कौन हैं जोहरान ममदानी, भारत से क्या है रिश्ता, जानें न्यूयॉर्क मेयर बने JM के बारे में सबकुछ

जोहरान ममदानी सोमवार, 3 नवंबर, 2025 को न्यूयॉर्क के क्वींस बरो में डच किल्स प्लेग्राउंड में भाषण देते हुए. ( AP )

हाई स्कूल में, उन्होंने अपने स्कूल की पहली क्रिकेट टीम की सह-स्थापना की, जिसने पब्लिक स्कूल एथलेटिक लीग के पहले क्रिकेट सत्र में भाग लिया, जैसा कि उनके अभियान प्रोफाइल में बताया गया है.

ममदानी हाल ही में 2018 में ही अमेरिकी नागरिक बने. ममदानी ने ब्रोंक्स हाई स्कूल ऑफ साइंस में पढ़ाई की और बॉडॉइन कॉलेज से अफ्रीकाना अध्ययन में स्नातक की डिग्री प्राप्त की.

ममदानी का जन्म और पालन-पोषण युगांडा के कंपाला में हुआ और जब वे सात साल के थे, तब वे अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क शहर आ गए.

ममदानी की जीत के साथ, न्यूयॉर्क शहर और अमेरिका ने एक नए राजनीतिक और वैचारिक युग में प्रवेश किया, जहां अब पूंजीवाद के गढ़ में लोकतांत्रिक समाजवादी सत्ता में हैं. भारतीय मूल के ममदानी प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मीरा नायर और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महमूद ममदानी के बेटे हैं.

उनके अभियान में कहा गया था, "जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मजदूर वर्ग के लोगों के जीवन-यापन की लागत कम करने के लिए मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं," क्योंकि युवा राजनेता, युवाओं और मजदूर वर्ग के न्यूयॉर्कवासियों का समर्थन हासिल करना जारी रखे हुए थे, जो देश में कठिन आर्थिक और राजनीतिक माहौल के बीच उच्च लागत और नौकरी की असुरक्षा के बोझ तले दबे हुए हैं.

ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनाव में कुओमो को हराया था और जून में उन्हें विजयी घोषित किया गया था.

34 वर्षीय ममदानी कई महीनों से न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के चुनाव में तगड़े उम्मीदवार थे और मंगलवार को उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा और न्यूयॉर्क राज्य के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को हराया. कुओमो एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और उन्हें चुनाव की पूर्व संध्या पर ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त हुआ था.

न्यूयॉर्क: 34 साल के जोहरान ममदानी ने चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया. ममदानी ने यूएस के न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए कड़ी टक्कर में जीत हासिल की है. ​​वह अमेरिका के सबसे बड़े शहर के शीर्ष पद पर बैठने वाले पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम व्यक्ति बन गए.

उनकी आधिकारिक प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने एक जब्ती निवारण आवास परामर्शदाता के रूप में काम किया और क्वींस में कम आय वाले अश्वेत घर मालिकों को बेदखली से लड़ने और अपने घरों में रहने में मदद की.

अपने काम के कारण ही उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला और वे पहली बार 2020 में न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा के लिए चुने गए और उन्होंने 36वें विधानसभा क्षेत्र और उसके आस-पड़ोस एस्टोरिया, डिटमार्स-स्टाइनवे और एस्टोरिया हाइट्स का प्रतिनिधित्व किया.

"हर दिन उन बैंकों के साथ बातचीत करने के बाद, जो लोगों से ज़्यादा मुनाफे को महत्व देते थे, उन्हें इस सच्चाई का सामना करना पड़ा कि यह आवास संकट, जो इस महामारी से पहले से ही मौजूद था. हमारे जीवन के लिए स्वाभाविक नहीं था, बल्कि एक विकल्प था.

"यह विकल्प हमारे देश और हमारे राज्य में दशकों से लागू की गई कॉर्पोरेट-समर्थक नीतियों का परिणाम था. फिर भी, किसी भी विकल्प की तरह, हमारे पास हमेशा बदलाव का अवसर होता है और जोहरान इसका हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हैं," उनके प्रोफाइल में लिखा है.

इसमें आगे कहा गया है, "जोहरान को न्यूयॉर्क राज्य विधानसभा में सेवा देने वाले पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति होने पर गर्व है. साथ ही वह इस निकाय के सदस्य बनने वाले पहले युगांडावासी और केवल तीसरे मुस्लिम व्यक्ति भी हैं. बहुत लंबे समय से, ऐसे समुदायों को हमारे राज्य की राजनीति और प्राथमिकताओं से बाहर रखा गया है. जोहरान जब तक पद पर बने रहेंगे, जिले और राज्य, दोनों जगह उन लोगों की आवाज को बुलंद करने की कोशिश करेंगे जिनकी आवाज शायद अनसुनी हो गई है."

ममदानी ने न्यूयॉर्क वासियों के लिए "लागत कम करने और जीवन आसान बनाने" का वादा किया है, क्योंकि शहर "बहुत महंगा" होता जा रहा है. ममदानी ने वादा किया है कि मेयर के रूप में, वह सभी स्थायी किरायेदारों का किराया तुरंत स्थिर कर देंगे और न्यूयॉर्क वासियों की जरूरत के अनुसार आवास बनाने और किराया कम करने के लिए हर उपलब्ध संसाधन का उपयोग करेंगे.

तेज और किराया-मुक्त बसों का वादा करते हुए, उनके अभियान ने कहा कि मेयर के रूप में, वह हर शहर की बस में किराया हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे और प्राथमिकता लेन का तेजी से निर्माण करके, बस कतार में आगे बढ़ने के संकेतों का विस्तार करके, और डबल पार्किंग करने वालों को रास्ते से हटाने के लिए समर्पित लोडिंग जोन बनाकर उन्हें तेज बना देंगे.

ममदानी 6 सप्ताह से 5 वर्ष की आयु के प्रत्येक न्यू यॉर्कर के लिए मुफ़्त चाइल्डकैअर भी लागू करेंगे. इससे सभी परिवारों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली प्रोग्रामिंग सुनिश्चित होगी. खाद्य कीमतों के नियंत्रण से बाहर होने के साथ, उनके अभियान ने यह भी वादा किया कि मेयर के रूप में, वह शहर के स्वामित्व वाले किराना स्टोरों का एक नेटवर्क बनाएंगे, जो लाभ कमाने पर नहीं, बल्कि कीमतें कम रखने पर केंद्रित होगा.

अभियान के अनुसार, ममदानी के पास शहर के स्वामित्व वाली किराना दुकानों, सार्वभौमिक बाल देखभाल और अन्य साहसिक प्रस्तावों के माध्यम से जीवन-यापन की लागत कम करने की योजना है, और उन्हें यह भी पता है कि इसके लिए भुगतान कैसे करना है.

अपने अभियान के दौरान, ममदानी को एक विधायक के रूप में अपनी अपेक्षाकृत कम अनुभवशीलता और 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के बजट वाले शहर का संचालन करने के लिए उपयुक्त होने के बारे में सवालों और संदेहों का सामना करना पड़ा है.

ममदानी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया था, "मेरा मानना ​​है कि मैं इस पद के लिए सबसे योग्य हूं, क्योंकि मुझे शहर के सामने सबसे बड़ी चुनौती का एहसास है, और वह चुनौती है सामर्थ्य."

उनके अभियान ने विधायिका के अंदर और बाहर मजदूर वर्ग के लिए उनके संघर्ष का बखान किया है. इसमें 45 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की ऋण राहत प्राप्त करने के लिए टैक्सी चालकों के साथ उनकी भूख हड़ताल, मेट्रो सेवा में वृद्धि और एक सफल किराया-मुक्त बस पायलट के लिए राज्य के बजट में 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि जीतना, और एक प्रस्तावित गंदे बिजली संयंत्र को रोकने के लिए न्यूयॉर्कवासियों को संगठित करना शामिल है.

"जीवनयापन की लागत कामकाजी लोगों को कुचल रही है, लेकिन जोहरान का मानना ​​है कि सरकार लागत कम कर सकती है और हमारे शहर में जीवन को आसान बना सकती है. वह किराया कम करने, विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन बनाने और परिवार को पालना आसान बनाने के लिए हर उपलब्ध उपकरण का उपयोग करेंगे," उनके अभियान ने वादा किया है.