खामेनेई के बेटे मोजतबा को चुना गया उनका उत्तराधिकारी, इजराइली मीडिया का दावा

मोजतबा हुसैनी खामेनेई ( File/ ANI )

तेहरान: आयतुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मोजतबा हुसैनी खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बन सकते हैं. इजराइली मीडिया ने दावा किया है कि मोजतबा को उनके पिता का उत्तराधिकारी चुना गया है. हालांकि, इस घटनाक्रम पर ईरान के आधिकारिक सरकारी मीडिया से कोई जानकारी सामने नहीं आई है. रिपोर्ट के मुताबिक, वरिष्ठ इजराइली अधिकारियों ने Ynet न्यूज को बताया कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स बहुत जल्द मोजतबा खामेनेई को उत्तराधिकारी के तौर पर आधिकारिक घोषणा कर सकती है. इससे पहले, न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) ने रिपोर्ट किया था कि 56 साल के मोजतबा ईरान के सुप्रीम लीडर पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं. मोजतबा खामेनेई, अली खामेनेई के दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि ईरान में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने मोजतबा को नया हेड ऑफ स्टेट चुना था, ऐसा कहा जा रहा है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के बहुत अधिक दबाव में ऐसा किया गया. रिपोर्ट में कहा गया है कि मोजतबा का अपने दिवंगत पिता के ऑफिस को चलाने में बड़ा हाथ था और IRGC और कुद्स फोर्स के शीर्ष अधिकारियों के साथ उनके करीबी रिश्ते हैं. इजराइली मीडिया ने बताया कि मोजतबा का रुख अपने पिता से अधिक सख्त है और ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के पीछे भी वही हैं.