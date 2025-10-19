अमेरिका में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ शहर-शहर हजारों प्रदर्शन, लोकतंत्र और संविधान की उठी बात

ETV Bharat / international

अमेरिका में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी ( AP )

इस बीच ट्रंप फ्लोरिडा स्थित अपने मारा-ए-लागो स्थित घर में सप्ताहांत बिता रहे थे. वे कहते हैं कि वे मुझे राजा कह रहे हैं. मैं राजा नहीं हूँ. राष्ट्रपति ने शुक्रवार तड़के प्रसारित हुए फॉक्स न्यूज के एक साक्षात्कार में कहा. ट्रंप अभियान के एक सोशल मीडिया अकाउंट ने राष्ट्रपति का एक कंप्यूटर-जनरेटेड वीडियो पोस्ट करके विरोध प्रदर्शनों का मजाक उड़ाया, जिसमें वे एक सम्राट की तरह कपड़े पहने, मुकुट पहने और बालकनी से हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहे थे.

उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने सीआईए में 20 साल तक चरमपंथ-विरोधी अभियानों पर भी काम किया है और अब मैं अमेरिका में एक ऐसा दौर देख रहा हूँ जहाँ हर जगह चरमपंथी मौजूद हैं जो, मेरी राय में हमें किसी न किसी तरह के गृहयुद्ध की ओर धकेल रहे हैं.'

उन्होंने कहा कि बिना उचित प्रक्रिया के आव्रजन अधिकारियों की हिरासत और अमेरिकी शहरों में सैनिकों की तैनाती गैर-अमेरिकी और लोकतंत्र के विघटन के खतरनाक संकेत हैं. हॉवर्ड ने कहा, 'मैंने आजादी के लिए और विदेशों में इस तरह के चरमपंथ के खिलाफ़ लड़ाई लड़ी.'

अमेरिका में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान अमरिकी राष्ट्रपति का मुखौटा लगाकर प्रदर्शन करते लोग (AP)

ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद यह तीसरा सामूहिक प्रदर्शन था. यह सरकार के बंद होने के मद्देनजर भी हुआ. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यह अधिनायकवाद की ओर एक कदम है. वाशिंगटन में इराक युद्ध के अनुभवी मरीन शॉन हॉवर्ड ने कहा कि उन्होंने पहले कभी किसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन ट्रंप प्रशासन की कानून के प्रति उपेक्षा को देखते हुए उन्हें इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया.

ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने इन प्रदर्शनों को 'अमेरिका से नफरत' वाली रैलियां बताकर उनकी निंदा की लेकिन कई जगहों पर ये प्रदर्शन किसी सड़क किनारे पार्टी जैसे लग रहे थे. मार्चिंग बैंड थे, अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना 'वी द पीपल' वाले बड़े-बड़े बैनर थे जिन पर लोग हस्ताक्षर कर सकते थे और प्रदर्शनकारी हवा से भरे कपड़े पहने हुए थे, खासकर मेंढकों वाले, जो पोर्टलैंड, ओरेगन में प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उभरे हैं.

अमेरिका में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन में जुटी भारी भीड़ (AP)

'विरोध प्रदर्शन से बढ़कर देशभक्ति कुछ नहीं या फासीवाद का विरोध करो' जैसे नारे लिखे बैनर लिए लोग न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में जमा हो गए और बोस्टन, अटलांटा और शिकागो के पार्कों में हजारों की संख्या में रैलियाँ निकाली. प्रदर्शनकारियों ने वाशिंगटन और लॉस एंजिल्स के डाउनटाउन में मार्च किया और कई रिपब्लिकन-नेतृत्व वाले राज्यों में राजधानियों के बाहर, बिलिंग्स, मोंटाना में एक न्यायालय के बाहर और सैकड़ों छोटे सार्वजनिक स्थानों पर धरना दिया.

वाशिंगटन: अमेरिका के विभिन्न शहरों में शनिवार को प्रदर्शनकारियों की बड़ी भीड़ ने नो 'किंग्स' के नाम पर मार्च और रैलियां निकाली. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में सरकार के तेजी से अधिनायकवाद की ओर बढ़ने की निंदा की.

वाशिंगटन दक्षिण में विरोध प्रदर्शन के दौरान पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर फुलाए जाने वाले परिधानों में प्रदर्शनकारी रैली में शामिल हुए (AP)

राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन

सैन फ्रांसिस्को में सैकड़ों लोगों ने ओशन बीच पर अपने शरीर से 'नो किंग!' और अन्य नारे लिखे, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी पोशाक पहने एक प्रदर्शनकारी हेले विंगार्ड ने कहा कि वह भी पहले कभी किसी विरोध प्रदर्शन में नहीं गई थी. हाल ही में उन्होंने ट्रंप को एक 'तानाशाह' के रूप में देखना शुरू किया.

पोर्टलैंड में शहर के केंद्र में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए. बाद में तनाव बढ़ गया जब कुछ सौ प्रदर्शनकारी और प्रति-प्रदर्शनकारी अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन भवन में पहुँच गए. संघीय एजेंटों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कई बार आँसू गैस के गोले दागे और शहर की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़कें अवरुद्ध करने पर गिरफ्तारी की धमकी दी.

जून से ही यह इमारत ज्यादातर छोटे-छोटे विरोध प्रदर्शनों का स्थल रही है. यही कारण है कि ट्रम्प प्रशासन ने पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड के जवानों को तैनात करने की कोशिश की, जिसे एक संघीय न्यायाधीश ने कम से कम अस्थायी रूप से रोक दिया है.

वाशिंगटन में किंग्स विरोध प्रदर्शन के दौरान पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर अजीबो-गरीब परिधानों में प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली (AP)

जून में शहर के पहले 'नो किंग्स' मार्च के दौरान एक प्रदर्शनकारी की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के बाद यूटा स्टेट कैपिटल के बाहर साल्ट लेक सिटी में लगभग 3500 लोग आशा और राहत के संदेश साझा करने के लिए एकत्र हुए. बर्मिंघम, अलबामा में 1500 से अधिक लोग इकट्ठा हुए. उन्होंने शहर के विरोध प्रदर्शनों के इतिहास और दो पीढ़ियों पहले नागरिक अधिकार आंदोलन में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को याद किया.

रिपब्लिकन आलोचकों ने प्रदर्शनों की निंदा की

रिपब्लिकन ने इस प्रदर्शन को अमेरिका विरोधी बताया. व्हाइट हाउस से लेकर कैपिटल हिल तक रिपब्लिकन नेताओं ने प्रदर्शनकारियों को 'कम्युनिस्ट' और 'मार्क्सवादी' कहा. उन्होंने कहा कि शूमर सहित डेमोक्रेटिक नेता अति-वामपंथी धड़े के प्रति समर्पित थे.

ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का मजाक उड़ाया

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक एआई वीडियो शेयर किया. इसमें प्रदर्शनकारियों का मजाक उड़ाया गया. वहीं इस वीडियों में ट्रंप को एक राजा के ड्रेस में दिखाया गया जिसमें वे प्रदर्शनकारियों पर तरल पदार्थ से हमला करते दिखाई दे रहे हैं.

इसमें वह 'किंग ट्रंप' लिखे एक लड़ाकू विमान को उड़ाते और टाइम्स स्क्वायर जैसे दिखने वाले स्थान पर 'नो किंग्स' प्रदर्शनकारियों पर कीचड़ उछालते नजर आ रहे हैं. ट्रुथ सोशल पर साझा किए गए 19 सेकंड के इस वीडियो में ट्रंप लड़ाकू विमान से प्रदर्शनकारियों और अमेरिकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैरी सिसन पर कीचड़ उछालते नजर आ रहे हैं.

सीएनएन ने रविवार को आयोजकों के हवाले से बताया कि नो किंग्स प्रोटेस्ट में लगभग 70 लाख प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया. अमेरिका के 2700 से अधिक शहरों और कस्बों से विरोध प्रदर्शनों में लोग शामिल हुए और लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन और नीतियों का कड़ा विरोध किया. सीएनएन के अनुसार इस साल जून में हुए 'नो किंग्स प्रोटेस्ट' के पहले दौर की तुलना में यह संख्या 20 लाख अधिक थी. पुलिस के अनुसार, व्यापक रैलियां काफी हद तक शांतिपूर्ण रही हैं और किसी भी घटना या गिरफ्तारी की कोई रिपोर्ट नहीं है.