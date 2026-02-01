ETV Bharat / international

एयर इंडिया ने 6 साल बाद शंघाई-नई दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट फिर से शुरू की

शंघाई: चीन के शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर के नेतृत्व में शंघाई और नई दिल्ली के बीच एयर इंडिया की सीधी उड़ान सेवाओं के फिर से शुरू होने का गर्मजोशी से स्वागत किया. यह भारत और चीन के बीच लोगों, व्यापार और संस्थागत कनेक्टिविटी को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

एक ऑफिशियल रिलीज के अनुसार पहली शंघाई-नई दिल्ली फ्लाइट आज शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई, जिसमें बोइंग 787 एयरक्राफ्ट में 230 से ज्यादा यात्री सवार थे. यह रीलॉन्च लगभग छह साल के गैप के बाद हुआ है और यह 2020 की शुरुआत में सेवाओं के सस्पेंशन के बाद द्विपक्षीय एयर कनेक्टिविटी को नॉर्मल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

इस मौके पर बोलते हुए कॉन्सल जनरल प्रतीक माथुर ने कहा, 'शंघाई और नई दिल्ली के बीच सीधी उड़ानों की फिर से शुरुआत भारत-चीन संबंधों में आई नई तेजी का एक ठोस उदाहरण है. ट्रेड, टूरिज्म, एकेडमिक एक्सचेंज और लोगों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ावा देने के लिए बेहतर एयर कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, खासकर भारत और पूर्वी चीन के बीच. हमें यह देखकर खुशी हो रही है कि एयर इंडिया इस महत्वपूर्ण लिंक को फिर से शुरू कर रहा है.'