तेजस एयरक्रॉफ्ट हादसे से पहले भी दुनिया में हो चुके हैं एयर शो में कई बड़े हादसे

हैदराबाद: भारतीय एयरक्रॉफ्ट तेजस लड़ाकू विमान 21 नवंबर को दुबई एयर शो 2025 में हादसे का शिकार हो गया था. इस हादसे में विंग कमांडर नमन स्याल मारे गए. इसको लेकर कॉकपिट डेटा के डिटेल का इंतजार हो रहे है. वहीं भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना के जांच के आदेश दिए हैं. ये हादसा IAF सूर्यकिरण के परफॉर्मेंस के दौरान हुआ.

बता दें कि पहली बार 4 जनवरी, 2001 को अपनी पहली उड़ान भरने के बाद से तेजस एयरक्रॉफ्ट क्रैश हुआ था. दूसरी बार 12 मार्च, 2024 तेजस जेट राजस्थान के जैसलमेर के पास गिरा था. इस हादसे में क्रैश से पहले पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया था. अब तीसरी बार 21 नवंबर 2025 को दुबई एयर शो में हादसा हुआ. इसमें पायलट की मौत हो गई.

दुबई एयरशो में 21 नवंबर को लड़ाकू जेट तेजस हादसे का शिकार हो गया (PTI)

दुनिया भर में एयर शो में होने वाली दुर्घटनाओं पर एक नजर: 2022 तक, बीते 10 सालों में, एयर शो में दुर्घटनाओं से हर साल औसतन 1.4 मौतें हुई हैं. वहीं पिछले 20 सालों में, U.S. और कैनेडियन शो में हर साल औसतन दो जानलेवा दुर्घटनाएं हुई हैं. इतना ही नहीं 1988 से 2022 के बीच 35 सालों में, हर साल औसतन 3.5 जानलेवा दुर्घटनाएं हुईं.

दुनिया भर में एयर शो में हुए कुछ बड़े हादसों पर एक नजर:

27.07.2002: स्केनिलिव एयरशो (यूक्रेन): इतिहास का सबसे खतरनाक एयरशो हादसा 27 जुलाई, 2002 को यूक्रेन के लविव के पास हुआ था, जब यूक्रेन की एयरफोर्स का सुखोई Su-27 कम ऊंचाई पर एरोबेटिक "रोलिंग डाइव" करते समय कंट्रोल खो बैठा और एयरफील्ड में क्रैश हो गया. यहां पार्क किए गए एयरक्रॉफ्ट से टकराया और एक बड़ा धमाका हुआ. इसमें 77 लोग मारे गए. इनमें 28 बच्चे थे. इस हादसे में 543 घायल हो गए. हालांकि दोनों पायलट किसी तरह इजेक्ट करने और बच गए, लेकिन बाद में उन्हें, कई अधिकारियों के साथ, इस हादसे में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया और जुर्माना लगाया गया.

28.08.1988: रैमस्टीन एयरशो: (पहले वेस्ट जर्मनी में): वेस्ट जर्मनी में US रैमस्टीन एयरबेस पर, जब इटैलियन एयरफोर्स की फ्रेचे ट्राइकोलोरी डिस्प्ले टीम के तीन जेट हवा में टकरा गए. प्लेन क्रैश हो गए, जिससे आग का एक बड़ा गोला बना जो रनवे से होते हुए भीड़ में जा गिरा, और ये मलबा पास के एक मेडिकल इवैक्युएशन हेलीकॉप्टर से टकराया. तीन पायलट और 67 दर्शक मारे गए, 356 गंभीर रूप से घायल हो गए, और लगभग 500 लोगों को अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ी.

24.09.1972: गोल्डन वेस्ट स्पोर्ट एविएशन शो (USA): 24 सितंबर, 1972 को कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में गोल्डन वेस्ट स्पोर्ट एविएशन शो में टेकऑफ के दौरान एक कैनेडायर सेबर Mk. 5 के जरूरी ऊंचाई हासिल न कर पाने की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई और 28 घायल हो गए. इनमें एक लिटिल लीग फुटबॉल टीम के सदस्य भी शामिल थे. जेट रनवे के आखिर में एक चेन-लिंक फेंस से टकरा गया और लगभग 240kmph की स्पीड से चलते हुए, पास की एक सड़क को पार करते हुए एक आइसक्रीम पार्लर से टकरा गया, जहां फुटबॉल टीम जश्न मना रही थी. इस बीच, पायलट हाथ और पैर टूटने के बावजूद बच गया.

16.09.2011: रेनो एयर रेस (USA): 16 सितंबर, 2011 को नेवादा में रेनो एयर रेस में इवेंट के दौरान, एक बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड रेसिंग एयरक्राफ्ट के पायलट का कंट्रोल खो गया और वह देखने वालों की जगह से टकरा गया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 69 दूसरे घायल हो गए. जांच करने वालों को बाद में पता चला कि बड़े बदलावों की वजह से प्लेन की स्टेबिलिटी कम हो गई थी, जिससे स्ट्रक्चरल फेलियर हुए और प्लेन का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो गया. यह इस इवेंट के इतिहास के सबसे खतरनाक हादसों में से एक बन गया.

26.07.1997: ओस्टेंड एयरशो (बेल्जियम): बेल्जियम के ओस्टेंड में ओस्टेंड एयरशो 26 जुलाई, 1997 को दुखद हो गया, जब एक प्लेन रेड क्रॉस टेंट और दर्शकों के स्टैंड के पास क्रैश हो गया. इस इवेंट में कई तरह के एयरक्रॉफ्ट शामिल थे. इसमें जॉर्डन एयरफोर्स के हिस्से रॉयल जॉर्डनियन फाल्कन्स का परफॉर्मेंस भी शामिल था. शो के दौरान, कैप्टन उमर हानी बिलाल, जो एक वाल्टर एक्स्ट्रा EA300s चला रहे थे, अपने प्लेन से कंट्रोल खो बैठे. एयरक्राफ्ट रनवे के आखिर में क्रैश हो गया. इसमें पायलट और 8 दर्शकों की मौत हो गई. इसमें क्रैश और उसके बाद हुए धमाके में जमीन पर मौजूद 40 और लोग घायल हो गए.