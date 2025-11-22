तेजस एयरक्रॉफ्ट हादसे से पहले भी दुनिया में हो चुके हैं एयर शो में कई बड़े हादसे
दुबई एयरशो में तेजस लड़ाकू जेट हादसे का शिकार हो गया. वहीं बीते 10 सालों में, एयर शो में हर साल औसतन 1.4 मौतें हुईं.
Published : November 22, 2025 at 3:28 PM IST
हैदराबाद: भारतीय एयरक्रॉफ्ट तेजस लड़ाकू विमान 21 नवंबर को दुबई एयर शो 2025 में हादसे का शिकार हो गया था. इस हादसे में विंग कमांडर नमन स्याल मारे गए. इसको लेकर कॉकपिट डेटा के डिटेल का इंतजार हो रहे है. वहीं भारतीय वायुसेना ने दुर्घटना के जांच के आदेश दिए हैं. ये हादसा IAF सूर्यकिरण के परफॉर्मेंस के दौरान हुआ.
बता दें कि पहली बार 4 जनवरी, 2001 को अपनी पहली उड़ान भरने के बाद से तेजस एयरक्रॉफ्ट क्रैश हुआ था. दूसरी बार 12 मार्च, 2024 तेजस जेट राजस्थान के जैसलमेर के पास गिरा था. इस हादसे में क्रैश से पहले पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया था. अब तीसरी बार 21 नवंबर 2025 को दुबई एयर शो में हादसा हुआ. इसमें पायलट की मौत हो गई.
दुनिया भर में एयर शो में होने वाली दुर्घटनाओं पर एक नजर: 2022 तक, बीते 10 सालों में, एयर शो में दुर्घटनाओं से हर साल औसतन 1.4 मौतें हुई हैं. वहीं पिछले 20 सालों में, U.S. और कैनेडियन शो में हर साल औसतन दो जानलेवा दुर्घटनाएं हुई हैं. इतना ही नहीं 1988 से 2022 के बीच 35 सालों में, हर साल औसतन 3.5 जानलेवा दुर्घटनाएं हुईं.
दुनिया भर में एयर शो में हुए कुछ बड़े हादसों पर एक नजर:
27.07.2002: स्केनिलिव एयरशो (यूक्रेन): इतिहास का सबसे खतरनाक एयरशो हादसा 27 जुलाई, 2002 को यूक्रेन के लविव के पास हुआ था, जब यूक्रेन की एयरफोर्स का सुखोई Su-27 कम ऊंचाई पर एरोबेटिक "रोलिंग डाइव" करते समय कंट्रोल खो बैठा और एयरफील्ड में क्रैश हो गया. यहां पार्क किए गए एयरक्रॉफ्ट से टकराया और एक बड़ा धमाका हुआ. इसमें 77 लोग मारे गए. इनमें 28 बच्चे थे. इस हादसे में 543 घायल हो गए. हालांकि दोनों पायलट किसी तरह इजेक्ट करने और बच गए, लेकिन बाद में उन्हें, कई अधिकारियों के साथ, इस हादसे में उनकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया और जुर्माना लगाया गया.
28.08.1988: रैमस्टीन एयरशो: (पहले वेस्ट जर्मनी में): वेस्ट जर्मनी में US रैमस्टीन एयरबेस पर, जब इटैलियन एयरफोर्स की फ्रेचे ट्राइकोलोरी डिस्प्ले टीम के तीन जेट हवा में टकरा गए. प्लेन क्रैश हो गए, जिससे आग का एक बड़ा गोला बना जो रनवे से होते हुए भीड़ में जा गिरा, और ये मलबा पास के एक मेडिकल इवैक्युएशन हेलीकॉप्टर से टकराया. तीन पायलट और 67 दर्शक मारे गए, 356 गंभीर रूप से घायल हो गए, और लगभग 500 लोगों को अस्पताल में इलाज की जरूरत पड़ी.
24.09.1972: गोल्डन वेस्ट स्पोर्ट एविएशन शो (USA): 24 सितंबर, 1972 को कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में गोल्डन वेस्ट स्पोर्ट एविएशन शो में टेकऑफ के दौरान एक कैनेडायर सेबर Mk. 5 के जरूरी ऊंचाई हासिल न कर पाने की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई और 28 घायल हो गए. इनमें एक लिटिल लीग फुटबॉल टीम के सदस्य भी शामिल थे. जेट रनवे के आखिर में एक चेन-लिंक फेंस से टकरा गया और लगभग 240kmph की स्पीड से चलते हुए, पास की एक सड़क को पार करते हुए एक आइसक्रीम पार्लर से टकरा गया, जहां फुटबॉल टीम जश्न मना रही थी. इस बीच, पायलट हाथ और पैर टूटने के बावजूद बच गया.
16.09.2011: रेनो एयर रेस (USA): 16 सितंबर, 2011 को नेवादा में रेनो एयर रेस में इवेंट के दौरान, एक बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड रेसिंग एयरक्राफ्ट के पायलट का कंट्रोल खो गया और वह देखने वालों की जगह से टकरा गया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 69 दूसरे घायल हो गए. जांच करने वालों को बाद में पता चला कि बड़े बदलावों की वजह से प्लेन की स्टेबिलिटी कम हो गई थी, जिससे स्ट्रक्चरल फेलियर हुए और प्लेन का कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो गया. यह इस इवेंट के इतिहास के सबसे खतरनाक हादसों में से एक बन गया.
26.07.1997: ओस्टेंड एयरशो (बेल्जियम): बेल्जियम के ओस्टेंड में ओस्टेंड एयरशो 26 जुलाई, 1997 को दुखद हो गया, जब एक प्लेन रेड क्रॉस टेंट और दर्शकों के स्टैंड के पास क्रैश हो गया. इस इवेंट में कई तरह के एयरक्रॉफ्ट शामिल थे. इसमें जॉर्डन एयरफोर्स के हिस्से रॉयल जॉर्डनियन फाल्कन्स का परफॉर्मेंस भी शामिल था. शो के दौरान, कैप्टन उमर हानी बिलाल, जो एक वाल्टर एक्स्ट्रा EA300s चला रहे थे, अपने प्लेन से कंट्रोल खो बैठे. एयरक्राफ्ट रनवे के आखिर में क्रैश हो गया. इसमें पायलट और 8 दर्शकों की मौत हो गई. इसमें क्रैश और उसके बाद हुए धमाके में जमीन पर मौजूद 40 और लोग घायल हो गए.
1973 पेरिस एयरशो (फ़्रांस): 1973 के पेरिस एयरशो में एक दुखद हादसा हुआ, इसमें 14 लोगों की मौत हो गई. यहा हादसा तब हुआ जब पहला प्रोडक्शन टुपोलेव Tu-144 सुपरसोनिक एयरलाइनर एक डेमोंस्ट्रेशन फ़्लाइट के दौरान हवा में टूट गया. इसे एक रूसी टीम ने क्रू किया था. इस हादसे का कारण पायलट की गलती, मैकेनिकल दिक्कतें और एयरक्राफ्ट की फोटो खींच रहे एक फ़्रेंच प्लेन की रुकावट को बताया गया. प्लेन क्रैश होने पर पायलट समेत क्रू के सभी 5 सदस्य मारे गए, और मलबे ने जमीन पर मौजूद 8 लोगों की भी जान ले ली.
08.04.1984: कैनरी आइलैंड्स एयरशो (स्पेन): 8 अप्रैल, 1984 को कैनरी आइलैंड एयर शो में एक पायलट और चार दर्शकों की मौत हो गई. इसमें लॉस रोडियोस एयरपोर्ट पर लगभग 6,000 लोग शामिल हुए थे, यह वही जगह है जहां 7 साल पहले एक बड़ा हवाई हादसा हुआ था. टेकऑफ के तुरंत बाद, स्पेन की नेशनल एरोबैटिक टीम के एक सदस्य का अपने एयरक्राफ्ट से कंट्रोल खो गया, जो रनवे पर गोता लगाकर क्रैश हो गया. इससे प्लेन में आग लग गई. वह 100 गज तक टारमैक पर उछला, और दर्शकों से टकराने से पहले एक लकड़ी के बैरियर से टकराया. इस हादसे में 14 और लोग घायल भी हुए.
02.06.1996: बार्टल्सविले बाइप्लेन एक्सपोजिशन (USA): ओक्लाहोमा के बार्टल्सविले में बार्टल्सविले बाइप्लेन एक्सपोजिशन के दौरान चार पायलटों की मौत हो गई. यह एक ऐसा इवेंट था, जिसमें बाइप्लेन एरोबैटिक परफ़ॉर्मेंस करते थे. लैंडिंग के दौरान, दो प्लेन के पंख टूट गए. एक प्लेन एयरपोर्ट पर लौटने के लिए झुक रहा था, तभी दूसरे एयरक्राफ्ट ने उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों प्लेन के पंख टूट गए. इसके बाद हुए धमाके में प्लेन में सवार सभी लोग तुरंत मारे गए.
08.10.1989: इंडियन एयर फोर्स डे: (INDIA): नई दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स डे के दौरान दो लोगों की मौत हो गई और 12 घायल हो गए, जब विंग कमांडर रमेश बख्शी ने “डाउनवर्ड चार्ली” मैनूवर की कोशिश करते हुए मिराज 2000 को क्रैश कर दिया. इसमें कम ऊंचाई पर कई रोल होते हैं. एयरक्रॉफ्ट जमीन से टकराया, जिससे आग और धमाके हुए. इससे देखने वाले घायल हो गए. पायलट और एक देखने वाले दोनों की चोटों के कारण मौत हो गई.
जुलाई 2010: (USA): जुलाई 2010 में लेथब्रिज एयर शो के लिए प्रैक्टिस के दौरान एक कैनेडियन CF-18 (F/A-18 हॉर्नेट का एक वेरिएंट) क्रैश हो गया. इसमें पायलट सुरक्षित निकल गया.
24.09.2017 : इटली: टेरासिना में एक एयर शो में परफॉर्म करते समय इटैलियन एयरफोर्स के कैप्टन गैब्रिएल ऑरलैंडी की मौत हो गई. पायलट के पास लूप से रिकवर करने के लिए काफी ऊंचाई नहीं थी, और उनका यूरोफाइटर टाइफ़ून समुद्र में क्रैश हो गया.
19.02.2019: भारत: दक्षिणी शहर बेंगलुरु में एक एयरो शो की रिहर्सल के दौरान इंडियन एयर फ़ोर्स के दो जेट बीच हवा में टकराकर क्रैश हो गए. इसमें एक पायलट की मौत हो गई. टक्कर में शामिल दो प्लेन हॉक Mk-132s थे और इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का हिस्सा थे. ये एयरक्राफ्ट आने वाले एयरो इंडिया 2019 एयर शो के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे.
22.05.2022 (फ़्रांस): कॉग्नेक एयरशो: फ़्रांसीसी एयरफोर्स के दो रफाल फाइटर हवा में एक छोटी सी टक्कर में शामिल थे, लेकिन वे सुरक्षित रूप से लैंड करने में कामयाब रहे. यह घटना कॉग्नेक एयरशो के दौरान हुई.
28.08.2025: पोलैंड: पोलैंड का एयरशो रेडोम 2025: सेना ने कहा कि सेंट्रल पोलैंड के रेडोम में एक एयरशो के लिए रिहर्सल के दौरान पोलिश एयरफोर्स का F-16 फ़ाइटर जेट क्रैश हो गया और पायलट की मौत हो गई.
21.11.2025: संयुक्त अरब अमीरात: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई शहर में एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाकू जेट एयरक्रॉफ्ट तेजस हादसे का शिकार हो गया. इस हादसे में पायलट विंग कमांडर नमन स्याल मारे गए.
