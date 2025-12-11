ETV Bharat / international

पाकिस्तान में सिंध देश के डिमांड ने पकड़ा जोर, जानें मांग के बारे में सब कुछ

हैदराबाद: कई मोर्चे पर मुसीबतों से घिरे पड़ोसी पाकिस्तान में सिंध देश की मांग ने झकझोर कर रख दिया है. रविवार को इसी मांग को लेकर कराची में अफरातफरी मच गई, जब सिंधी कल्चर डे के मौके पर एक रैली में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. इस तरह से ये कल्चरल सभा एक राजनीति कर प्रोटेस्ट में बदल गया. गुस्साई भीड़ एक अलग सिंधी होमलैंड की मांग कर रही थी.

क्या है सिंधु देश की मांग: गौर करें तो रविवार को कराची में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब सिंधी कल्चर डे के मौके पर एक रैली में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. इससे लंबे समय से चली आ रही सिंधु देश की बहस फिर से शुरू हो गई. यह एक कल्चरल सभा के तौर पर शुरू हुई थी, जो जल्द ही एक पॉलिटिकल प्रदर्शन में बदल गया. इसकी वजह थी कि भीड़ एक अलग सिंधी होमलैंड की मांग कर रही थी.

पाकिस्तान के एथनिक सेपरेटिस्ट मूवमेंट: पाकिस्तान के हर कोने में, चाहे वह KPK हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, या पंजाब हो, ज़्यादा अधिकारों की मांग करते हुए एथनिक मूवमेंट शुरू हुए हैं. एथनिक मूवमेंट की वजह से पाकिस्तान टूट गया था, जिसके बहुत बुरे नतीजे हुए थे. गौर करें तो, आज का बांग्लादेश, पहले पूर्वी पाकिस्तान था. वहां के बंगालियों ने सबसे पहले भाषा के आधार पर एक अलग देश की मांग की थी.

सिंधु देश की मांग का इतिहास: पाकिस्तान बनने के बाद, कुछ सिंधी नेता ऐसे थे, जिन्हें पाकिस्तानी फेडरेशन में अलग-थलग कर दिए जाने का डर था. उनका मानना ​​था कि सिंध, जनरल पंजाबी और एलीट लोगों के दबदबे वाली फेडरल या सेंट्रल सरकार के अंडर होगा. उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि सिंध में उर्दू बोलने वाले मुहाजिर, जो हॉयर एजुकेशन वाले हैं, उन पर हावी हैं, जबकि पंजाबी जनरल और उस प्रांत की ब्यूरोक्रेसी उन पर राज करेंगे.

सिंधी अधिकारों का आंदोलन 1967 में गुलाम मुस्तफा सैयद और पीर अली मुहम्मद राशिद ने उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने, एक यूनिट बनाने और सिंध प्रांत में बड़ी संख्या में मुहाजिरों के बसने के जवाब में शुरू किया था.

1971 में पाकिस्तान के टूटने के बाद, जी एम सैयद ने सिंधी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया और सिंधी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए सिंधुदेश का आइडिया पेश करके 1972 में JST की नींव रखी. इसलिए, इससे साफ पता चलता है कि 1960 के दशक के आखिर में एक यूनिट के आधार पर शुरू हुआ आंदोलन भाषा के साथ मजबूत हुआ.

1970 के दशक में सिंधी नेशनलिस्ट नेताओं ने सिंधियों की ताकत और पहचान को मजबूत करने के लिए कानूनों में बदलाव करने की कोशिश की. इससे एक ऑटोनॉमस या अलग सिंधुदेश के लिए आवाज उठी. हालांकि इस मूवमेंट को फेडरल सरकार के दबाव और रियायतों के मिक्सचर से खत्म कर दिया गया.

1971 की बांग्लादेश हार के बाद, जी.एम. सैयद ने नेशनलिज़्म को एक नई दिशा दी और 1972 में JST की स्थापना की और सिंधुदेश – सिंधियों के लिए एक अलग होमलैंड का आइडिया पेश किया.