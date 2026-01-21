ट्रंप को दावोस ले जा रहा एयर फोर्स वन विमान मामूली खराबी की वजह से वाशिंगटन DC लौटा
ट्रंप को दावोस ले जाने के दौरान टेकऑफ के कुछ देर बाद ही एयर फोर्स वन विमान वाशिंगटन लौटा.
न्यूयॉर्क/वाशिंगटन: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लेन एयर फोर्स वन को वॉशिंगटन डीसी के पास जॉइंट बेस एंड्रयूज वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उसमें मामूली इलेक्ट्रिकल दिक्कत पाई गई.
विमान में सवार रिपोर्टरों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार टेकऑफ के बाद एयर फोर्स वन के क्रू ने 'एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल समस्या' की पहचान की और बहुत सावधानी के साथ विमान को वापस मोड़ दिया गया और जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतारा गया. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के मुताबिक ट्रंप और उनके साथी एक नए एयरक्राफ्ट में सवार होंगे. ट्रंप बुधवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग को संबोधित करने वाले हैं.
वह फोरम की लीडरशिप के साथ एक ग्रीटिंग में भी हिस्सा लेंगे. विदेशी लीडर्स से मिलेंगे और बिजनेस लीडर्स के साथ एक रिसेप्शन में भी शामिल होंगे. गुरुवार को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस चार्टर अनाउंसमेंट में हिस्सा लेंगे, जहाँ देशों को चार्टर पर साइन करने के लिए बुलाया जाएगा, और वे उस बॉडी में शामिल होंगे जिसका मकसद लड़ाई खत्म करने के उनके बड़े प्लान के तहत गाजा को फिर से बनाना है.
दावोस में दुनिया भर के बड़े नेता और बिजनेस के बड़े लोग आ रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग 19 जनवरी से शुरू हुई है और 23 जनवरी तक चलेगी. दावोस में ट्रंप की मौजूदगी ऐसे समय में होगी जब ग्रीनलैंड को खरीदने और ग्रीनलैंड खरीदने के लिए डील होने तक देशों पर टैरिफ लगाने की उनकी कोशिश को लेकर अमेरिका और यूरोपियन देशों के बीच तनाव है.