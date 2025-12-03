पुुतिन भारत के साथ सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं
पुतिन भारत के साथ ऊर्जा, उद्योग, अंतरिक्ष, कृषि, रक्षा और दूसरे क्षेत्रों में रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं.
By ANI
Published : December 3, 2025 at 9:05 AM IST
मॉस्को: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को का लक्ष्य भारत और चीन के साथ सहयोग को एक नए लेवल पर ले जाना है. मॉस्को में मंगलवार को एक कार्यक्रम में पुतिन ने कहा कि ऊर्जा, उद्योग, अंतरिक्ष, कृषि और दूसरे क्षेत्रों में कई संयुक्त परियोजनाओं का मकसद बीजिंग और नई दिल्ली के साथ रिश्तों को बेहतर बनाना है.
उन्होंने कहा, 'हमारा मकसद चीन और भारत के साथ सहयोग को उसके तकनीकी घटक को मजबूत करके एक नए लेवल पर ले जाना है. पुतिन ने आगे कहा कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आर्थिक मुद्दों पर ठोस बातचीत की है और पीएम मोदी के दौरे के दौरान भी इसे जारी रखना चाहते हैं.
उन्होंने कहा, 'हमने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आर्थिक मामलों पर अच्छी बातचीत शुरू की है. हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले भारत दौरे के दौरान भी इन विषयों पर विस्तार से करेंगे, जिसमें हमारे मार्केट में इंडियन सामान का इम्पोर्ट बढ़ाना भी शामिल है.'
अपने भारत दौरे के दौरान पुतिन 23वें भारत-रूस सालाना सम्मेलन में शामिल होंगे और पीएम मोदी के साथ बातचीत करेंगे. इससे पहले क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा था कि दौरे के दौरान और ए-400 लंबी दूरी की एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइलों की बिक्री एजेंडा में हो सकती है.
पेसकोव ने कहा, 'यह एजेंडा में सबसे ऊपर है और इस पर चर्चा हो सकती है. हमारी मिलिट्री इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है. भारतीय सेना में 36फीसदी रूसी हथियार हैं और उम्मीद है कि यह जारी रहेगा.' रूस को उम्मीद है कि भारत एसयू-57 पांचवीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर खरीदने की संभावना पर भी चर्चा करेगा. एसयू -57 दुनिया का सबसे अच्छा प्लेन है.'
पेस्कोव ने कहा, 'एसयू-57 एजेंडा में होगा. जहां तक डिफेंस इंडस्ट्री में हमारे सहयोग की बात है, तो आइए मशहूर ब्रह्मोस मिसाइलों को याद करें.' यह सिर्फ उत्पादन या सिर्फ खरीदने या बेचने का काम नहीं है, यह हाई टेक्नोलॉजी का लेन-देन है, और यह सच में सहयोग के इस क्षेत्र में एक अच्छे भविष्य का रास्ता बनाता है.
उन्होंने कहा, 'हम काफी तरह के बहुत मुश्किल सिस्टम बना रहे हैं और इस मामले में बेशक हमारे पास काबिलियत है. हम इसे अपने भारतीय दोस्तों के साथ, अपना अनुभव शेयर करने के लिए तैयार हैं.' क्रेमलिन के प्रवक्ता पेसकोव ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच न्यूक्लियर एनर्जी पर एग्रीमेंट होने की संभावना है. रूस के पास छोटे और फ्लेक्सिबल रिएक्टर हैं. रूस के पास छोटे रिएक्टर बनाने का अनुभव है.' पेसकोव ने कहा, 'हम आपसी इन्वेस्टमेंट, जॉइंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. यह इस तरह के सहयोग को हमारे देशों के लिए और भी कीमती बनाता है.