.

19 जुलाई को ऐसी ही एक और घटना हुई थी, जब एरिजोना राज्य के टक्सन में रात भर हुई शूटिंग में संदिग्ध समेत दस लोग घायल हो गए थे. टक्सन पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि शूटिंग 19 जुलाई को लोकल टाइम के हिसाब से सुबह करीब 2 बजे एरिजोना के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर टक्सन के डाउनटाउन के एक भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई. लोकल मीडिया ने पुलिस के हवाले से बताया कि इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस अधिकारियों ने गोलियों की आवाज सुनी और तुरंत गोलियों की आवाज़ की तरफ दौड़े. जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्होंने एक आदमी को भागते हुए देखा. अधिकारियों ने संदिग्ध को कई बार ऑर्डर दिए, जिसके बाद एक यूनिफॉर्म पहने अधिकारी ने उसे गोली मार दी.

टक्सन फायर डिपार्टमेंट के उन्हें पास के हॉस्पिटल ले जाने से पहले, अधिकारियों ने मौके पर ही पीड़ितों का इलाज किया. टक्सन पुलिस डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में लिखा कि एक संदिग्ध हिरासत में है, और कई पीड़ितों का गंभीर चोटों का इलाज चल रहा है. टक्सन की मेयर रेजिना रोमेरो ने एक बयान में कहा कि पिछली रात, टक्सन में बंदूक से हिंसा की एक और गंभीर और बेमतलब की घटना हुई. संदिग्ध और पीड़ितों की पहचान जारी नहीं की गई. गोलीबारी का कारण और पीड़ितों की अभी की हालत पता नहीं है.

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