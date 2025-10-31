जैश-ए-मोहम्मद 'जनाना ब्रिगेड' को बनाएगा सुसाइड बॉम्बर! जानिए महिला आतंकी ग्रुप जमात-उल-मोमिनात के बारे में
पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) ने 9 अक्टूबर को जमात-उल-मोमिनात नाम से अपनी पहली महिला शाखा के गठन का एलान किया है.
हैदराबाद: यह घोषणा जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर के नाम एक पत्र के माध्यम से की गई. नई इकाई के लिए भर्ती कथित तौर पर 8 अक्टूबर को पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित मरकज उस्मान-ओ-अली में शुरू हुई.
'जमात-उल-मोमिनात' के बारे में: इस ब्रिगेड का नेतृत्व मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर द्वारा किए जाने की उम्मीद है. उनके पति, यूसुफ अजहर, कथित तौर पर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए थे. ये तब हुआ था, जब भारतीय सेना ने बहावलपुर के मरकज सुभानअल्लाह स्थित जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय पर हमला किया था. जैश-ए-मोहम्मद ने अपने कमांडरों की पत्नियों के साथ-साथ बहावलपुर, कराची, मुजफ़्फराबाद, कोटली, हरिपुर और मनसेहरा स्थित अपने केंद्रों में पढ़ने वाली आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को भी भर्ती करना शुरू कर दिया है.
'जमात-उल-मोमिनात' की शुरुआत के पीछे की रणनीति: खुफिया सूत्रों की रिपोर्ट है कि मसूद अजहर और उसके भाई तल्हा अल-सैफ ने जैश-ए-मोहम्मद के संचालन ढांचे में महिलाओं को शामिल करने की मंज़ूरी दे दी है. इस कदम को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद अब महिला आत्मघाती हमलावरों को प्रशिक्षित और तैनात कर सकता है. ये इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) और बोको हराम जैसे समूहों से तुलना करता है. इन ग्रुपों में ऐतिहासिक रूप से युद्ध या आत्मघाती अभियानों में महिलाओं का इस्तेमाल किया है.
जम्मू और कश्मीर में महिला अलगाववादी आंदोलन: वर्तमान में दो सबसे जानमाने महिला अलगाववादी आंदोलन, दुख्तरान-ए-मिल्लत (DeM), 'राष्ट्र की बेटियां', और मुस्लिम ख्वातीन मरकज (MKM), 'मुस्लिम महिलाओं का संगठन', भारत द्वारा आतंकवादी संगठनों की श्रेणी में आते हैं.
दुनिया भर के आतंकवादी समूहों में महिलाएं: आतंकी संगठन लिट्टे ने जरूरत पड़ने पर अपनी संख्या बढ़ाने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया है, क्योंकि श्रीलंकाई सरकार ने मुख्यतः पुरुष लिट्टे सदस्यों का सफाया कर दिया था. लिट्टे ने महिला हमलावरों का अपना एक अलग समूह बनाया. इस ग्रुप को 'फ्रीडम बर्ड्स' कहा गया. लिट्टे के मामले में, समूह में 30 प्रतिशत महिलाएं थीं.
चेचन विद्रोही: चेचन विद्रोहियों ने आतंकवादी अभियानों में भाग लेने के लिए महिलाओं की एक सेना की भर्ती की और ब्लैक विडोज का गठन किया. 2002 में, ब्लैक विडोज ने मास्को के डबरोवका थिएटर पर हमला किया.
योराम श्वित्जर द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 1985 और 2006 के बीच, महिला हमलावरों ने 220 से ज़्यादा आत्मघाती हमले किए. यह संख्या कुल आत्मघाती हमलावरों की संख्या का लगभग 15 प्रतिशत है.
श्वित्जर के अध्ययन में उन प्रमुख स्थानों की पहचान की गई, जहां महिला आत्मघाती बम हमले हुए हैं. श्रीलंका; इजराइल और फिलिस्तीनी क्षेत्र; रूस और चेचन्या; और तुर्की.
बोको हराम: जमात-ए-अहलिस-सुन्ना लिद्दा-अवाती वाल-जिहाद, जिसे आमतौर पर बोको हराम के नाम से जाना जाता है, अपने सदस्यों में महिलाओं और लड़कियों की भर्ती करने के लिए कभी-कभी अपहरण और जबरदस्ती के जरिए और उन्हें आत्मघाती हमलावरों के रूप में तैनात करने के लिए दुनिया भर में सुर्खियों में रहा. 2011 और 2018 के बीच बोको हराम के आधे से ज़्यादा आत्मघाती हमलावर महिलाएं और लड़कियां थीं. इनमें से कुछ की उम्र तो 7 साल तक थी.
नाइजीरिया में, 2018 की सबसे घातक घटना में तीन महिला हमलावर शामिल थीं. इन्होंने एक भीड़ भरे बाजार में 20 लोगों की हत्या कर दी थी.
कोलंबिया के क्रांतिकारी सशस्त्र बलों (FARC) में लगभग 40 प्रतिशत महिलाए थीं. ये लड़ाकू इकाई के नेताओं समेत सभी परिचालन भूमिकाओं में कार्यरत थीं. इससे समूह को अपनी सैन्य क्षमता का व्यापक विस्तार करने में मदद मिली.
महिलाओं द्वारा किए गए आत्मघाती हमले पुरुषों द्वारा किए गए हमलों की तुलना में औसतन ज़्यादा घातक होते हैं. 5 अलग-अलग आतंकवादी समूहों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार, महिलाओं द्वारा किए गए हमलों में औसतन 8.4 पीड़ित थे. वहीं पुरुषों द्वारा किए गए हमलों में यह संख्या 5.3 थी. इसके साथ ही उनके असफल होने की संभावना भी कम थी.
2014 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 15 महिलाओं के एक नेटवर्क पर सोमालिया में अल-शबाब के आतंकवादियों को हजारों डॉलर हस्तांतरित करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें पकड़े जाने से बचने के लिए छोटे-छोटे लेन-देन और कोडित भाषा का इस्तेमाल किया गया था.
इंडोनेशिया में, पुलिस ने महिलाओं द्वारा विदेशी इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों से शादी करने और फिर धन जुटाने के लिए देश में रहने के एक पैटर्न की पहचान की. और पाकिस्तान में, जेमाह इस्लामिया के नेताओं की पत्नियां समूह के बहीखातेदार के रूप में काम करती थीं और धन उगाहने के महत्वपूर्ण प्रयासों का प्रबंधन करती थीं.
दाएश (आईएसआईएस) ने बड़ी संख्या में महिलाओं को भर्ती किया. पश्चिम के साथ-साथ मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) क्षेत्र की महिलाओं को कई तरह की भूमिकाएं निभाने के लिए भर्ती किया गया. इन्हें दाएश के राज्य-निर्माण परियोजना के लिए महत्वपूर्ण माना गया. हालांकि अनुमान अलग-अलग हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 4,700 से अधिक महिलाएं दाएश में शामिल हो गई हैं.
