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म्यांमार के रखाइन में एक बाजार के पास हवाई हमले में 49 लोगों की मौत, 56 घायल

म्यांमार की सेना ने 2021 में आंग सान की चुनी हुई सरकार का तख्तापलट कर देश पर कब्जा किया तब से उथल-पुथल मची हुई है.

Airstrike in MYANMAR RAKHINE
म्यांमार के रखाइन राज्य के क्याउकताव टाउनशिप में सोमवार को सेना के हवाई हमले के बाद एक बाजार से धुआं उठता हुआ दिख रहा है. (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : September 29, 2026 at 8:16 AM IST

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बैंकॉक: म्यांमार की सेना ने सोमवार को एक शक्तिशाली विद्रोही समूह के नियंत्रण वाले क्षेत्र में एक बाजार के पास हवाई हमला किया. इसमें कम से कम 49 लोग मारे गए और 58 अन्य घायल हो गए. समूह और एक बचाव अधिकारी ने यह जानकारी दी.

पश्चिमी राखीन राज्य में हुआ हमला देश भर में लोकतंत्र समर्थक प्रतिरोध बलों और जातीय सशस्त्र समूहों के खिलाफ घातक हवाई हमलों की श्रृंखला में नवीनतम है. म्यांमार की सेना ने एक फरवरी 2021 में आंग सान सू की चुनी हुई सरकार का तख्तापलट कर देश पर नियंत्रण कर लिया था. तब से म्यांमार में उथल-पुथल मची हुई है.

AIRSTRIKE IN MYANMAR RAKHINE
म्यांमार के रखाइन राज्य के क्याउकताव टाउनशिप में सोमवार को सेना के हवाई हमले के बाद एक पुल का टूटा हुआ हिस्सा दिख रहा है. (AP)

इससे बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है. सुरक्षा बलों द्वारा शांतिपूर्ण विरोध को ताकत से दबाने के बाद सैन्य शासन के कई विरोधियों ने हथियार उठा लिए. इससे देश के बड़े हिस्से संघर्ष में फंस गए. अराकान आर्मी के अनुसार सोमवार का हमला देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले से लगभग 340 किलोमीटर (210 मील) पश्चिम में क्याउकताव टाउनशिप में हुआ. अराकान आर्मी रखाइन में स्थित एक शक्तिशाली जातीय सशस्त्र समूह है जो क्याउकताव को नियंत्रित करता है.

हमले की जानकारी को खुद से कन्फर्म करना नामुमकिन था. अराकान आर्मी ने मंगलवार सुबह जारी एक बयान में कहा कि एक फाइटर जेट ने दोपहर के आसपास एक लोकल मार्केट के पास दो बम गिराए, जिससे दुकानदार, खरीदार और पैदल चलने वाले मारे गए. ग्रुप ने कहा कि 58 और लोग घायल हुए, जिनमें से 22 की हालत गंभीर है.

बयान में कहा गया है कि ग्रुप जानबूझकर किए गए हवाई हमलों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लोगों और संगठनों के खिलाफ जल्द ही असरदार जवाबी कदम उठाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं. रखाइन के एक सीनियर रेस्क्यू अधिकारी वाई हुन आंग ने एसोसिएटेड प्रेस को मारे गए लोगों की संख्या कन्फर्म की और मौके पर मौजूद रेस्क्यू वर्कर्स का जिक्र किया.

उन्होंने कहा कि यह मार्केट इलाके का मेन होलसेल सेंटर था, जहां पूरे राज्य से व्यापारी और खरीदार आते थे. उन्होंने कहा, 'यह रखाइन में हुए सबसे गंभीर हवाई हमलों में से एक है.' सोशल मीडिया पर इस हमले को लेकर खौफनाक तस्वीरे पोस्ट की गई. इनमें इमारतों में आग लगी हुई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और पास के पुल के कुछ हिस्से टूटे हुए दिखे. सेना ने हमले पर तुरंत कोई कमेंट नहीं किया. उसने पहले कहा था कि वह सिर्फ सही मिलिट्री ठिकानों पर हमला करता है और उसने रेजिस्टेंस ग्रुप्स पर आतंकवाद का आरोप लगाया है.

अराकान आर्मी म्यांमार की सेंट्रल गवर्नमेंट से रखाइन के जातीय अल्पसंख्यक के लिए स्वायत्तता की मांग करने वाले एक मूवमेंट की अच्छी तरह से ट्रेंड और हथियारों से लैस मिलिट्री विंग है. इसने नवंबर 2023 में रखाइन में एक हमला किया और तब से एक रणनीतिक रूप से जरूरी रीजनल मिलिट्री हेडक्वार्टर और राज्य के 17 टाउनशिप में से 14 पर कब्जा कर लिया है.

रखाइन में लड़ाई तेज होने के बाद से मिलिट्री ने ट्रेड रूट पर कड़ी रोक लगा दी है, जिससे खाने की कमी और बढ़ गई है. दिसंबर में रखाइन के मरौक-यू टाउनशिप के एक हॉस्पिटल पर मिलिट्री एयरस्ट्राइक में कम से कम 34 लोग मारे गए और 80 दूसरे घायल हो गए.

ये भी पढ़ें- म्यांमार की सेना ने विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र पर बरसाए बम, 40 लोग मारे गए

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