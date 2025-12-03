ETV Bharat / international

पुुतिन भारत के साथ सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (फाइल फोटो) ( ANI )

मॉस्को: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को का लक्ष्य भारत और चीन के साथ सहयोग को एक नए लेवल पर ले जाना है. मॉस्को में मंगलवार को एक कार्यक्रम में पुतिन ने कहा कि ऊर्जा, उद्योग, अंतरिक्ष, कृषि और दूसरे क्षेत्रों में कई संयुक्त परियोजनाओं का मकसद बीजिंग और नई दिल्ली के साथ रिश्तों को बेहतर बनाना है. उन्होंने कहा, 'हमारा मकसद चीन और भारत के साथ सहयोग को उसके तकनीकी घटक को मजबूत करके एक नए लेवल पर ले जाना है. पुतिन ने आगे कहा कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आर्थिक मुद्दों पर ठोस बातचीत की है और पीएम मोदी के दौरे के दौरान भी इसे जारी रखना चाहते हैं. उन्होंने कहा, 'हमने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आर्थिक मामलों पर अच्छी बातचीत शुरू की है. हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले भारत दौरे के दौरान भी इन विषयों पर विस्तार से करेंगे, जिसमें हमारे मार्केट में इंडियन सामान का इम्पोर्ट बढ़ाना भी शामिल है.' अपने भारत दौरे के दौरान पुतिन 23वें भारत-रूस सालाना सम्मेलन में शामिल होंगे और पीएम मोदी के साथ बातचीत करेंगे. इससे पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा था कि दौरे के दौरान और ए-400 लंबी दूरी की एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइलों की बिक्री एजेंडा में हो सकती है.