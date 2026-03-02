ETV Bharat / international

अमेरिका ने ईरान को फिर से दी धमकी, कहा- 'माफी नहीं, 47 साल से इस मौके का कर रहे थे इंतजार'

ईरान में हुए हमले का एक दृश्य ( AP )

वाशिंगटन : क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध रूकेगा ? दोनों पक्षों ने जो बयान जारी किए हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यह लड़ाई थोड़ी लंबी चलेगी. इस बीच अमेरिका ने फिर से एक बार स्पष्ट किया है कि वह रूकने वाला नहीं है. अमेरिका ने कहा कि हम इस मौके का 1979 से ही इंतजार कर रहे थे. इजराइल-ईरान संघर्ष पर अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने कहा, "जैसा कि राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी, इतने बड़े अभियान में जानमाल का नुकसान होना तय है।. युद्ध नरक है और हमेशा रहेगा. एक कृतज्ञ राष्ट्र अब तक खोए चार अमेरिकियों और घायलों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है. वे अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ लोग थे. हम इस अभियान के शेष भाग को उनके सम्मान में ही आगे बढ़ाएंगे. कोई माफी नहीं, कोई संकोच नहीं. उनके और उनसे पहले हजारों अमेरिकियों के लिए, जिन्हें ईरानी कट्टरपंथियों ने असमय ही छीन लिया, हम घोर आक्रोश व्यक्त करते हैं... यह वह निर्णायक मोड़ है जिसका अमेरिका 1979 से इंतजार कर रहा था... हम इसे राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चुने गए 'अमेरिका फर्स्ट' के सिद्धांतों पर समाप्त करेंगे, किसी और के नहीं, जैसा कि होना चाहिए."