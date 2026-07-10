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अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या की योजना! इजराइल ने दी खुफिया रिपोर्ट, ट्रंप बोले- मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं

ट्रंप ने कहा कि वे घटिया लोग हैं और मैं बहुत लकी हूं. ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा. विस्तार से पढ़ें.

IRANIAN PLOT TO ASSASSINATE TRUMP
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (ANI)
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By IANS

Published : July 10, 2026 at 10:00 AM IST

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वॉशिंगटन: अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध एक बार फिर शुरू हो गया है. होर्मुज स्ट्रेट को पार कर रहे जहाजों को निशाना बनाने पर अमेरिका ने ईरान पर जोरदार हमले किए. ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की. वहीं, इस बीच एक नई खबर का भी जिक्र हो रहा है.

बता दें, इजराइली इंटेलिजेंस ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि ईरान के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची है. इसलिए ट्रंप ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वह ईरान उनकी हत्या करना चाहता है और इस लिस्ट में वह नंबर वन पर हैं.

इजराइल ने हाल ही में वॉशिंगटन के साथ इंटेलिजेंस शेयर की है, जिससे पता चला है कि ईरान ट्रंप की हत्या के लिए एक नए प्लान पर विचार कर रहा है. वॉल स्ट्रीट जर्नल ने गुरुवार को इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के बीच टकराव काफी बढ़ जाएगा. वहीं, CNN ने इस मामले से जुड़े दो सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि इजराइल ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी है, हालांकि इजराइल की सहायता मिलने से पहले अमेरिका ने खुद से इंटेलिजेंस की पुष्टि नहीं की है.

रिपोर्ट्स के बारे में पूछे जाने पर, व्हाइट हाउस ने अंकारा में नाटो (NATO) समिट के दौरान ट्रंप की बातों का जिक्र किया, जहां उन्होंने खुले तौर पर माना था कि वह तेहरान का मेन टारगेट बने हुए हैं. ट्रंप ने बुधवार समिट में रिपोर्टर्स से कहा कि ईरान की हत्या की लिस्ट में मैं नंबर वन हूं. "मैं नंबर वन हूं, लेकिन मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूं.

ट्रंप ने कहा कि मैंने आज सुबह देखा कि मैं उनकी हर लिस्ट में हूं. और अब तक, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा लकी रहा हूं, लेकिन शायद यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा. ये बुरे, बीमार लोग हैं और हमें इस कैंसर को जड़ से खत्म करना होगा. बाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि इन धमकियों से ईरान के प्रति उनकी पॉलिसी नहीं बदलेगी. मैं वही कर रहा हूं जो देश के लिए सही है. मैं वही कर रहा हूं जो दुनिया के लिए सही है. उन्हें रोकना होगा. उन्होंने इन धमकियों को सीधे तौर पर ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री क्षमताओं को खत्म करने की अपनी सरकार की कोशिशों से जोड़ा. ट्रंप ने कहा कि वे घटिया लोग हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि वे ऐसे ही काम करते हैं और 47 साल से वे ऐसा ही करते आ रहे हैं. ईरान से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद भी उन्होंने नए एयर फोर्स वन से घर वापस जाने से मना कर दिया. बता दें, ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को मशहद में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया. इस मौके पर हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी.

पढ़ें: ईरान: मशहद में सुपुर्द-ए-खाक हुए पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई, ट्रंप को ठहरा रहे जिम्मेदार

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