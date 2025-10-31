ETV Bharat / international

जैश-ए-मोहम्मद 'जनाना ब्रिगेड' को बनाएगा सुसाइड बॉम्बर! जानिए महिला आतंकी ग्रुप जमात-उल-मोमिनात के बारे में

हैदराबाद: यह घोषणा जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर के नाम एक पत्र के माध्यम से की गई. नई इकाई के लिए भर्ती कथित तौर पर 8 अक्टूबर को पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित मरकज उस्मान-ओ-अली में शुरू हुई.

'जमात-उल-मोमिनात' के बारे में: इस ब्रिगेड का नेतृत्व मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर द्वारा किए जाने की उम्मीद है. उनके पति, यूसुफ अजहर, कथित तौर पर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए थे. ये तब हुआ था, जब भारतीय सेना ने बहावलपुर के मरकज सुभानअल्लाह स्थित जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय पर हमला किया था. जैश-ए-मोहम्मद ने अपने कमांडरों की पत्नियों के साथ-साथ बहावलपुर, कराची, मुजफ़्फराबाद, कोटली, हरिपुर और मनसेहरा स्थित अपने केंद्रों में पढ़ने वाली आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को भी भर्ती करना शुरू कर दिया है.

'जमात-उल-मोमिनात' की शुरुआत के पीछे की रणनीति: खुफिया सूत्रों की रिपोर्ट है कि मसूद अजहर और उसके भाई तल्हा अल-सैफ ने जैश-ए-मोहम्मद के संचालन ढांचे में महिलाओं को शामिल करने की मंज़ूरी दे दी है. इस कदम को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद अब महिला आत्मघाती हमलावरों को प्रशिक्षित और तैनात कर सकता है. ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) और बोको हराम जैसे समूहों से तुलना करता है. इन ग्रुपों में ऐतिहासिक रूप से युद्ध या आत्मघाती अभियानों में महिलाओं का इस्तेमाल किया है.

जम्मू और कश्मीर में महिला अलगाववादी आंदोलन: वर्तमान में दो सबसे जानमाने महिला अलगाववादी आंदोलन, दुख्तरान-ए-मिल्लत (DeM), 'राष्ट्र की बेटियां', और मुस्लिम ख्वातीन मरकज (MKM), 'मुस्लिम महिलाओं का संगठन', भारत द्वारा आतंकवादी संगठनों की श्रेणी में आते हैं.

दुनिया भर के आतंकवादी समूहों में महिलाएं: आतंकी संगठन लिट्टे ने जरूरत पड़ने पर अपनी संख्या बढ़ाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया है, क्योंकि श्रीलंकाई सरकार ने मुख्यतः पुरुष लिट्टे सदस्यों का सफाया कर दिया था. लिट्टे ने महिला हमलावरों का अपना एक अलग समूह बनाया. इस ग्रुप को 'फ्रीडम बर्ड्स' कहा गया. लिट्टे के मामले में, समूह में 30 प्रतिशत महिलाएं थीं.

चेचन विद्रोही: चेचन विद्रोहियों ने आतंकवादी अभियानों में भाग लेने के लिए महिलाओं की एक सेना की भर्ती की और ब्लैक विडोज का गठन किया. 2002 में, ब्लैक विडोज ने मास्को के डबरोवका थिएटर पर हमला किया.

योराम श्वित्जर द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 1985 और 2006 के बीच, महिला हमलावरों ने 220 से ज़्यादा आत्मघाती हमले किए. यह संख्या कुल आत्मघाती हमलावरों की संख्या का लगभग 15 प्रतिशत है.

श्वित्जर के अध्ययन में उन प्रमुख स्थानों की पहचान की गई, जहां महिला आत्मघाती बम हमले हुए हैं. श्रीलंका; इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्र; रूस और चेचन्या; और तुर्की.