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न्यूयार्क के ला गार्डिया हवाई अड्डे पर हादसा, ट्रक से टकराया कनाडा एक्सप्रेस का प्लेन

न्यूयार्क: अमेरिका के उत्तरी-पूर्वी भाग में स्थित न्यूयार्क के ला गार्डिया हवाई अड्डे पर सोमवार 23 मार्च 2026 को एक बड़ा हादसा हो गया. जानकारी के मुताबिक मॉन्ट्रियल से आ रहा एयर कनाडा एक्सप्रेस का एक प्लेन एयरपोर्ट पर खड़े ट्रक से टकरा गया. इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है. हादसे की खबर मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है.

इस घटना के बाद एविएशन अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर सभी तरह के ऑपरेशंस को रोक दिया गया है. एक ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक, यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने ला गार्डिया में आने-जाने वाली सभी फ़्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है. यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि इमरजेंसी की वजह से रोक लगाई गई थी, लेकिन घटना कितनी गंभीर थी या किस तरह की थी, इस बारे में तुरंत डिटेल में जानकारी नहीं दी सकती. नोटिस में आगे कहा गया कि हालात के हिसाब से ग्राउंड स्टॉप को आगे भी बढ़ाया जा सकता है.