अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर नए प्रतिबंध लगाए

ट्रंप ने कहा कि वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के लिए सत्ता छोड़ना एक 'स्मार्ट' कदम होगा.

US imposes new sanctions on Venezuela's oil sector
एक तेल टैंकर वेनेजुएला के प्यूर्टो कैबेलो में एल पालिटो पोर्ट पर खड़ा (AP)
author img

By ANI

Published : January 1, 2026 at 8:25 AM IST

3 Min Read
वाशिंगटन: अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने वेनेजुएला के तेल क्षेत्र में काम करने वाली चार कंपनियों पर बैन लगा दिया है. साथ ही चार ऑयल टैंकरों को ब्लॉक्ड प्रॉपर्टी के तौर पर पहचान की है. आधिकारिक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई है.

यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बढ़ाने की नई कोशिशों का हिस्सा है. बुधवार को घोषित किए गए बैन चार कंपनियों और उनसे जुड़े ऑयल टैंकरों पर हैं, जिन पर वेनेज़ुएला के तेल के ट्रांसपोर्ट में शामिल होने का आरोप है.

अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने एक रिलीज में कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है, हम गैर-कानूनी मादुरो सरकार को तेल एक्सपोर्ट करके फायदा नहीं उठाने देंगे, जबकि वह अमेरिका में जानलेवा ड्रग्स की बाढ़ ला रही है.'

रिलीज में लिखा, 'वित्त मंत्रालय मादुरो के शासन पर राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव के कैंपेन को लागू करना जारी रखेगा.' ट्रंप ने आरोप लगाया है कि वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक ऐसे शासन को चला रहे हैं जिसे वे 'नार्को-टेररिस्ट' शासन कहते हैं. इसका मकसद अमेरिका को अस्थिर करना है. यह दावा हाल ही में लगाए गए बैन की घोषणा में भी दोहराया गया था.

आधिकारिक नोटिस के मुताबिक ये जहाज जिनमें से कुछ वेनेज़ुएला में छिपकर सेवा देने वाले बेड़ा का हिस्सा हैं, मादुरो के गैर-कानूनी नार्को-टेररिस्ट शासन को बढ़ावा देने वाले वित्तीय संसाधन देते रहते हैं.

रिलीज में लिखा, 'मादुरो का शासन दुनिया भर के गुप्त जहाजों पर तेजी से निर्भर हो रहा है ताकि वह बैन वाली एक्टिविटी को आसान बना सके. इसमें बैन से बचना भी शामिल है और अपने अस्थिर करने वाले ऑपरेशन के लिए धन एकत्र कर सके. आज की कार्रवाई इस बात का और संकेत देती है कि वेनेज़ुएला के तेल व्यापार में शामिल लोगों पर अभी भी बड़े बैन का खतरा बना हुआ है.'

हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के लिए सत्ता छोड़ना एक 'स्मार्ट' कदम होगा, क्योंकि अमेरिका दक्षिण अमेरिकी देश पर सैन्य और आर्थिक दबाव बढ़ाना जारी रखे हुए है.

इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या उनके प्रशासन की मौजूदा रणनीति मादुरो को ऑफिस से हटाने के लिए बनाई गई है, ट्रंप ने इस बारे में खुलकर जवाब नहीं दिया लेकिन वेनेज़ुएला के नेता को अपनी सलाह के बारे में साफ किया.

जब उनसे पूछा गया कि क्या मकसद मादुरो को बाहर करना है तो ट्रंप ने कहा, 'ठीक है, मुझे लगता है कि शायद ऐसा होगा.' 'नहीं बता सकता. यह उन पर है कि वह क्या करना चाहते हैं. मुझे लगता है कि उनके लिए ऐसा करना समझदारी होगी.

फिर से हम पता लगाने जा रहे हैं.' ट्रंप ने कहा, 'देखिए, वेनेज़ुएला ने अमेरिका के साथ बहुत बुरे काम किए हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'उन्होंने अपने अपराधियों, कैदियों, ड्रग्स डीलर्स, मानसिक रूप से कमजोर और अक्षम लोगों को हमारे देश में भेजा और वो भी किसी भी दूसरे देश से अधिक.'

