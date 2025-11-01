ETV Bharat / international

हिरोशिमा बम से 100 गुना ताकतवर है रूस का सुपर टॉरपीडो पोसाइडन, जानें सब कुछ

रूस के सुपर टॉरपीडो पोसाइडन की दुनिया भर में गूंज.

हैदराबाद: रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले सुपर टॉरपीडो पोसाइडन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है. ये बातें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 29 अक्टूबर को कही थीं.

सैन्य विश्लेषकों के अनुसार, यह टॉरपीडो विशाल रेडियोधर्मी समुद्री लहरों को उत्पन्न करके तटीय क्षेत्रों को तबाह करने में सक्षम है.

पोसाइडन क्या है? टॉरपीडो, जिसे पोसाइडन कहा जाता है, एक मानवरहित पानी के नीचे का वाहन है. इसमें एक परमाणु प्रणोदन प्रणाली भी है. पोसाइडन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा 1 मार्च 2018 को अनावरण किए गए 6 नए रूसी सामरिक हथियारों में से एक है.

पोसाइडन एक टॉरपीडो के आकार की रोबोटिक मिनी-पनडुब्बी प्रतीत होती है, जो 185 किमी/घंटा (100 समुद्री मील) की गति से यात्रा कर सकती है. इसकी अधिकतम गति 100 किमी/घंटा (54 नॉट) है. इसकी रेंज 10,000 किमी (5,400 नॉटिकल मील; 6,200 मील) है और इसकी अधिकतम गहराई 1,000 मीटर (3,300 फीट) है.

प्राथमिक कार्य: पोसाइडन एक अंतिम उपाय के रूप में एक निवारक हथियार प्रतीत होता है. किसी विमानवाहक युद्ध समूह के लिए इससे बचाव की संभावना कम होती. यह ड्रोन अपने विशाल वारहेड को गतिरोध सीमा पर विस्फोटित कर सकता है, और इसकी गति के कारण पनडुब्बी रोधी युद्ध इकाइयों के पास प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कम समय होता.

पोसाइडन का मुख्य उद्देश्य: पोसाइडन का उद्देश्य अमेरिकी मिसाइल रक्षा प्रणालियों, जैसे कि एंटी-बैलिस्टिक मिसाइलों, रेलगनों या लेजर हथियारों का एक असममित प्रतिकार करना है. इससे रूस की ऐसी प्रणालियों पर विजय पाने की क्षमता सुनिश्चित होती है. सैन्य विश्लेषकों ने कहा कि यह टारपीडो विशाल रेडियोधर्मी समुद्री लहरों को ट्रिगर करके तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने में सक्षम है.

हथियार को घातक क्या बनाता है: पोसाइडन का प्राथमिक मिशन बिना किसी चेतावनी के तटीय प्रतिष्ठानों पर हमला करना है. पोसाइडन अन्य पनडुब्बियों की तरह चुपचाप चलने की रणनीति का उपयोग करता है.

इसका मुख्य चुपके विशेषता लक्ष्य क्षेत्र तक पहुंचने से पहले इसकी बहुत कम गति है. इसका उच्च गति मोड एक छोटी फिनिश रेंज (2-3 किलोमीटर) तक पहुंचने पर सक्रिय होता है, जब ड्रोन का पता लगाने की संभावना काफी अधिक होती है.

यह दुश्मन के बंदरगाह शहरों की ओर हफ्तों तक यात्रा कर सकता है, केवल अंतिम चरण में उच्च गति तक पहुंचता है. पोसाइडन वारहेड विकिरण के साथ एक बड़े क्षेत्र को दूषित कर सकता है.

न्यूकमैप सिमुलेशन के अनुसार, रेडियोधर्मी क्षेत्र का आकार लगभग 1700 × 300 किलोमीटर होगा. इस उद्देश्य के लिए, पोसाइडन को कोबाल्ट -60 युक्त एक जहरीले कोबाल्ट बम से लैस माना जाता है.

पोसीडॉन की उत्पत्ति और भूमिकाएं: परमाणु हथियार से लैस टॉरपीडो का विचार पहली बार 1950 के दशक में आया था, जब सोवियत संघ ने पनडुब्बी से प्रक्षेपित होने वाले परमाणु टॉरपीडो विकसित करने के लिए दो अलग-अलग कार्यक्रम शुरू किए थे. टी-5 और टी-15. ये कार्यक्रम सोवियत संघ की परमाणु क्षमताओं का विस्तार करने और परमाणु संकट में बढ़त हासिल करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा थे.

अक्टूबर 1962 में, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान, टी-5 परमाणु-युक्त टॉरपीडो से लैस एक सोवियत पनडुब्बी अमेरिकी सेना पर हमला करने ही वाली थी, क्योंकि उसके कमांडर वैलेंटिन सावित्स्की का मानना ​​था कि अमेरिका-सोवियत संघ युद्ध शुरू हो चुका है.

पनडुब्बी के उप-कमांडर वासिली आर्किपोव ने अन्य शीर्ष अधिकारियों को यह विश्वास दिलाया कि टॉरपीडो का प्रक्षेपण एक घातक गलती होगी. इससे एक संभावित परमाणु आपदा को रोका जा सका.