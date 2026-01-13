अमेरिका ने 2025 में 1 लाख से ज्यादा वीजा रद्द किए, 8 हजार स्टूडेंट परमिट भी शामिल
ट्रंप ने अमेरिका को महान और शक्तिशाली बनाने का प्लान तैयार किया है. इसी क्रम में वीजा, इमिग्रेश, टैरिफ जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं.
By PTI
Published : January 13, 2026 at 8:42 AM IST
न्यूयॉर्क: अमेरिका ने आपराधिक गतिविधियों का हवाला देते हुए इमिग्रेशन पर लगाम लगाने की अपनी बड़ी कोशिशों के तहत 2025 में 100,000 से ज्यादा वीजा रद्द कर दिए हैं, जिनमें लगभग 8,000 छात्रों के वीजा भी शामिल हैं.
विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए हम इन बदमाशों को डिपोर्ट करना जारी रखेंगे.' इसमें कहा गया, 'स्टेट डिपार्टमेंट ने अब 100,000 से ज्यादा वीजा रद्द कर दिए हैं, जिनमें लगभग 8,000 स्टूडेंट वीजा और 2,500 स्पेशलाइज़्ड वीजा उन लोगों के लिए थे जिनका क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सामना हुआ था.'
विदेश मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा कि एक साल से भी कम समय में ट्रंप प्रशासन ने एक लाख से अधिक वीजा रद्द कर दिए हैं. उन्होंने कहा, 'इसमें हजारों विदेशी नागरिकों के रद्द किए गए वीजा शामिल हैं, जिन पर अपराधों का आरोप लगा है या उन्हें दोषी ठहराया गया है, जिनमें हमला, चोरी और नशे में गाड़ी चलाना शामिल है.'
फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में रद्द किए गए वीजा की संख्या 2024 में रद्द किए गए 40000 वीजा से दोगुनी से भी अधिक है, जो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन का आखिरी साल था. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में ज़्यादातर वीजा उन बिजनेस और टूरिस्ट यात्रियों के रद्द किए गए जिन्होंने अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक देश में बिताया, जबकि 8,000 छात्रों और स्पेशल वीजा वाले 2,500 लोगों के दस्तावेज़ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ आपराधिक मामलों के कारण रद्द कर दिए गए.
इसमें कहा गया है कि 'स्पेशलाइज्ड वर्कर्स में आधे वीजा नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में रद्द किए गए, 30 फीसदी मारपीट या कैद के आरोपों के लिए और बाकी 20 फीसदी चोरी, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, नशीली दवाओं के सेवन और वितरण और धोखाधड़ी और गबन के आरोपों के लिए रद्द किए गए.'
रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 500 छात्रों के वीजा ड्रग्स रखने और बांटने के आरोप में रद्द कर दिए गए, जबकि सैकड़ों विदेशी कर्मचारियों के वीजा इसलिए रद्द कर दिए गए क्योंकि माना जाता था कि वे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे. इसमें पिगोट के हवाले से कहा गया है कि प्रशासन अपने नए कंटीन्यूअस वेटिंग सेंटर के जरिए अपनी सख्त कार्रवाई जारी रखेगा.
उन्होंने कहा, 'ट्रंप प्रशासन अमेरिका को पहले रखेगा और हमारे देश को उन विदेशी नागरिकों से बचाएगा जो सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं.' ट्रंप प्रशासन ने अवैध और कानूनी, दोनों तरह के इमिग्रेशन पर सख्ती बढ़ा दी है और काम या पढ़ाई के लिए अमेरिका में आने वाले लोगों के लिए नियम कड़े कर दिए हैं.
15 दिसंबर से विदेश विभाग ने एच-1बी और आश्रित एच-4 वीजा आवेदकों की बेहतर स्क्रीनिंग भी शुरू कर दी है, जिसमें सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच भी शामिल है. भारत भर में शेड्यूल किए गए कई एच-1बी वीजा इंटरव्यू टाल दिए गए हैं, जिससे वीजा स्टैंपिंग के लिए यात्रा करने वाले कई आवेदक महीनों तक फंसे हुए हैं.
विदेश विभाग ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिकी वीजा एक सुविधा है, अधिकार नहीं, और कहा कि वह स्क्रीनिंग और जांच के दौरान सभी उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल उन आवेदकों की पहचान करने के लिए करता है जो सार्वजनिक सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.