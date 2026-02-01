ETV Bharat / international

एयर इंडिया ने 6 साल बाद शंघाई-नई दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू की

शंघाई-नई दिल्ली सीधी उड़ान सेवा से दोनों देशों के बीच लोगों, व्यापार और संस्थागत कनेक्टिविटी को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

SHANGHAI NEW DELHI FLIGHTS RESUMES
प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
author img

By ANI

Published : February 1, 2026 at 7:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शंघाई: चीन के शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर के नेतृत्व में शंघाई और नई दिल्ली के बीच एयर इंडिया की सीधी उड़ान सेवाओं के फिर से शुरू होने का गर्मजोशी से स्वागत किया. यह भारत और चीन के बीच लोगों, व्यापार और संस्थागत कनेक्टिविटी को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

एक ऑफिशियल रिलीज के अनुसार पहली शंघाई-नई दिल्ली फ्लाइट आज शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई, जिसमें बोइंग 787 एयरक्राफ्ट में 230 से ज्यादा यात्री सवार थे. यह रीलॉन्च लगभग छह साल के गैप के बाद हुआ है और यह 2020 की शुरुआत में सेवाओं के सस्पेंशन के बाद द्विपक्षीय एयर कनेक्टिविटी को नॉर्मल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

इस मौके पर बोलते हुए कॉन्सल जनरल प्रतीक माथुर ने कहा, 'शंघाई और नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ानों की फिर से शुरुआत भारत-चीन संबंधों में आई नई तेजी का एक ठोस उदाहरण है. ट्रेड, टूरिज्म, एकेडमिक एक्सचेंज और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए बेहतर एयर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, खासकर भारत और पूर्वी चीन के बीच. हमें यह देखकर खुशी हो रही है कि एयर इंडिया इस महत्वपूर्ण लिंक को फिर से शुरू कर रहा है.'

एक रिलीज के अनुसार एयर इंडिया इस रूट पर हफ्ते में चार बार अपनी बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करेगी, जिसमें मॉडर्न केबिन और बेहतर ऑनबोर्ड सर्विस होगी. यह बहाल की गई सर्विस दोनों देशों के बीच यात्रा की बढ़ती मांग और सीमा पार आवाजाही में लगातार हो रही रिकवरी को दिखाती है.

यह भारत और यांग्त्जी नदी डेल्टा क्षेत्र के बीच कमर्शियल, एजुकेशनल और कल्चरल आदान-प्रदान को भी सपोर्ट करेगा जो चीन के सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से गतिशील क्लस्टर्स में से एक है. बयान में कहा गया है कि शंघाई में भारत का महावाणिज्य दूतावास ऐसे कदमों को सपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, एजुकेशन और कल्चरल एक्सचेंज के क्षेत्र में कनेक्टिविटी को मजबूत करते हैं और सहयोग को गहरा करते है.

ये भी पढ़ें- चीन-भारत के बीच 9 नवंबर से सीधी फ्लाइट, चीनी एयरलाइंस ने की घोषणा

TAGGED:

AIR INDIA RESUMES DIRECT FLIGHTS
SHANGHAI NEW DELHI FLIGHTS
शंघाई नई दिल्ली फ्लाइट
एयर इंडिया विमान सेवा
SHANGHAI NEW DELHI FLIGHTS RESUMES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.