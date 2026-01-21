ETV Bharat / international

ट्रंप को दावोस ले जा रहा एयर फोर्स वन विमान मामूली खराबी की वजह से वाशिंगटन DC लौटा

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए एयर फोर्स वन में सवार हुए. ( AP )

By PTI 2 Min Read

न्यूयॉर्क/वाशिंगटन: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्लेन एयर फोर्स वन को वॉशिंगटन डीसी के पास जॉइंट बेस एंड्रयूज वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उसमें मामूली इलेक्ट्रिकल दिक्कत पाई गई. विमान में सवार रिपोर्टरों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार टेकऑफ के बाद एयर फोर्स वन के क्रू ने 'एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल समस्या' की पहचान की और बहुत सावधानी के साथ विमान को वापस मोड़ दिया गया और जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतारा गया. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट के मुताबिक ट्रंप और उनके साथी एक नए एयरक्राफ्ट में सवार होंगे. ट्रंप बुधवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग को संबोधित करने वाले हैं.