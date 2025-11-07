ETV Bharat / international

अमेरिका ने मिनटमैन III ICBM मिसाइल का किया परीक्षण, जानें इसकी ताकत

युद्धक: 335 kT पर W78, 300 kT पर परमाणु W87

पेलोड: 3 Mk 12A तक; भेदन सहायक उपकरणों के साथ 1 Mk 21 RV

मिनटमैन III का प्रक्षेपण समय तेज है. परीक्षण विश्वसनीयता लगभग 100 प्रतिशत है, और इसमें जवाबी कार्रवाई की क्षमता बनाए रखने के लिए बैकअप एयरबोर्न लॉन्च कंट्रोलर भी हैं.

LGM-30G Minuteman III एक तीन चरणों वाली, ठोस ईंधन वाली, अंतरमहाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है. मिनटमैन III अमेरिकी परमाणु त्रय का एकमात्र भूमि-आधारित घटक है.

अमेरिका का आईसीबीएम बल 1959 से निरंतर, चौबीस घंटे अलर्ट पर है. एलजीएम-35ए सेंटिनल आईसीबीएम कार्यक्रम 2030 में मिनुटमैन III की जगह लेने और 450 आईसीबीएम लॉन्च सुविधाओं का आधुनिकीकरण शुरू करने वाला है.

मिसाइल के पदनाम में, "एल" का अर्थ साइलो-लॉन्च किया गया है, "जी" का अर्थ सतह पर हमला है, "एम" निर्देशित मिसाइल को इंगित करता है, 30 मिनुटमैन श्रृंखला को संदर्भित करता है और "जी" वर्तमान मिनुटमैन III संस्करण को दर्शाता है.

LGM-30G मिनिस्टरमैन III: LGM-30G मिनिस्टरमैन III अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, लुइसियाना के बार्क्सडेल वायु सेना बेस पर वायु सेना ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के नियंत्रण में देश की ताकतवर ताकत का हिस्सा है.

हैदराबाद: यूएस के वायु सेना ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने मिनटमैन III अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया. अमेरिकी सेना ने बताया कि वायुसेना ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के नियंत्रण में यह छोड़ा गया है.

स्थिति: परिचालन

तैनाती तिथि: जून 1970, उत्पादन समाप्ति: दिसंबर 1978

सूची: सक्रिय बल में 400

मिनटमैन III विकास: मिसाइलों का मिनटमैन परिवार 1962 से अमेरिकी भूमि-आधारित परमाणु रणनीतिक बल की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम कर रहा है. मिनटमैन III का विकास 1964 में शुरू हुआ और 1970 में 550 मिसाइलों की शक्ति के साथ सेवा में आया.

संयुक्त राज्य अमेरिका आमतौर पर शस्त्रागार के कार्यशील और विश्वसनीय होने को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक वर्ष मिनटमैन III के दो या अधिक परीक्षण करता है. वर्तमान में इसके शस्त्रागार में अनुमानित 440 मिसाइलें हैं.

मिनटमैन III ने 1966 में पहले मिनटमैन मिसाइल प्रणालियों के लिए एक सुधार कार्यक्रम के रूप में विकास में प्रवेश किया. 1968 में इसने अपना पहला सफल उड़ान परीक्षण किया और दो साल बाद चालू हो गया. प्रारंभ में, 550 मिसाइलों का उत्पादन अनुमानित 10-वर्ष के जीवनकाल के साथ किया गया था.

सेवा इतिहास: 2005 में LGM-118 पीसकीपर मिसाइल के हटाए जाने के बाद, मिनटमैन III सेवा में मौजूद एकमात्र अमेरिकी भूमि-आधारित ICBM बन गया है. संयुक्त राज्य अमेरिका के 2030 के दशक तक इस पर निर्भर रहने की उम्मीद है.

वायु सेना ने जुलाई 2016 में एक अनुवर्ती मिसाइल, ग्राउंड-बेस्ड स्ट्रैटेजिक डिटरेंट (GBSD) के लिए प्रस्तावों का अनुरोध किया था. GBSD कार्यक्रम ने अप्रैल 2021 के आसपास अपनी एकीकृत आधारभूत समीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, और 2029 तक IOC प्राप्त करने का लक्ष्य है.

विशिष्टताएं:

मिनटमैन III मिसाइल की अधिकतम सीमा 13,000 किमी है और यह तीन पुनःप्रवेश वाहनों का पेलोड ले जाने में सक्षम है.

इस मिसाइल में मूल रूप से 170 kT क्षमता वाला मार्क 12 RV और बाद में 300 से 350 kT क्षमता वाला मार्क 12A RV लगा था. हालांकि, यह संभावना है कि LGM-30G मिसाइलें बड़ी और संभवतः अधिक सटीक 300 से 475 kT क्षमता वाले मार्क 21 RV से लैस होंगी.

इसकी मूल जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली इसे लगभग 200 मीटर CEP की सटीकता प्रदान करती थी, लेकिन एक अद्यतन जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली इसे 120 मीटर CEP देती है.

2002 से 2012 तक, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने शस्त्रागार में मौजूद 450 मिसाइलों को उन्नत बनाने और उनकी सेवा अवधि को 2030 तक बढ़ाने के लिए अनुमानित 7 अरब डॉलर खर्च किए.

वायु सेना इन हथियारों का रखरखाव करती है और व्योमिंग, मोंटाना और नॉर्थ डकोटा के प्रत्येक मिसाइल क्षेत्र में लगभग 150 मिसाइलें तैनात हैं.

मिनटमैन III, MIRV से सुसज्जित पहली अमेरिकी मिसाइल थी. प्रत्येक मिसाइल को मूल रूप से तीन वारहेड्स के साथ तैनात किया गया था, जिससे बेड़े में 500 लॉन्चरों पर कुल 1,500 वारहेड्स थे.

अमेरिका ने START के तहत अपनी संधि संबंधी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए 2001 में 150 मिसाइलों से 2 वारहेड्स हटा दिए. ओबामा प्रशासन ने नई START संधि के तहत मिनटमैन शस्त्रागार के शेष हिस्से को MIRV से मुक्त करना शुरू कर दिया.

16 जून, 2014 तक, अमेरिकी मिनटमैन III मिसाइलों में केवल एक ही वारहेड है.

हालांकि, START के विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका को मिसाइल को डी-एमआईआरवी करने के लिए उसमें बदलाव करने की कोई बाध्यता नहीं थी. इसलिए, "यदि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण बदलता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आईसीबीएम बल में वारहेड्स बहाल कर सकता है."