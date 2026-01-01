ETV Bharat / international

अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर नए प्रतिबंध लगाए

एक तेल टैंकर वेनेजुएला के प्यूर्टो कैबेलो में एल पालिटो पोर्ट पर खड़ा ( AP )

By ANI 3 Min Read

वाशिंगटन: अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में काम करने वाली चार कंपनियों पर बैन लगा दिया है. साथ ही चार ऑयल टैंकरों को ब्लॉक्ड प्रॉपर्टी के तौर पर पहचान की है. आधिकारिक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई है. यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ाने की नई कोशिशों का हिस्सा है. बुधवार को घोषित किए गए बैन चार कंपनियों और उनसे जुड़े ऑयल टैंकरों पर हैं, जिन पर वेनेज़ुएला के तेल के ट्रांसपोर्ट में शामिल होने का आरोप है. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक रिलीज में कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है, हम गैर-कानूनी मादुरो सरकार को तेल एक्सपोर्ट करके फायदा नहीं उठाने देंगे, जबकि वह अमेरिका में जानलेवा ड्रग्स की बाढ़ ला रही है.' रिलीज में लिखा, 'वित्त मंत्रालय मादुरो के शासन पर राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव के कैंपेन को लागू करना जारी रखेगा.' ट्रंप ने आरोप लगाया है कि वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक ऐसे शासन को चला रहे हैं जिसे वे 'नार्को-टेररिस्ट' शासन कहते हैं. इसका मकसद अमेरिका को अस्थिर करना है. यह दावा हाल ही में लगाए गए बैन की घोषणा में भी दोहराया गया था. आधिकारिक नोटिस के मुताबिक ये जहाज जिनमें से कुछ वेनेज़ुएला में छिपकर सेवा देने वाले बेड़ा का हिस्सा हैं, मादुरो के गैर-कानूनी नार्को-टेररिस्ट शासन को बढ़ावा देने वाले वित्तीय संसाधन देते रहते हैं.